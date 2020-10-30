"Сейчас покупают много туров по России – это где-то 70-75% продаж, больше, чем в прошлом году. Из них Крым, Краснодарский край – это процентов 80. Дальше с большим отрывом идут Кавминводы, Карелия, Петербург, Москва", — сказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Среди зарубежных направлений бесспорным лидером эксперт назвал Турцию, туда продается 85% всех заграничных путешествий. Следом идет остров Занзибар в Танзании – менее 10% продаж, затем Эмираты и Мальдивы.

"В ближайшем будущем мы рассчитываем на Кубу, по прогнозам она будет продаваться лучше Мальдив. И всей страной ждем открытия Доминиканы, думаю, что это произойдет со дня на день", — отметил Мкртчян.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что россияне активно покупают туры в Сочи и Крым по программе с кешбэком. Из зарубежных направлений хорошо продается Занзибар, хотя он и не может сравниться с Турцией по объемам.

"Эти два направления находятся в разных ценовых категориях. Если цены на зимнюю Турцию значительно снижаются, то на Занзибаре наоборот высокий сезон – поэтому цены гораздо выше, плюс и перелет гораздо дальше", — отметили в компании.

Несмотря на это, интерес к турам на Занзибар большой, есть заявки на поездки вплоть до марта 2021 года, когда завершится полетная программа. Также пользуется спросом чартерный рейс на Кубу.

Мкртчян отметил, что россияне продолжают активно путешествовать, несмотря на рост числа новых случаев COVID-19. В то же время глубина продаж упала, сейчас она составляет 5-6 дней для заграничных туров и 15 для поездок по России. В прошлом году было 30 дней.

"То есть, у нас падение в шесть раз, ни одной продажи на лето 2021 года пока нет. Люди не верят в будущее. Они едут, но покупают все в последний момент", — сказал эксперт.

По его словам, иная ситуация с новогодними турами. "Думаю, что брони на Новый год пойдут уже в начале декабря, все-таки спрос очень большой, позже – дороже. Что касается горнолыжных туров, то здесь тоже глубина продаж тоже около месяца. Горнолыжники – народ смелый и привыкший к экстриму, они не боятся покупать туры заранее", — заключил он.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что россияне опасаются бронировать туры на ноябрьские праздники и школьные каникулы из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в России.