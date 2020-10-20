Между тем, многие популярные у туристов страны, в том числе, Евросоюза по-прежнему не готовы принимать граждан России из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Есть страны, где россиян ждут, но популярными туристическими направлениями они не являются, например, Пакистан или Белиз.

В августе Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. Помимо самих этих стран для российских путешественников стали доступны транзитные рейсы через Стамбул, Лондон, Цюрих и Женеву. Осенью частота рейсов на некоторых направлениях увеличилась, а также добавились новые города вылета в России. Улететь за рубеж теперь можно из аэропортов Москвы и Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Европа. Великобритания

Фото: Pixabay.com

Рейсы в Великобританию открыты с 1 августа, сегодня их выполняют «Аэрофлот», British Airways и Wizz Аir. Въезжающим в страну россиянам необходимо пройти 14-дневный карантин, штраф за нарушение этого требования составляет около тысячи фунтов. Лондон стал удобным пункт для стыковочных полетов по многим направлениям, при коротком транзите проходить карантин не нужно.

Греция

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября. Теперь же оно вновь продлено – до 25 октября.

Россияне могут въезжать в страну по квоте 500 человек в неделю. Также требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Прибытие в Грецию возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Тем не менее, из РФ в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов, добраться в Салоники можно с длительной стыковкой в Лондоне.

Сербия

Фото: Pixabay.com

Россия на взаимной основе восстановила авиасообщение с Сербией, с 17 октября из Москвы в Белград дважды в неделю летает «Аэрофлот». Туристам из РФ не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста на COVID-19 или соблюдать карантин при въезде в страну. Никаких других ограничений на туристические поездки в Сербию также нет.

Турция

Фото: pixabay.com

Рейсы в Стамбул и Анкару открыты с 1 августа, на курорты – с 10. Турция в августе-октябре с большим отрывом лидирует среди самых популярных поездок россиян. При въезде россиянам не нужны тесты на коронавирус или прохождение карантина. Единственное требование – заполнить на борту самолета анкету из нескольких пунктов, чтобы сообщить властям о месте своего пребывания в стране. Также на рейсах в Турцию у путешественников строго требуют носить маски, а в самой стране также действует масочный режим.

Хорватия

Фото: pixabay.com

Официально авиасообщения между Россией и Хорватией нет, но страна готова принимать россиян. Туристам необходимо предъявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание.

В Хорватию можно вылететь через три аэропорта Лондона, куда из России выполняются прямые рейсы – Хитроу, Лутон и Гатвик. Рейсы в Сплит выполняют авиакомпании British Airways, EasyJet и Wizz Air. Из Цюриха в Сплит летает Croatia Airlines, в Дубровник – Swiss.

Черногория

Фото: pixabay.com

В начале августа по решению национального координационного органа Черногории Россия была включена в зеленый список (страны со стабильной эпидемиологической ситуацией). Въезд российских граждан в республику возможен без дополнительных условий, в том числе без ПЦР-теста. Между тем, прямого авиасообщения между странами по-прежнему нет.

Рейсы в Подгорицу из нового аэропорта Стамбула выполняет авиакомпания Turkish Airlines. На курорт Тиват можно прилететь с пересадкой в Лондоне на рейсах лоукостера EasyJet, вылеты осуществляются из аэропорта Гатвик, однако рейсов в Гатвик из Москвы нет.

Чехия

Фото: Интерфакс

Авиакомпания Czech Airlines 4 октября возобновила рейсы по маршруту из Москвы в столицу Чехии Прагу, рейсы выполняются два раза в неделю, по средам и воскресеньям.

Стоит отметить, что въехать в Чехию с туристическими целями не получится, посетить ее могут граждане, у которых проживают там родственники, есть ВНЖ или с целью лечения. При себе необходимо иметь отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 4 дня до поездки.

Кроме того, по прилете в Прагу тест можно сдать в аэропорту. Стоимость тестирования – около 70 евро, результат станет известен через 12 часов. Экспресс-тест обойдется в 280 евро, а результат будет известен через 3 часа.

Швейцария

Фото: Pixabay.com

Авиасообщение со Швейцарией открыто с 15 августа в ограниченном режиме. Въезд разрешен только для граждан страны или владельцев вида на жительство. С 12 октября страна ввела 14-дневный карантин для всех прибывающих граждан России. Его можно соблюдать как дома, так и в гостинице. В течение двух дней необходимо оповестить о своем прибытии управление кантона. Покидать место размещения запрещено. За несоблюдение карантина и невыполнение мер санитарной безопасности (социальное дистанцирование, масочный режим) грозит штраф в размере до 9,2 тыс. евро.

Ближний Восток. ОАЭ

Фото: Pixabay.com

11 сентября Россия возобновила авиасообщение с ОАЭ, для туристов из РФ открыт аэропорт Дубая. По два рейса в неделю (в пятницу и субботу) выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Emirates. Также перевозчики планируют летать дважды в неделю в Абу-Даби.

За 96 часов до перелета россиянам нужно будет сделать тест на коронавирус. Кроме того, необходима страховка, покрывающая лечение от этой инфекции.

Также придется заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» – анкету, которая выдается на борту самолета. В ней турист указывает, что у него отсутствуют симптомы заболевания. Помимо этого, нужно будет скачать на смартфон специальное приложение с функцией геолокации для отслеживания перемещений и оперативной связи с медучреждениями в случае заболевания.

По прилете пассажир должен пройти повторное тестирование на коронавирус. Если результат окажется положительным, такого туриста отправят на карантин. Пребывание на карантине должно покрываться страховкой, в противном случае все расходы оплачивает сам гость. После получения отрицательного результата второго теста турист может завершить режим самоизоляции.

С конца сентября иностранные туристы на тех же условиях смогут посетить эмират Шаржда (прямых рейсов туда нет). В Абу-Даби все иностранные путешественники обязаны соблюдать 14-дневный карантин в гостинице или другом месте пребывания. Туристам раздают электронные браслеты, чтобы отслеживать их местоположение.

Африка. Египет

Фото: pixabay.com

Правительство РФ объявило о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Египтом в начале сентября. Рейсы в Каир из Москвы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air три раза в неделю. Для полета прямым рейсом в столицу республики необходимо иметь при себе отрицательные результаты теста на ковид. При этом, если добираться в курортные зоны Шарм-эль-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Мерса-Матруха со стыковкой в Стамбуле, то справка не потребуется. Но покидать курорты туристам запрещено.

Кения

Фото: smileplanet.ru

Кения разрешила въезд на свою территорию российским гражданам без соблюдения карантина. До Найроби можно долететь со стыковками в Стамбуле, Лондоне или Танзании (Занзибар), куда с конца октября будут выполняться регулярные и чартерные рейсы из России.

Помимо визы, туристам потребуется официальная справка (желательно на английском языке) с отрицательным результатом теста на COVID-19, который сделан не ранее, чем за 96 часов до прилета в Кению. Также перед вылетом необходимо зарегистрироваться в базе путешественников на сайте Минздрава страны.

Марокко

Фото: Интерфакс

Марокко 10 сентября открыла границы для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, среди них – Россия. Туристам нужно будет предъявить справку с отрицательным результатом теста на ковид, проведенного не ранее, чем за 48 часов до поездки, и ваучер или другой документ, подтверждающий бронирование в отеле.

Добраться до Марокко можно со стыковкой в Стамбуле, рейсы из İstanbul New Airport выполняет Turkish Airlines.

Танзания

Фото: Anex Tour

Прямое сообщение с Танзанией Россия возобновила 1 августа. Рейсы авиакомпании могут выполнять только на остров Занзибар, предлагающий пляжный отдых. При въезде в Танзанию туристы должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, а также оплатить $50 за визу. Соблюдения карантина не требуется.

Перевозчики уже заявили и регулярные, и чартерные программы на направлении. На базе чартерных рейсов туроператоры предложат пакетные туры. Так, с 25 октября программу с частотой раз в 10 дней ставит «Пегас Туристик», с 29-го – Coral Travel, 30 октября — Anex Tour, который разделит загрузку бортов с «Интуристом».

Азия. Мальдивы

Фото: pixabay.com

Авиасообщение между РФ и Мальдивами было возобновлено 10 сентября. Рейсы из Москвы в Мале выполняет «Аэрофлот» два раза в неделю, с 25 октября их число вырастет до четырех. Со стыковкой на Мальдивы можно добраться через Стамбул и Дубай.

Иностранным туристам необходимо до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на иммиграционный портал Imuga. Тестирование должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до планируемого путешествия. Справка с отрицательным результатом теста должна быть на английском языке, также в ней должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования, а также имя и подпись ответственного лица.

Южная Корея

Фото: pixabay.com

С 27 сентября из РФ можно улететь в Южную Корею. Рейсы в Сеул с 1 октября осуществляет авиакомпания «Аэрофлот» один раз в неделю, вылет из Москвы – в четверг, обратный рейс – в субботу. Также с 23 октября авиакомпания «Аврора» планирует возобновить полеты из Владивостока.

По прибытии в аэропорт Сеула нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, провести в карантине 14 дней. Нахождение в специальном помещении обойдется в $100 в день. Кроме того, из-за пандемии Корея приостановила безвизовый режим с Россией, и пока посольство страны не принимает документы на туристические визы.

Япония

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Авиасообщение с Японией будет возобновлено с 1 ноября. Рейсы из Москвы в Токио с 5 ноября будет выполнять «Аэрофлот» на первом этапе – один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю. Также планируется один рейс из Владивостока.

Посетить Японию можно только с деловыми целями или имея право долгосрочного проживания там. Согласно данным на сайте японского посольства в России, иностранцам, которые планируют въезд в Японию, нужно сдать тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до выезда из России. В аэропорту прилета также будет необходимо пройти проверку на коронавирус, а затем соблюдать карантин в течение 14 дней.

Самые популярные у российских туристов страны Юго-Восточной Азии, такие, как Таиланд, Вьетнам или Индонезия, пока не готовы принимать наших граждан. Закрыт и Китай.

Северная Америка. США

Фото: pixabay.com

США формально не закрывали авиасообщение с Россией. При въезде у россиян не требуют тесты на коронавирус или прохождения карантина. Правда, все посольства и генконсульства с марта прекратили выдачу виз, а прямые рейсы с того же месяца не выполняются, за исключением вывозных. Но добраться в страну можно с пересадками, в том же Лондоне или Стамбуле.

Южная Америка. Бразилия

Фото: pixabay.com

В конце июля Бразилия отменила ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса. Туристам не нужно сдавать тест на ковид перед поездкой или соблюдать карантин по прибытии. Между тем, некоторые ограничения на въезд действуют при пересечении границ наземным или морским транспортом.

Путешественникам, планирующим поездку в Бразилию, необходимо приобрести медицинскую страховку на весь период пребывания.

Добраться до Бразилии из России можно с одной пересадкой в лондонском аэропорту Хитроу. Рейсы до Сан-Паулу выполняет British Airways.

Северная Америка. Мексика

Фото: pixabay.com

Мексика не вводила никаких ограничений для путешественников. Туристам нужно лишь заполнить по прибытии анкету о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы. В ней нужно указать рейс, страны, посещенные в течение последних 14 дней, есть ли контакты с заболевшими ковидом, а также наличие каких-либо симптомов заболевания.

Добраться до Канкуна можно с двумя стыковками, в Великобритании и США.

Карибы. Доминикана

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Республика заявила о готовности принимать туристов из России, однако прямых рейсов туда по-прежнему нет. При пересечении границы справка об отсутствии COVID-19 не нужна, так как в стране действуют специальные протоколы по приему гостей.

Так, туристам предложат бесплатные страховки от ковида, которые будут действовать до декабря. Страховка покроет расходы на тестирование, а также расходы на тот случай, если путешественник заболеет коронавирусом или ему понадобится карантин.

Кроме того, страна отказалась и от массового тестирования прибывающих путешественников. Туристов в аэропортах будут выборочно проверять на COVID-19.

Куба

Фото: Pixabay.com

Полеты на Кубу возобновлены с 15 октября. Иностранным туристам уже на острове необходимо сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус.

Авиакомпания Royal Flight с 3 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко, а с 6 ноября – в Санта-Клару. Туроператор Coral Travel предложит на базе этих рейсов десятидневные туры стоимостью от 148 тыс. рублей на двоих. Azur Air планирует рейсы, соответственно, с 4 и 5 ноября, на них полетят клиенты туроператоров Anex Tour и «Интурист».

СНГ. Армения

Фото: Интерфакс

Прямых рейсов в Армению из России пока нет, но ежедневно из Москвы в Ереван летает несколько специальных рейсов.

Армения принимает граждан РФ с соблюдением двухнедельного карантина. При этом срок карантина можно уменьшить, если пройти ПЦР-тест за свой счет. При отрицательном результате можно будет выйти из карантина.

Белоруссия

Фото: Pixabay.com

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией. Рейсы в Минск выполняются три раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Белавиа». По прибытии россияне должны будут предъявить оригинал документа об отрицательном результате теста на коронавирус на русском, белорусском или английском языках. Тест нужно сделать не позднее 72 часов до даты пересечения границы.

Казахстан

Фото: pixabay.com

С той же даты возобновлены рейсы в Казахстан, они выполняются один раз в неделю. Прибывающим в Нур-Султан необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса, либо в течение 48 часов сдать ПЦР-тест, либо пройти двухнедельный карантин.

Киргизия

Фото: pixabay.com

Прямые рейсы в Бишкек выполняются с 21 сентября. Специальных требований для пребывающих в страну из России нет.

Абхазия

Фото: туристический портал Абхазии

Границы взаимно открыты. Туристам не нужны справки об отсутствии коронавируса. Добраться в города Абхазии туристы могут из Сочи.