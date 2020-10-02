Статистика новых заболевших в Турции пока значительно ниже, чем в РФ. По состоянию на начало октября в стране ежедневно выявляют менее 1,5 тысяч новых случаев, когда в России это 8-9,5 тысяч. Порог в девять тысяч был преодолен 1 октября впервые с мая.

Фото: Интерфакс

Турция много раз заявляла, что туристы могут чувствовать себя в безопасности. В стране действует система сертификации отелей и других объектов, принимающих путешественников, на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности.

В гостиницах произошло множество изменений: число контактов людей друг с другом постарались свести к минимуму с помощью интернета и мобильных технологий, например, зарегистрировать проживание можно по QR-коду.

Фото: Интерфакс

Лежаки на пляжах свободно расставили, а "шведский стол" заменили индивидуальным обслуживанием. В общественных помещениях и номерах регулярно проводят дезинфекцию.

По возвращении из-за границы, в том числе из Турции, все граждане России обязаны сдать ПЦР тест на COVID-19, который стоит от 1,7 тыс. рублей с человека. Сделать это можно прямо в аэропорту (от 2,5 тыс. руб.), а затем загрузить результат на портал Госуслуг. Если данных не предоставить, грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей, а в случае причинения вреда здоровью другого человека – уже 150-300 тыс. рублей.

Кроме того, начиная с 23 сентября россияне обязаны соблюдать самоизоляцию по месту жительства до получения результатов этого теста.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 2 октября заявила, что в правительстве очень не хотят повторно вводить самоизоляцию, но другого пути может не быть, если граждане продолжат пренебрегать мерами безопасности – в частности, не будут соблюдать масочный режим.

Остается надеяться, что Россия не вернется к практике закрытия границ. В самой Турции вряд ли откажутся от российских туристов – только в сентябре Анталью посетило почти полмиллиона гостей из РФ — больше, чем из любой другой страны мира.