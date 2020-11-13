Россия возобновила авиасообщение с Танзанией 1 августа, она стала одной из трех первых стран, куда были разрешены полеты. Однако авиакомпании начали выполнять рейсы лишь в октябре, раньше это направление не было востребовано из-за низкого сезона и конкуренции со средиземноморской Турцией.

На что похож отдых в Танзании

"Это Африка. Здесь не будет сотен ночных баров, магазинов на каждом шагу, идеального обслуживания. Всё – "акуна-матата". Также это почти экватор, солнце зверское", — написала одна из туристок в "ВКонтакте".

По словам путешественницы, очень важно перед поездкой выбрать отель и побережье.

Фото: Pixabay.com

"Есть места, где купаться в океане можно только пару часов в день. Ежи, отливы... Есть отели (малозвездные), где нет стекол в окнах, нет кондиционеров. В общем, надо очень внимательно подойти к вопросу выбора, от этого в большей части будут зависеть ваши впечатления и эмоции", — написала она.

Некоторые туристы пожаловались на долгое подтверждение брони отеля. В результате места в гостинице распродавали, и им приходилось выбирать новый отель – а цены к тому моменту уже выросли. "Отели очень быстро раскупают. Рекомендую выбирать те, которые у туроператоров на мгновенном подтверждении", — написала путешественница.

Среди других особенностей туристы назвали то, что персонал отелей говорит только по-английски, а расплачиваться нужно наличными долларами – карты принимают только в гостиницах. Интернет пока тоже работает не так хорошо, как хотелось бы.

Как выбрать отель на Занзибаре

Руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова рассказала порталу "Интерфакс-Туризм", что в основном отели на Занзибаре небольшие по размеру, тихие, спокойные.

"Здесь не распространена система "все включено", хотя такие отели мы предлагаем. Из плюсов – почти во всех гостинцах есть спа. Развлекательные программы для гостей есть в отелях TUI Blue Bahari, RIU Palace, My Blue и других", — сообщила она.

Фото: Coral Travel

Туроператор предлагает размещение в 92 отелях, из них в 28 – на эксклюзивной основе. "Это отели с хорошим соотношением цена-качество, многие из которых чем-то выделяются на общем фоне. Например, The Royal Zanzibar Beach Resort 5* расположен на живописном пляже на севере острова, где минимально выражены отливы. А в Tui Blue Bahari Zanzibar 5* большая ухоженная территория и собственный центр дайвинга", — рассказала Макаркова.

Безопасно ли в Танзании

По официальной статистике за все время пандемии в Танзании зарегистрировано лишь 509 случаев коронавируса. По словам Макарковой, туристы на Занзибаре могут не переживать за здоровье в связи с пандемией, поскольку в стране соблюдаются требования безопасности: сотрудники аэропорта и отелей всегда в масках, все места общего пользования оборудованы санитайзерами, вход в рестораны возможен только в масках. Также они не сталкиваются с проблемами из-за того, что Занзибар – мусульманская страна.

Фото: Pixabay.com

"Помимо отдыха на пляже тут есть чем заняться. Часто гости гуляют по соседним с отелем деревушкам, как правило, рыбацким, посещают кафе и бары. Они также ездят на морские прогулки и по крошечным островкам, занимаются дайвингом и снорклингом, посещают Стоун Таун – столицу острова", — рассказала Макаркова.

Правила въезда на Занзибар

В августе страна ввела требование об обязательных тестах на коронавирус для всех въезжающих, сейчас оно отменено. Соблюдать карантин также не требуется. Правда, у туристов в аэропорту замеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если какие-то подозрительные симптомы будут обнаружены, их могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. По данным Coral Travel, стоимость теста в этом случае составит $100.

Судя по отзывам первых туристов, прибывших в страну, пассажиры российских чартеров проходят досмотр без проблем.

Фото: Coral Travel

Чартерные вылеты в Танзанию авиакомпания Royal Flight осуществляет раз в 10 дней из Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Уфы, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Красноярска.

Стоимость тура на Занзибар на одного человека в отель 3* на базе завтраков с вылетом из Москвы составляет от 52 608 руб., из Ростова-на-Дону – от 61 500 руб. Стоимость включает страховку, покрывающую риски лечения коронавируса. Виза делается по прилету и стоит $50.

Фото: Coral Travel

Занзибар — архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, относится к Танзании. Занзибар известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — почти 10 тыс.