Первые сообщения о загрязнении акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке появились в конце сентября. О необычном цвете воды и массовой гибели морских животных сообщали серферы, которые жаловались на першение в горле и жжение в глазах из-за купания, в соцсетях публиковались фотографии побережья, на которое выброшены медузы, звезды, ежи и другие морские обитатели.

После проверки воды специалистами было выявлено содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Местным жителям рекомендовали не посещать пляж, а школы серфинга на Халактырском пляже закрываются до улучшения экологической обстановки. Люди не заходят в воду со 2 октября.

В свою очередь, Следственный Комитет возбудил два уголовных дела о нарушении правил обращения с опасными веществами и загрязнении морской среды, расследование все еще продолжается.

Низкий туристический сезон

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По словам туроператоров, загрязнение вод на Камчатке не отразилось на туристическом спросе на направление, поскольку сейчас в регионе низкий сезон. Тем не менее, путешественники, запланировавшие поездку на ближайшие даты, интересуются ситуацией с экологией, но от своих планов не отказываются.

«Пока на туризм в регионе загрязнение у берегов Камчатки не повлияло, потому что туристов не так много, уже начался низкий сезон. Те заявки, которые у нас есть на ближайшие даты – на 12 октября, на 19 октября, будут выполнены. Туристы от поездок не отказываются, но интересуются, насколько безопасно ехать сейчас на Камчатку, насколько безопасно выходить в море», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» председатель правления ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова.

Как отметил генеральный директор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, туристический сезон на Камчатке заканчивается в конце сентября. «Говорить о влиянии на туристический поток не приходится. Туристы интересуются продажами на следующий год, потому что обычно в ноябре проходят распродажи авиабилетов по плоским тарифам. Но сейчас спроса на поездки нет вообще. Там очень некомфортная погода для активного туризма», — пояснил он.

Между тем, Мамонтов добавил, что Халактырский пляж – это очень популярная достопримечательность у туристов, потому что до него нетрудно добраться, кроме того, там можно заняться серфингом, покататься на квадроцикле.

«Халактырский пляж очень популярен у туристов – он входит почти во все туристические программы, потому что это удивительное по привлекательности место – черный песок, океан, там своя энергетика. В сентябре-октябре еще довольно много серферов. У них сезон продолжается почти круглый год, пока снега не выпадет столько, что проехать на побережье становится невозможно», — сообщила Седова.

Поездка на Камчатку опасна для серферов

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По словам Седовой, ни на суше, ни в воздухе нет никаких веществ, которые бы могли негативно сказаться на здоровье туристов и местных жителей. Тем не менее, серфингистам и любителям других водных видов спорта стоит держаться подальше от побережья.

«По тем данным, которые у нас есть, на поверхности нет никаких веществ, которые могли бы негативно повлиять на здоровье туристов. Больше всего пострадала придонная живность, мы все ждем результатов экспертиз, конечно. Серферы получили ожоги роговицы, потому что контактировали с водой. Для них время активного отдыха на побережье Камчатки закончилось, потому что именно контакта с водой стоит опасаться», — отметила Седова.

Какими будут последствия для туризма

Фото: pixabay.com

Эксперты надеются, что экосистема камчатских вод хотя бы частично восстановится к следующему туристическому сезону, но опасаются влияния загрязнения побережья на морской туризм.

«Верхние слои воды очищаются довольно быстро, но вот когда все это полностью восстановится – предсказать невозможно, потому что на популяциях морских обитателей это скажется точно. И если экскурсионный туризм или активный (по вулканам) может не ощутить последствий загрязнения, то морской туризм – рыбалка, каякинг, серфинг могут серьезно пострадать», — считает Седова.

«Скорее всего, к следующему сезону, когда туристы вновь поедут на Камчатку, последствия загрязнения побережья не так будут проявляться», — заверил Мамонтов.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тысяч туристов, это на 12% больше, чем годом ранее.