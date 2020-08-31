Сейчас для россиян открыты Турция, Великобритания и Танзания. По состоянию на конец августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Однако без проблем российские туристы могут добраться лишь в Турцию. В Великобритании все приезжие должны проходить 14-дневный карантин, в Танзанию по-прежнему нет прямых рейсов, а въезд в Швейцарию возможен только при наличии ВНЖ, на учебу или лечение.

Без тестов на коронавирус и карантинов готовы принимать россиян Мальдивские острова, Черногория, Северная Македония, Сербия, США. Еще несколько направлений объявили, что ждут туристов из России, но – только со справками о тестировании.

Страны СНГ и не только

Ранее стало известно, что ОАЭ ведет переговоры с Россией о возобновлении авиасообщения в сентябре. Авиационные власти эмиратов намерены до середины сентября полностью возобновить авиасообщение с Россией и принимать не только некоторые категории граждан, но и туристов.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Таким образом, россияне смогут отправиться на теплое море зимой, когда сезон в Турции уже закончится. Переговоры с Россией ведут две авиакомпании ОАЭ.

Египет тоже готов принимать россиян со справками об отсутствии коронавируса. Единственная проблема — отсутствие прямых рейсов, но на курорты Красного моря можно добраться с пересадкой в Стамбуле.

Также готовность запустить перелеты в начале осени выразили Киргизия, Казахстан и Армения. Вопрос – именно в запуске рейсов из РФ, поскольку, например, воздушные границы Армении для иностранцев были открыты в августе. Теста ПЦР на въезде не требуется, но необходимо пройти 14-дневный карантин – в частном доме или отеле.

Поедем ли в Европу?

По мнению экспертов, возобновление туристических поездок в Европу в ближайшей перспективе маловероятно. Хотя, например, Хорватия еще в июле заявила, что готова принимать туристов из России со справками о коронавирусе. С 7 августа для россиян открылась Черногория. Также СМИ сообщали о возможном открытии Венгрии и Франции, но 28 августа власти Венгрии заявили, что с 1 сентября закрывают свободный въезд для иностранцев, а возвращающиеся из-за рубежа граждане страны должны будут проходить карантин и сдавать тесты. Как считает источник портала "Интерфакс- Туризм", открытия Франции, наоборот, ждать не стоит.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Вероятнее всего, авиасообщение с Европой будет постепенно возобновляться по "швейцарскому" принципу – для определенных категорий граждан (люди с видом на жительство, с гражданством, с целью лечения или учебы). Но пока поездки с туристической целью из России в Европу исключены. Единственный способ – оформление липовых справок о том, что туристу необходимо лечение, которые предлагаются в Москве за 2-60 тыс. рублей.

Курортов Юго-Восточной Азии не будет до 2021 года

В конце августа правительство Индонезии приняло решение не открывать Бали для иностранных туристов до конца 2020 года, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается. Число заболевших COVID-19 на Бали превысило 4,5 тысяч. Первоначально остров планировалось открыть для туристов в сентябре.

Фото: Pixabay.com

По сообщению газеты The Washington Post, примеру Бали последуют Таиланд, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР.

"Таиланд недавно вновь отложил открытие границ для туристов. Сигналов от правительства о том, что страна возобновит прием путешественников в этом году, нет", — отмечает издание.

Между тем, иностранные туристы все же смогут въехать на остров Пхукет с 1 октября. Но провести там придется как минимум 30 дней, из которых две недели – это карантин в отеле. Параллельно необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. По мнению экспертов, отдых на таких условиях не будет востребован.

О том, что границы вероятнее всего останутся закрытыми до 2021 года, также заявили власти Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. В свою очередь эксперты предрекают социальные волнения в Африке, странах Карибского бассейна и некоторых странах Азии, поскольку благосостояние большой части населения зависит от доходов от туризма.

Среди азиатских стран для россиян пока открыты только Мальдивские острова, но там туристы должны оставаться одном и том же отеле в течение всего отдыха. Кроме того, на архипелаг до сих пор нет прямых рейсов.