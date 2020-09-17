"С момента запуска туристических рейсов в Турцию и по 10 сентября у нас было застраховано более 200 тыс. россиян, большинство из которых выбрали именно это пляжное направление. С 10 августа по 10 сентября страховкой воспользовались по разным причинам 2,4 тыс. человек. Подтвержденные случаи COVID-19 обнаружены только у 11 россиян, это менее одной сотой процента от общего числа наших туристов", — рассказала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, в Турции действует практически идеальный протокол безопасности по коронавирусу. "Если есть симптомы, то туристы сдают тесты. В зависимости от результатов люди попадают в обсервацию, а это тот же отель, только номера другие, где они получают лечение. Все родственники тоже проходили медицинское обследование, при отрицательном результате они продолжали свой отдых", — пояснила Алчеева.

"Госпитализация понадобилась только одному гражданину РФ. Пациент успешно прошел лечение, выздоровел и вернулся домой. Мы, в свою очередь, полностью оплатили ему стационар, расходов в этом случае турист не понес", — добавила она.

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"У нас есть лимит в $300, в случае если турист задерживается в чужой стране по причине заболевания коронавирусом, эти деньги уходят на проживание на карантине в отеле. Как правило, этих средств хватает для пребывания в недорогих гостиницах, но надо понимать, что, отправляясь на отдых, путешественникам могут понадобиться дополнительные средства, это просто надо иметь в виду", — подчеркнула Алчеева.

В страховой компании "Ингосстрах" сообщили, что в августе в Турции зафиксировано около 650 обращений в сервисные центры компании, в то время как за аналогичный период прошлого года их число превысило 2,2 тыс.

"Еженедельно у нас было порядка 5-6 обращений от российских туристов по симптомам коронавируса. Застрахованные получают необходимую медицинскую помощь и информационную поддержку", — сказал начальник управления урегулирования убытков СПАО "Ингосстрах" Максим Максимкин.

Подтвержденных случаев COVID-19 среди отдыхающих в Турции клиентов страховых компаний "Сбербанк страхование" и "АльфаСтрахование" не было.

Туристы стали чаще покупать расширенную страховку

Как отмечают страховщики, российские туристы стали внимательнее относиться к своему здоровью и чаще покупать расширенную страховку, также выросло число самостоятельных путешественников, пользующихся услугами страховых компаний.

"Мы отмечаем в целом рост количества обращений туристов, отдыхающих в этой стране. Он связан, в большей степени, с тем, что люди стали внимательнее относиться к своему здоровью. Также туристы стали чаще приобретать страховую защиту с расширенным покрытием, чтобы точно быть уверенным, что лимитов по полису хватит на возмещение всех возможных расходов", — пояснил главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании "АльфаСтрахование" Антон Колегов.

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То же самое сообщили и в ERV. "Да, безусловно, самое главное, это чтобы страховка покрывала лечение, транспортировку, посмертную репатриацию. На это основной упор страховщиков. Но надо отметить, что значительно выросло число российских туристов, которые покупают расширенные страховки. Также пользуется спросом страхование от невыезда", — сообщила Алчеева.

Она отметила, что в связи с пандемией коронавируса страховку стало оформлять больше самостоятельных туристов. "Коронавирус всех подстегивает к страхованию, в том числе и самостоятельных туристов, которые ранее игнорировали страховку, особенно в странах, где она не требуется наравне с визой", — добавила Алчеева.

В СК "Сбербанк страхование" для отдыха в Турции в августе-сентябре 2020 года 50% клиентов приобрели расширенную страховку на $60-120 тыс.

Чаще всего жалуются на простуду и сердце

Среди самых частых жалоб российских туристов на отдыхе в Турции в этом году остаются сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, а также мелкие травмы.

Как отметили в ERV, большинство туристов обращались в сервисный центр из-за легких травм и простуды. "В первый месяц после открытия полетов россияне нередко обращались с тяжелыми травмами. Также была организована экстренная эвакуация в Россию спецбортом санавиации туристки, пострадавшей от кровоизлияния в мозг. С 10 августа по 10 сентября было организовано 5 посмертных репатриаций из Турции, которые связаны с инсультом и утоплениями", — рассказала Алчеева.

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"Причины обращений традиционны для летнего туристического сезона, среди них – сердечно-сосудистые заболевания, повышенное артериальное давление, травмы, полученные по неосторожности (ушибы, переломы), аллергические реакции, заболевания ЖКТ (аппендицит, гастрит, холецистит и т.д.). Простудные заболевания в основном были урегулированы амбулаторно, также было несколько госпитализаций", — пояснил Максимкин, добавив, что смертельных случаев среди туристов не было.

Большинство клиентов СК "АльфаСтрахование" обращались за медицинской помощью в Турции в связи с симптомами ОРВИ, в "Сбербанк страхование" — с аллергией, солнечными ожогами, травмами. Всем клиентам была оказана медицинская помощь амбулаторно.

Россия 1 августа возобновила прямые рейсы в Анкару и Стамбул, 10 августа – в Анталью, Даламан и Бодрум. За три недели последнего месяца лета и первые две недели сентября, по данным аэропорта Антальи, только на этот курорт прибыли более 500 тыс. российских туристов.