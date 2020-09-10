Египет и Россия 9 сентября возобновили прямое регулярное авиасообщение на паритетной основе после полугодового перерыва. "Аэрофлот" в среду выполнил первый рейс из Шереметьево в Каир. EgyptAir начнет выполнять рейсы в Россию во второй половине сентября, вслед за "Аэрофлотом".

"Первый рейс флагманского перевозчика республики из Москвы, запланированный на 17 сентября, забронирован полностью, и это отражает высокий спрос на полеты в Египет", — цитирует газета Egypt Independent посла республики в РФ Ихаба Насра.

По его словам, возвращение регулярных рейсов между странами свидетельствует о прочных взаимоотношениях между Россией и Египтом, а обязательное предоставление отрицательных результатов теста на коронавирус по прилету не станет препятствием для пассажиропотока из РФ.

С 1 сентября все иностранные граждане, прибывающие в Египет, должны предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не ранее, чем за 72 часа поездки. Те путешественники, у которых при себе не окажется документа о прохождении тестирования, смогут пройти его в аэропорту, цена вопроса $30 на человека.

Как отметил Наср, за последние 20 лет популярность Египта у российских туристов значительно выросла, однако остановка чартерного авиасообщения между РФ и Египтом в ноябре 2015 года, привела к снижению турпотока. "Возобновление регулярных рейсов из РФ положительно скажется на туризме в Египте не только в традиционно популярных у россиян районах, но и в малоизвестных местах отдыха", — считает посол.

Туроператоры не рассчитывают на массовый туризм

Между тем, туроператоры не возлагают особых надежд на рост турпотока из РФ в Египет, поскольку основная проблема так и не решена. При отсутствии чартерного авиасообщения с курортами страны регулярные рейсы в Каир не могут стать удобной и дешевой альтернативой.

"Я думаю, что существенного влияния на российский турпоток в Египет запуск регулярного авиасообщения между столицами не окажет. Во-первых, путешественники и в доковидные времена не спешили лететь на курорты через Каир, потому что дальше их ожидал длинный трансфер, а стоимость авиабилетов значительно выше, чем на чартерах. Сейчас, ко всему прочему, будет еще и очень мало рейсов, всего шесть в неделю. Если средняя емкость одного судна, например, 200 кресел, то 1,2 тыс. туристов – это слишком маленькая цифра (если они все туристы, конечно)", — считает коммерческий директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

По его мнению, полеты в Каир будут востребованы по большей части у командированных и родственников, у которых есть объективная потребность в поездке – бизнес или семья.

Как сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист", традиционно компания продает наземное обслуживание на курортах Египта, однако в настоящее время продажи приостановлены.

В свою очередь, в TEZ Tour назвали спрос на туры в Египет с перелетом на регулярных рейсах "Аэрофлота" "достаточно скромным". Как рассказали в компании порталу "Интерфакс-Туризм", основная доля продаж приходится на Турцию и лишь незначительное число заявок есть на отдых в Египте. Из столичного аэропорта туроператор предоставляет групповой трансфер. До Хургады ехать 6,5 часов, до Шарм-эль-Шейха – около 7,5 часов.

Аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады могут проверить в ноябре

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" источник, близкий к авиационным кругам, очередные слухи о возможном возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами не соответствуют действительности. "Об этом даже речи пока не идет. Кроме того, из-за коронавируса зарубежные командировки сейчас ограничены, но все надеются на возобновление инспекции аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады российскими специалистами в октябре-ноябре", — сказал он.

По словам Толчина, Египет по своей ценовой политике и объему номерного фонда мог бы стать серьезным конкурентом ОАЭ. "Если бы можно было хотя бы поставить чартеры на Каир, билет на которые значительно примерно на 10 тыс. рублей дешевле, то цена стимулировала бы людей. А сейчас получается, что тур в ОАЭ с более дорогим отелем стоит столько же или даже дешевле, чем отдых в недорогом отеле Египта", — добавил он.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Каир у EgyptAir стартует от 11,7 тыс. рублей с багажом, у "Аэрофлота" – от 13,6 тыс. рублей без багажа.