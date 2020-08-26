Министерство туризма Турции в связи с коронавирусом разработало перечень строгих требований к отелям с числом номеров больше 50, без выполнения которых они не могут открыться в летнем сезоне 2020 года. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают сертификаты безопасности – Safe Tourism Certificate. Перечень предприятий, получивших такие сертификаты, можно посмотреть на сайте https://tga.gov.tr/. Требования министерства касаются организации работы всех подразделений отелей. Портал «Интерфакс-Туризм» выяснил, как они соблюдаются на примере популярного отеля Xanadu Resort 5* High Class в Белеке.

Ограничение загрузки

Фото: Интерфакс

Главное изменение касается для ограничений по загрузке. Раньше они могли загружать отель на 100%, теперь – максимум на 60-65%. Для отельеров это требование невыгодно, но для туристов – наоборот. В отеле заметно меньше людей, чем обычно бывает в августе. В ресторанах не нужно ожидать столиков, в барах также свободно, лежаки на пляже не нужно занимать с утра.

Лобби и другие помещения

Фото: Coral Travel

В лобби и всех закрытых помещениях отеля установлены емкости с санитайзерами, а также нанесена разметка, напоминающая гостям о необходимости соблюдать дистанцию. Также при входе установлен информационный щит, напоминающий о том, что отель получил сертификат безопасности министерства здравоохранения.

Фото: Интерфакс

Кроме того, в лобби установлена камера для измерения температуры всем входящим, такая же камера установлена на входе в здание, где живет персонал отеля.

На ресепшн установлено большое стекло, отделяющее сотрудников от гостей.

Фото: Интерфакс

Весь персонал отеля – сотрудники ресепшн, официанты и бармены в ресторанах и барах, уборщики номеров, уборщики на пляже и у бассейна – теперь ходит в масках. Но надо отметить, что требование носить маски в Турции соблюдают очень строго – в них практически все, и никто не спускает на подбородок, как принято в России. У туристов носить маски в отеле не требуют, но просят надеть ее по дороге из аэропорта в автобусе, так как если автобус остановит полиция, организаторов трансфера могут оштрафовать за отсутствие масок у пассажиров.

Номера

В номерах не изменилось ничего. Разве что появились памятки для туристов о том, какие меры приняты для предотвращения распространения коронавируса и какие меры безопасности лучше соблюдать.

Рестораны и бары

Фото: Coral Travel

Ни ассортимент, ни качество блюд на шведском столе не пострадали. У туристов по-прежнему огромный выбор овощей, фруктов, мяса и рыбы, десертов и алкогольных напитков турецкого и зарубежного производства. Разница – лишь в том, что перед буфетом с холодными закусками установили загородку. Теперь гости не могут просто подойти и положить себе еду – они протягивают тарелки поварам, показывают или называют (если позволяет знание языка) блюдо, и те уже накладывают его на тарелки.

Для горячих блюд ничего не изменилось – их и раньше накладывали повара, стоящие за стойками.

При этом в июле, в первый месяц после открытия, основной ресторан отеля работал по системе «а ля карт» — то есть по меню. «Нашим постояльцам из Турции и других стран СНГ нравилось, что можно просто сесть за стол и ждать, когда тебе все принесут, но после 1 августа, когда появились гости из России, мы решили вернуться к шведскому столу, так как они жаловались, что предпочитают «выбирать глазами и не хотят ждать», — рассказывает генеральный менеджер Xanadu Resort Хакан Йылмаз.

Еще одно заметное изменение – в том, что приборы стерилизуют и раскладывают на столы в одноразовых бумажных пакетах. Также на столах стоят большие емкости с дезинфицирующим средством. А сами столы расставлены дальше друг от друга.

Пляж и бассейн

Фото: Интерфакс

На пляже и в бассейне тоже изменилось расстояние между лежаками – они теперь стоят дальше друг от друга. Правда, эту меру можно только приветствовать. Гостям по-прежнему выдают пляжные полотенца (если в отеле есть эта услуга), которые вечером можно сдать и утром взять новые.

Фото: Интерфакс

Водные горки работают в обычном режиме, здесь изменений нет. Спа-центр и хамам также открыты.

Блок для изоляции заболевших

Каждый отель по требованию министерства обязан выделить часть номеров для изоляции заболевших коронавирусом. В Xanadu Resort это отдельно стоящее бунгало на 16 номеров. Для обслуживания таких гостей выделен персонал, с которым отель заключил специальные соглашения о том, что они согласны работать в этих условиях.

Тем, у кого тест на коронавирус окажется положительным, но при этом больничное лечение не потребуется, предоставят размещение и питание в этих номерах. Для туристов все это будет бесплатным, расходы возьмет на себя отель. Пока номера в блоке стоят пустыми, генеральный менеджер очень надеется, что они такими и останутся до конца сезона.

Экскурсии в условиях пандемии

Фото: Интерфакс

«Россияне очень скучали по Турции и приезжают в восторге, что направление открыли. Рейтинг самых популярных экскурсий у нас в этом году немного изменился из-за коронавируса. Групповые экскурсии гости обходят стороной, но стали очень востребованы экскурсии на открытом воздухе. Например, однодневная аренда яхты, которая выплывает в море. Такие рейсы организуются для семей и компаний до 10-11 человек. Бьет рекорды рафтинг – спуск по горной реке в 50 км от Белека. Его можно взять отдельно, а можно комбинировать с рыбалкой и прогулками на машинах-багги», — рассказывает отельный гид Елена.

По ее словам, популярны также рафтинг и бесплатная поездка в торговый центр с заездом в магазины кожи и ювелирные. А вот востребованные в прошлые годы автобусные экскурсии в Памуккале, на родину Николая Угодника в Демре Мира в этом сезоне покупают реже.

Елена отметила, что появившаяся в российских СМИ информация о том, что гиды в отелях Турции навязывают туристам экскурсии, угрожая запретом на выход из отелей в случае отказа, очень удивила и ее, и ее коллег. «Это неправда, мы не заставляем никого ничего покупать. Наша задача – чтобы гость вернулся вновь. Поэтому мы стараемся очень аккуратно общаться. Мы сами были удивлены этой новостью, гиды не будут себе вредить. И я, и представители других туроператоров в большом шоке от этой информации», — рассказала она.

Что думают туристы

Фото: Интерфакс

По словам отдыхающих в отеле россиян, они заметили меры, предпринятые отелем для повышения безопасности, но каких-то особенных неудобств при этом не ощутили. Некоторые нововведения, наоборот, оказались лучше, чем в прошлые годы – например, увеличение расстояния между лежаками на пляже и у бассейнов или приборы в бумажных пакетах.

Фото: Интерфакс

«Мы так рады, что наконец смогли приехать в Турцию, что нас ничего не смущает. Да и неудобств каких-то особых нет», — говорит турист Сергей из Москвы. Его супруга Ирина согласна с мужем. «Не понравилось разве что ожидание в ресторане перед шведским столом – если людей приходит больше, повара не всегда успевают быстро всех обслужить, образуются небольшие очереди. В остальном все отлично и ничем не отличается от наших прошлых путешествий в Турцию», — подчеркивает она.

Фото: Интерфакс

Туроператоры с 10 августа начали россиян в Турцию чартерными рейсами. За первую неделю в страну приехало более 110 тыс. туристов из России.

Отель Xanadu Resort 5* High Class входит в холдинг OTI, один из крупнейших в сфере гостеприимства Турции. В России его эксклюзивно продает туроператор Coral Travel.