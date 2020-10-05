Многие школьники России с 5 октября ушли на преждевременные каникулы из-за роста числа случаев заражений коронавирусом. В Москве объявлены двухнедельные каникулы, в Подмосковье – неделя, власти ряда российских регионов оставили эти рекомендации на усмотрение самих школ. При этом школьники, среди одноклассников которых были обнаружены зараженные коронавирусом, должны оставаться на карантине и пройти тестирование. Это, в свою очередь, ставит под вопрос запланированные семьями отпуска в России и за границей, в основном в Турции.

Отказов почти нет

Как пишут турагенты в соцсетях, отказов от туров из-за ушедших на карантин школ у них почти не наблюдается. Россияне, которые заранее забронировали тур, стремятся быстрее пройти тесты на коронавирус, проверить себя и ребенка, и при отрицательных результатах не отказываются от поездок, несмотря на необходимость соблюдать режим самоизоляции.

"Уход школьников на карантин способствует семейным поездкам к морю. Еще популярны туры в Сочи, активно бронируют Турцию на ближайшие даты. Отказов мы не наблюдаем. Кроме того, сейчас у многих школьников плановые каникулы, а это значит, что туристы рассчитывали на отдых в это время. Возможно даже, покупали тур еще в феврале по акциям раннего бронирования. Если у ребенка и у родителей нет симптомов ковида, то они, конечно, не отказываются от поездки", — рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, большинство туристов меньше боятся коронавируса, чем в апреле-мае, поскольку многие переболели.

Как пояснили в пресс-службе туроператора "Интурист", аннуляции туров в Турцию связаны только с тем, что кто-то из членов семьи заразился коронавирусом.

"Аннуляции связаны скорее с невозможностью подтверждения некоторых отелей Турции, которые закрываются, нежели с отказом из-за ухода школ на карантин или опасений заразиться ковидом, поэтому никаких массовых отказов от туров мы не наблюдаем", — сообщила директор департамента развития объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Юлия Высоцкая.

Аннуляции туров грозят штрафами

Между тем, Высоцкая напомнила, что перебронирование поездки или аннуляция туров на ближайшие даты грозит российским туристам штрафами, потому что такое обоснование как "карантин в школе" туркомпании не учитывают.

"Нет никакого специального постановления, которое бы учитывало мягкие условия отказа от тура для туристов, чей ребенок должен соблюдать карантин. Если среди членов семьи нет зараженных, и они передумали ехать на отдых из соображений безопасности, то придется заплатить довольно большой штраф. Поэтому, как правило, туристы отправляются на курорты, несмотря на подобные ограничения", — добавила она.

Кроме того, в ТБГ и "Горячие туры" отметили, что глубина продаж туров минимальная, люди чаще приобретают поездки в последний момент, чтобы обезопасить себя от возможного невыезда.

До специального распоряжения

Согласно данным Минпросвещения РФ, на карантин по коронавирусу вышло 0,29% школ по всей стране.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в справочной службе Роспотребнадзора, дети, которых посадили на карантин из-за того, что в классе кто-то заразился коронавирусом, должны оставаться дома до специального распоряжения врача, у которого наблюдаются школьники.

При этом отрицательный результат тестирования не является основанием для несоблюдения карантина.

"Если отсутствуют признаки заболевания, карантин в домашних условиях завершается после 14 дней самоизоляции. При отрицательном результате тестирования, проведенного на 8-10 день медицинского наблюдения, решение о снятии карантина принимает врач, осуществляющий наблюдение. Если он считает, что карантин можно завершить, то ребенок может отправиться с вами в отпуск", — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания или за невыполнение установленных предписаний (в том числе карантина в домашних условиях) могут взыскать штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

Однако если у родителей нет постановления из школы и медучреждения о самоизоляции ребенка, то штрафы выписываться не будут, а значит, можно отправляться в отпуск без опасений.