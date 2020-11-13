В начале ноября правительство РФ распорядилось учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) "Развитие туризма" для продвижения отдыха в России, управлять ей будет Ростуризм. Она будет заниматься повышением узнаваемости России как туристического бренда, анализом спроса, созданием и продвижением сайтов, мобильных приложений, проведением выставок и реализацией других рекламных и PR-активностей. В 2021 году организации выделят 1,3 млрд рублей субсидий.

"Цель АНО — маркетинговое продвижение внутреннего и въездного туризма. Предполагается сотрудничество с регионами в рамках маркетинговых кампаний. То есть, Ростуризм задает некий вектор, а регионы присоединяются. С туроператорами предполагается координация через региональные власти", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в ведомстве.

Там подчеркнули, что на данный момент АНО находится в стадии проекта, который еще не принят, поэтому параметры могут измениться. Правительство может одобрить проект в этом году.

"Если выделенные средства будут потрачены эффективно – на грамотное маркетинговое продвижение и информационное обеспечение, полезные выставки, фам-трипы и пресс-туры, то безусловно, это положительное событие, которое может дать свой эффект для развития рынка туризма в России и позитивно повлиять на деятельность его игроков", — считает заместитель генерального директора туроператора "Академсервис" Александр Курносов.

По его мнению, для развития въездного туризма информационная поддержка и грамотные маркетинговые мероприятия должны подкрепляться развитой туристической инфраструктурой и транспортной логистикой, упрощенным оформлением виз, позитивным имиджем нашей страны, адекватными ценами на перелеты как в саму Россию, так и внутри страны. В частности, было бы полезно ввести политику "открытого неба", чтобы конкуренция авиаперевозчиков позволила снизить цены на авиабилеты.

"Для увеличения внутреннего турпотока также важно наладить информационное сопровождение, но еще важнее достаточный уровень платежеспособности российских туристов для путешествий по стране, а это в большей степени вопрос общеэкономического развития России", — сказал Курносов.

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько в свою очередь заметил, что создание национального маркетингового центра по продвижению турпродукта страны и ее дестинаций — практика, широко распространенная в мире.

"Своим небольшим штатом Ростуризму эту проблему не решить. Другой вопрос в том, что 1,3 млрд рублей недостаточно, но и их, полагаю, получить было непросто. На зарубежных рынках после открытия границ маркетинговую компанию надо запускать по сути заново и на другом качественном уровне, с акцентом на безопасность и географической корректировкой", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

По мнению Шпилько, первоочередная задача центра на внутреннем рынке — продвижение межсезонного турпродукта и тех регионов, где уже существует достаточный запас качественного номерного фонда.

"В особенности это касается продвижения санаторно-курортного продукта, поскольку только здравницы могут обеспечить реабилитацию больных после коронавируса. И этим маркетинговому блоку Ростуризма важно вплотную заняться, не дожидаясь создания центра", — считает эксперт.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что рассчитывают на продуктивное сотрудничество с новой АНО.

"Ожидаем, что АНО "Развитие туризма" будет плотно взаимодействовать с крупнейшими туроператорами по въезду, что даст возможность эффективно продвигать внутренний продукт на ключевых и развивающихся внешний рынках. "Интурист" постоянно работает и взаимодействует с Мостуризмом и департаментами по развитию туризма других регионов в рамках различных международных выставок и других проектов, поэтому мы рассчитываем на диалог и такое же продуктивное сотрудничество и с новой АНО", — сказали в компании.