"Пандемия нарушила все планы и прогнозы. Никто и представить не мог, что индустрия туризма потерпит крах после многих лет бурного роста. Запреты на поездки, карантин и общенациональные ограничения вынудили большинство путешественников оставаться дома. А города, которые раньше страдали из-за овертуризма, потеряли огромный источник дохода", — пишет CNN Travel.

Гиды в хорватском Дубровнике, турпоток в который резко увеличился благодаря сериалу "Игра престолов", сравнили пандемию с "войной без гранат".

"Из пепла войны 90-х Дубровник вырос в процветающее туристическое направление. Возможно, даже слишком популярное для его размеров. В 2019 году власти ограничили число круизных лайнеров, которые могли заходить в порты, предлагали запретить открытие новых ресторанов на свежем воздухе. Сейчас же город непривычно пуст, доходов почти нет", — рассказал CNN один из гидов.

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Дубровник вышел из режима изоляции в начале лета, после чего в него начали возвращаться хорватские туристы, а потом и иностранные. Но восстановление индустрии длилось недолго, поскольку вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Авиакомпании стали сокращать число рейсов, а Великобритания, из которой в Хорватию прибывает множество путешественников, поместила страну в "красный" список.

В Хорватии надеются, что после пандемии "элитный" туризм заменит массовый. Возвращения овертуризма в стране не хотят.

От чрезмерного числа гостей долгое время страдала и испанская Барселона. Для туристов в городе ввели высокий налог, действовали и другие ограничения.

"ВВП города на 12-14% зависит от туризма, в этой индустрии заняты 9% населения. Пандемия сильно ударила по сектору, пострадали рестораны, отели, магазины", — пишет CNN.

Фото: Pixabay.com

Летом 2020 года Барселона вновь начала принимать иностранных путешественников, но к сентябрю турпоток все равно упал на 77% по сравнению с прошлым годом. Сейчас Испания переживает вторую волну COVID-19, что еще больше затрудняет работу туристического сектора.

С чрезмерным количеством гостей сталкивался древний город инков Мачу-Пикчу в Перу. Из-за овертуризма там было ограничено количество продаваемых билетов до 5000 в день.

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"Большую часть 2020 года главная достопримечательность Перу была недоступна. Несмотря на недавние слухи об открытии хотя бы для местных туристов, этого не произошло. Вероятно, все изменится к 1 ноября, когда в Перу вновь полетят международные рейсы. Квота на 5000 билетов будет сокращена до 675", — сообщает CNN.

Один из самых переполненных туристами городов в последние годы – Венеция. Власти и местные жители настолько устали от толп гостей, что вводили одно ограничение за другим. Под угрозой крупного штрафа в городе запретили кормить голубей, купаться в каналах, ходить в купальниках или с голым торсом.

Все изменилось в конце 2019 года, когда Венеция пережила рекордное наводнение. А потом грянула пандемия, и для города начались месяцы без туристов.

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"Жить без скопления людей намного приятнее, так мы видим всю красоту Венеции. Но за это пришлось заплатить огромную цену: многие люди остались без работы, продажи магазинов упали, культурный сектор сильно пострадал", — рассказала CNN местная жительница.

Из-за нехватки путешественников также сократились экономики курортного острова Бали, Амстердама и Праги. Раньше они тоже страдали от овертуризма.

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"До 2020 года мировая индустрия путешествий полагалась на очень стабильные и предсказуемые показатели роста. А сейчас мы не можем спланировать коммерческую модель, потому что ситуация с COVID-19 непредсказуема. Очевидно, что поездки восстановятся, и, возможно, это будет взрывной рост, поскольку люди устали сидеть дома. Но мы долго не увидим овертуризма", — цитирует издание руководителя отдела туризма Технологического института Альтона в Ирландии Тони Джонстона.

Он подчеркнул, что политикам разных стран будет сложно справляться с давлением отраслевого лобби, которое стремится скорее вернуть путешественников. "Индустрия туризма изменчива, но очень, очень устойчива и легко адаптируется", — заключил он.