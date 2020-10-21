1. Спрос на путешествия быстро восстановится

«В период изоляции 76% россиян сообщили, что их радует мысль о новых поездках, а 40% отметили, что стали больше ценить возможность путешествовать и не будут воспринимать ее как должное в будущем. При этом в течение 12 месяцев после снятия ограничений опрошенные респонденты планируют совершить примерно столько же поездок внутри страны и за ее пределами, сколько в год до пандемии (март 2019 — март 2020 года)», — рассказали в компании.

При этом более половины российских участников исследования (48%) отметили усилившееся желание посмотреть мир, а 54% сказали, что хотят наверстать упущенное в 2020 году, больше путешествуя в будущем. Кроме того, 32% опрошенных хотят во время отпуска наконец отпраздновать отложенное из-за коронавируса событие (например, провести юбилей или свадьбу), в то время как треть (33%) собираются повторно забронировать объект размещения, проживание в котором пришлось отменить ранее. По прогнозу компании, отвечая на этот спрос, индустрия туризма в 2021 году начнет предлагать новые, более необычные маршруты и варианты туров.

В то же время, 44% респондентов заявили, что не готовы отправиться в поездку, пока не появится вакцина или лекарство от коронавируса.

2. Стремление сэкономить

Еще один прогноз касается экономических последствий пандемии. «Они неизбежно заставят людей задуматься о том, как сделать будущие путешествия выгоднее. 61% российских респондентов будут обращать больше внимания на цены при планировании поездки в будущем, тогда как 64% собираются следить за специальными предложениями и акциями. Эта тенденция будет сохраняться в течение нескольких лет», — добавили в Booking.com.

При этом 82% опрошенных россиян заявили, что ожидают от платформ онлайн-бронирования большей прозрачности в отношении правил отмены, возврата и страхования поездок. Более того, 60% участников опроса отметили, что возврат денег при отмене бронирования является для них крайне важной опцией, в то время как 28% хотят иметь возможность бесплатного изменения дат проживания».

3. Интерес к внутреннему туризму не снизится

Коронавирус заставил людей переключиться на внутренний туризм из-за меньшего числа связанных с ним ограничений. «В будущем интерес к таким поездкам не снизится. В течение следующих 7–12 месяцев по России планируют путешествовать 34% опрошенных, а в более долгосрочной перспективе (от года и далее) — 28%. При этом 45% респондентов хотят посетить новое направление в своей стране или регионе, а 46% — посмотреть местные природные достопримечательности. Более половины (58%) россиян собираются посетить уже знакомые места, в которых они успели побывать до этого», — прогнозируют в компании.

Интерес к дальним поездкам также сохранится: почти 21% опрошенных планируют отправиться в такое путешествие к концу 2021 года (на 2020 год подобные планы лишь у 5% респондентов).

4. Главное — безопасность

«Из-за коронавируса 77% путешественников из России будут принимать больше мер предосторожности и рассчитывают на помощь индустрии туризма с адаптацией к новой реальности. Правительства, ассоциации в сфере туризма и туроператоры будут сообща работать над созданием единых стандартов безопасности. С учетом возросших ожиданий властям некоторых регионов и компаниям нужно будет приложить дополнительные меры, чтобы вернуть доверие туристов», — прогнозируют в Booking.com.

По данным исследования, 51% опрошенных будут избегать поездок по определенным направлениям, если там небезопасно, а 60% ожидают, что посещение туристических мест будет регламентировано с целью соблюдения мер социального дистанцирования. В то же время 71% респондентов забронируют тот или иной вариант жилья только при условии, что им будет предоставлена подробная информация о мерах по защите здоровья и безопасности, а 72% отдадут предпочтение жилью, где есть дезинфицирующие средства.

5. Личные автомобили станут популярнее

Коронавирус также повлияет на предпочтения относительно видов транспорта, поскольку путешественники будут выбирать более безопасные и уединенные варианты.

«Согласно исследованию, 42% путешественников из России будут стараться избегать общественного транспорта, чтобы минимизировать риск заражения. Это приведет к серьезным изменениям в том, как люди будут добираться до пунктов назначения: многие начнут брать автомобили в аренду или пользоваться собственным транспортом», — прогнозирует Booking.com.

Также в компании отмечают изменение отношения туристов к мерам безопасности. Когда-то странными казались ограничения на провоз жидкости в ручной клади или необходимость снимать обувь для проверки сканером, теперь это уже стало рутиной. «Новые меры гигиены также станут привычными. 69% опрошенных спокойно воспринимают необходимость измерить температуру по прилете, 44% — носить маску в общественных местах (44%). Что касается карантина, то эта мера так и останется непопулярной: всего 13% путешественников из России готовы изолироваться по прибытии в место назначения», — считают в компании.

6. Путешествия и экология

«Более половины (60%) опрошенных россиян хотят проводить отпуск экологично и осознанно. В свою очередь, 71% респондентов ожидают, что индустрия туризма начнет предлагать варианты поездок, причиняющие меньше вреда окружающей среде. В будущем жители России планируют посещать менее популярные направления, чтобы избежать высокого сезона (47%) и толп отдыхающих (42%). Это также означает, что 30% наших соотечественников будут обходить стороной известные достопримечательности, и местным туристическим компаниям придется научиться управлять потоками клиентов так, чтобы оставить у них только хорошие впечатления», — рассказали в компании.

Также 61% россиян считает, что в долгосрочной перспективе индустрия туризма должна предлагать больше выгодных вариантов для поездок в несезон (61%) и новых направлений, чтобы избежать толп туристов (37%).

«Существует и серьезный запрос на открытый доступ к информации о том, как туроператоры используют деньги путешественников для помощи местным сообществам. 44% респондентов из России отметили, что своими поездками они хотели бы поддерживать восстановление выбранного направления, а половина (50%) желают, чтобы их деньги возвращались местному сообществу», — рассказали в компании.

Кроме того, пандемия заставила более половины путешественников из России задуматься о сокращении отходов и переработке пластика во время своих поездок.

7. Работа в путешествии

Как считают эксперты Booking.com, переход многих компаний на удаленные форматы занятости может привести к тому, что в будущем люди станут планировать более длительные поездки, в которых будет удобно совмещать отдых и работу. Например, включая несколько дней отдыха в командировку или продляя поездки на одну-две недели с целью поработать удаленно на новом месте.

«Почти половина респондентов (43%) из России уже размышляли о бронировании жилья для удаленной работы, в то время как 36% готовы к карантину по прибытии в пункт назначения при условии, что смогут работать дистанционно. Платформам для бронирования жилья и объектам размещения нужно будет предоставить дополнительные удобства для удаленной работы и высокоскоростной интернет, чтобы привлечь гостей, совмещающих отдых и работу. Что касается командировок, то для деловых путешественников вопрос уединенности и чистоты жилья, а также возможности при необходимости продлить проживание станет еще более насущным», — подчеркнули в компании.

8. Пляж и прогулки

«С начала пандемии пользователи Booking.com по всему миру стали интересоваться отдыхом на природе: пешими походами (94%), прогулками на свежем воздухе (50%), природой (44%) и релаксацией (33%). Исследование показывает, что во время своих поездок более половины (56%) опрошенных из России будут стремиться к такому досугу, как прогулки и отдых с семьей, а 46% хотели бы отдохнуть за городом и в целом готовы путешествовать по менее популярным направлениям, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе», — рассказали в компании.

Еще одно проявление этого тренда – рост популярности аренды домов и апартаментов вместо номеров в отелях. Доля желающих отдыхать в подобных местах среди россиян достигла 36%. Кроме того, почти половина респондентов (45%) предпочли бы питаться дома, а не в ресторанах, поэтому наличие хорошо оборудованной кухни станет важным преимуществом любого дома для отпуска.

Отдых на пляже останется наиболее популярным видом отдыха и после пандемии. Его выбрали как предпочтительный 55% опрошенных. На втором месте – расслабляющие поездки (41%) и лишь на третьем с большим отрывом – поездки в крупные города (15%).

9. Новые технологии и туризм

Российские туристы считают, что в условиях пандемии технологические новинки будут все более активно использоваться для повышения безопасности путешествий. С этим тезисом согласились 71% опрошенных россиян, а 69% опрошенных отмечают, что объектам размещения придется прибегнуть к новейшим технологическим решениям, чтобы помочь гостям почувствовать себя в безопасности. 61% хотят бронировать столики в ресторане в онлайне, 71% предпочтут купить билеты в автомате вместо обычных касс.

Впрочем, ожидание технологических инноваций касается не только вопросов безопасности, но и всех аспектов путешествий. Например, более половины (56%) опрошенных хотели бы до поездки познакомиться с будущим объектом размещения с помощью технологий виртуальной реальности.

10. Отдых с животными

«С момента введения ограничений на поездки число использований фильтра «Разрешено с питомцами» на Booking.com возросло более чем в два раза по сравнению с долей таких запросов в 2019 году, поэтому очевидно, что в будущем индустрии туризма нужно будет уделять больше внимания желаниям путешественников, отдыхающих с домашними животными», — считают в сервисе.

И прогнозируют, что отелям и другим объектам размещения придется соответствовать этому запросу.

11. Искать информацию и вспоминать

Даже во время карантина 96% опрошенных россиян искали в сети идеи для новых путешествий, а 37% делали это регулярно. При этом 43% респондентов отметили, что получали информацию для поездок не из интернета, а из разговоров с друзьями. 44% любят рассматривать фотографии из старых поездок, чтобы определиться с планами на новые. В связи с этим авторы исследования предполагают, что будет расти популярность размещения в сети подобных снимков.

Исследование проводилось в июле среди взрослых респондентов, которые совершили поездку с целью отдыха или бизнеса за последние 12 месяцев, и планируют путешествовать в следующие 12 месяцев. Опрошено 20 тыс. человек в 28 странах, в том числе более тысячи – в России. Также компания учитывала данные по поиску объектов размещения и собственный опыта работы.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, его доля на российском рынке онлайн-бронирования составляет около 70%.