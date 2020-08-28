Распродажа туров по России с кэшбеком стартовала в ночь на 21 августа и завершится вечером в пятницу. Ее цель – поддержка внутреннего туризма после пандемии коронавируса, правительство выделило на программу 15 млрд рублей. Свои предложения в рамках программы представили около 2 тыс. отелей и туроператоров.

По данным Ростуризма, по состоянию на 28 августа туры и размещение в отелях с кэшбеком россияне приобрели на 1,1 млрд рублей. При этом лидируют по объемам продаж традиционно популярные у туристов Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Продажи туров за неделю значительно выросли

По словам коммерческого директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, продажи туров по России за неделю проведения акции выросли на 20-25%, среди самых востребованных направлений – Сочи, Петербург, Калининград и Крым. "Темпы продаж увеличились в 2-2,5 раза. Общие продажи по внутреннему туризму за период проведения акции выросли на 20-25%. Понятно, что сейчас все еще активно берут туры в Крым и Краснодарский край, хотя в рамках программы они только с заездами с 1 октября. Но на юге много санаторно-курортных комплексов, которые востребованы и в несезон, они и пользуются повышенным спросом. Также популярны экскурсионные туры в Казань и появился интерес к путешествиям на Камчатку", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

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Как сообщил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, по программе кэшбека компания продала около 500 туров. "Это примерно 10% от нашего обычного объема. Если коротко сказать, то за прошедшую неделю кэшбек обеспечил нам 10% рост, при этом разброс популярных направлений довольно серьезный", — сказал он.

"На Краснодарский край, Крым и другие регионы, доступные с заездами после 1 октября, приходится около 40% продаж туроператора. Примерно 50% туров – это экскурсионная классика: Петербург, Казань, Москва, Золотое Кольцо, то есть, такие направления, куда сейчас еще не поздно поехать. И 10% приходится на экскурсионные туры на Кавказ: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Дагестан в разной комбинации", — добавил Ромашкин.

Спрос на акцию не оправдал ожидания

На старте продаж туров с кэшбеком глава Ростуризма Зарина Догузова прогнозировала, что программой могут воспользоваться до 3 млн российских туристов. В четверг ведомство сообщило, что туры и размещения в отелях приобрели около 50 тыс. туристов.

Фото: Stavtourism.ru

По словам туроператоров, отсутствие ажиотажа вокруг распродажи связано с рядом сложностей, среди которых – проблемы с оформлением банковской карты "Мир" и сжатые сроки ее проведения.

"Есть некая совокупность факторов, которая влияет на результативность. Туроператорам подключиться к программе несложно – это их работа. А вот туристам, оказывается, довольно затруднительно во всем разобраться. Они не до конца понимают, как быстро, где и на каких условиях можно оформить карту "Мир". Они не понимают, что с ней делать потом (с картой), во сколько она им обойдется. Это тоже не ведет к популяризации программы", — считает Толчин.

Как отметил эксперт, туроператору поступало много вопросов от туристов о том, как и где оформить банковскую карту "Мир". "Кроме того, на сайте мирпутешествий.рф сложная система навигации, поскольку чтобы увидеть туры, нужно зарегистрироваться в программе лояльности. Но на привлечение аудитории это не работает. Туристам сначала нужна вся информация и перечень туров для покупки, а потом, если им что-то приглянулось, запускались бы сервисы регистрации. Тогда проходимость будет выше. У путешественника должно быть ощущение максимальной легкости покупки. И как только туристы сталкиваются со сложностями, они просто отказываются от поездки", — заявил Толчин.

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Солидарен с коммерческим директором "Интуриста" и Сергей Ромашкин. Он добавил, что многие туристы, которые хотели купить тур по акции, не имели банковской карты "Мир" и постоянно интересовались, как можно быстро ее оформить.

"Также к недостаткам я бы отнес поздний старт программы. Конец августа – это один из низких периодов по продажам в туризме, потому что летний сезон уже отошел, а бархатный продается еще не так активно. Кроме того, сентябрь был исключен из акции для поездок по популярным пляжным направлениям. Мне кажется, что это была перестраховка, все-таки можно было поставить Краснодарский край и Крым не с 1 октября, а с 1 или 15 сентября. Здесь стоило бы учитывать, что именно в этом году сентябрь плохо бронируется, потому что туристы опасаются второй волны пандемии. Бронирования туров на первый месяц осени в этом году в два раза ниже, чем обычно", — рассказал он.

Ромашкин напомнил, что Новый год был исключен из программы кэшбека, потому что обычно спрос на туры в это время хороший. "Не факт, что в этом году будет такой же успех, ведь доходы упали, у путешественников не так много денег. Мне кажется, было бы целесообразно поддержать и новогодние заезды. Я уверен, что в этом году турпоток будет ниже, чем в 2019", — сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, среди недостатков программы кэшбека – короткий период ее проведения. "Во время организации программы в Ростуризме аргументировали тем, что туристам нельзя давать много времени, потому что они будут откладывать покупку, зная, что у них в запасе много времени. Мы согласны с этим, но покупка путешествия, особенно семейного, это не покупка телевизора или тостера. Чтобы купить тур, этот вопрос надо обсудить в семье, договориться с работодателями, найти деньги. Минимальные пятидневные туры требуют все-таки брать отпуск, это иногда сложно сделать быстро. Чтобы все элементы заработали, нужно, как минимум, две недели", — считает он.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Ромашкин подчеркнул, что если бы акция была запущена в конце июля, то до конца августа туры приобрели бы не меньше двух миллионов туристов. "Стоит понимать, что у туристов есть психологическое сопротивление в этом году, потому что некоторые заплатили за туры и никуда не поехали, а деньги зависли в туркомпаниях. Вот у них времени на подумать не было, на эту аудиторию мы не сработали", — заключил он.

До конца года может пройти второй этап распродажи туров с кэшбеком

Как сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" осведомленный источник, Ростуризм планирует перезапустить распродажу туров по кэшбеку или провести похожую акцию до конца года.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин подтвердил, что туроператоры действительно обсуждают с Ростуризмом второй этап программы, однако неизвестно, когда именно он пройдет.

"Мы сейчас ведем обсуждение с Ростуризмом, что, если будет второй этап программы, возможно, на следующий год, то мы бы учли все недочеты и запустились пораньше. В целом я могу оценить акцию с кэшбеком позитивно. Она уникальная, это первая программа, рассчитанная на туристов, и в условиях, когда доходы падают, это был удачный эксперимент. Кэшбек за тур – хорошая реклама внутреннего туризма, который власти готовы поддерживать не только словом, но и деньгами", — заключил он.

"Мне кажется, что идея абсолютно правильная и результат, полученный в сжатые сроки, вполне достойный. Понятно, что если продолжать работать над программой, улучшать ее, сделать ее визитной карточкой, можно достичь больших успехов. И если в ближайшем будущем с этой дороги не сходить, стимулировать внутренний спрос с помощью такой акции или аналогичных ей, то эффект будет ощутимым", — считает Сергей Толчин.

Фото: Pixabay.com

РСТ, АТОР и Российская гостиничная ассоциация, а также профильные комитеты ТПП и РСПП в пятницу обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, где просят продлить программу субсидирования с возможностью покупки туров, в том числе, на будущий год.

Как работает программа

Для участия в акции туристам нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать тур или размещение в отеле и оплатить его на сайте туроператора или отеля-поставщика услуги картой "Мир". В срок до пяти дней на эту карту придет кэшбек в размере до 20% стоимости путешествия.

Кэшбек в размере 5 тыс. рублей можно получить за поездку стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – за поездку стоимостью от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Для туристов, у которых возникнут какие-то проблемы с оплатой туров или кэшбеком, Ростуризм запустил круглосуточную горячую линию.

Распродажа проходит в рамках программы субсидирования внутреннего туризма, на которую правительство выделило 15 млрд рублей.