На прошлой неделе стало известно, что Россия и Турция в связи с окончанием летнего сезона обсуждают снижение частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами. В первую очередь, сокращение затронет чартерное авиасообщение. По данным источника "Интерфакса", взамен российские власти могут разрешить выполнение чартерных программ в ОАЭ, куда сейчас выполняет всего по два рейса в неделю "Аэрофлот" и Emirates.

"Мы понимаем, что полноценной замены Турции по соотношению цена-качество-удаленность от России не существует. Но вполне возможно, что в Эмиратах этой зимой туристов будет столько же или больше, чем в Турции, где сезон подошел к концу, а в ОАЭ он в разгаре. В отсутствие направлений Юго-Восточной Азии Эмираты могут стать главным зимним направлением у российских туристов", — сообщил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Туроператорам не хватает рейсов в ОАЭ

Мурадян отметил, что сейчас турпоток в Эмираты из России сдерживает в первую очередь нехватка перевозки, из-за чего авиабилеты очень дорогие.

"Дело за российскими властями. Пока что они разрешили только четыре рейса в неделю, которые выполняют Emirates и "Аэрофлот", но, скорее всего, на днях частоту увеличат. Тогда наконец-то полетят чартеры – и к Новому году программы смогут хорошо разогнаться", — сказал он.

По словам эксперта, все это очень сильно удешевит путешествие в Эмираты – сейчас на направлении нет конкуренции из-за ограниченности перевозки. "Под чартерные программы произойдет существенное снижение цен, хотя и не сразу. Выиграют и туроператоры, и туристы. У эмиратов есть шанс зайти в сезон нормально, хотя прошлогоднего потока мы все равно не увидим", — отметил Мурадян.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" также сообщили, что рынок очень ждет возможности постановки чартерных цепочек в ОАЭ.

"В прошлом году большинство крупных туроператоров, имеющих стратегических партнеров среди авиакомпаний, успешно выполняли такие полетные программы и сделали доступным отдых в Дубае и других эмиратах для десятков тысяч россиян. Главный вопрос – до какого объема власти разрешат нарастить чартерную перевозку. Если это будет полноценное открытие, то Эмираты станут альтернативой как "зимней" Турции, так и экзотическим Занзибару и Кубе" — сказали в "Интуристе".

Ранее авиакомпания "Россия" получила разрешение Росавиации на выполнение чартеров в Дубай в ноябре. Также лоукостер "Победа" объявил о том, что с 28 ноября возобновит полеты из Москвы в Дубай, стоимость билеты туда-обратно составит около 24 тыс. рублей.

Отелей может не хватить

Мурадян добавил, что ОАЭ проигрывают Турции по разнообразию гостиничной базы.

"В Эмиратах, в отличие от Турции, мало пляжных бюджетных отелей, и all inclusive не так развит. Кроме того, Абу-Даби все еще закрыт для туристов – а там находится часть гостиниц 5*, очень привлекательных для россиян", — сказал эксперт.

В то же время, по его мнению, цены на размещение останутся привлекательными, даже если российский турпоток в ОАЭ заметно вырастет. "Емкость отелей сейчас избыточна, дефицита мест нет и не будет. Наоборот, часть отелей 2-3* готовы открыться специально под российские чартеры", — заметил эксперт.

Туристов не смущают тесты и самоизоляция

Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ 11 сентября. Для въезда в Дубай нужно соблюсти ряд формальностей – в том числе предъявить перед посадкой в самолет отрицательный тест на коронавирус и страховку на все время поездки. По прибытии иностранцы повторно сдают анализы на COVID-19, до появления их результатов нужно соблюдать самоизоляцию.

Несмотря на довольно сложные правила въезда, в "Интуристе" отметили, что российских туристов это не смущает.

"Большинство с пониманием относятся к необходимости соблюдения самоизоляции в отелях до получения результатов тестов, тем более, что в Дубае эти результаты делаются оперативно. Кстати, в эмирате внедрены новейшие сервисы, которые помогают предотвратить столпотворения людей, например, в ресторанах отелей во время завтрака", — заключили в компании.