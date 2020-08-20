Распродажа путешествий по России стартует в 00.01 по московскому времени. Начиная с этого момента туристы могут бронировать и оплачивать туры, представленные на сайте мирпутешествий.рф туроператорами и отелями. Напомним, что сделать это смогут только те, кто зарегистрировал карту «Мир» (свою или родственника) в бонусной программе «Привет, мир».

Фото: pixabay.com

Поездку можно оплатить только картой «Мир» на сайте туроператоров и отелей, подключенных к программе, всего их 2 тысячи. Как обещает Ростуризм, на сайте мирпутешествий.рф будет представлено около миллиона туров во все регионы России. Оплата должна быть единовременной, в путешествие можно отправиться на следующий день после покупки до 20 декабря 2020 года, поездка должна быть не короче пяти дней/четырех ночей и может включать несколько регионов.

Кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей можно получить за поездку стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – за поездку стоимостью от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Деньги должны вернуться на карту, с которой оплачивается поездка, в срок до пяти дней. Для туристов, у которых возникнут какие-то проблемы с оплатой туров или кэшбеком, Ростуризм запустил круглосуточную горячую линию.

Байкал

Фото: Ростуризм

Многие туристы мечтали съездить на Байкал или в Карелию, и теперь появился отличный повод – отправиться в тур с кэшбеком по этим направлениям можно уже с 21 августа. Путевки предлагают туроператоры "Интурист", Anex Tour, Coral Travel, TUI Россия и многие другие.

Туры на Байкал интересны еще и тем, что можно совершить экскурсию по Кругобайкальской железной дороге в Иркутске. Цена недельного тура на Байкал в среднем начинается от 30 тыс. рублей с человека (перелет включен). Итого с кэшбеком на Байкале можно отдохнуть всего за 25 тыс. рублей, что невероятно дешево, учитывая удаленность направления от европейской части России.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

А в Карелии, помимо ее природных богатств, уже в сентябре можно наблюдать северное сияние. Туры в регион предлагает туроператор «Мастерская путешествий», стоимость пятидневной поездки на двоих с железной дорогой составит 54,4 тыс. рублей. С этой суммы туристы смогут получить кэшбек в размере 10 тыс. рублей, то есть стоимость тура снизится до 44 тыс.

Фото: турпортал Татарстана

Традиционно популярные направления для культурного туризма и сити-брейков – Москва, Петербург и Татарстан также доступны к бронированию у большинства туроператоров с 21 августа.

Фото: pixabay.com

Так, «Интурист» предлагает автобусные семидневные туры из Москвы в Петербург стоимостью от 26 тыс. рублей на двоих. Тур включает размещение в отеле 3* и одну экскурсию. Кэшбек для такой поездки составит 5 тыс. рублей.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Стоимость программ в Москву зависит от города, из которого полетят туристы. Самые дешевые варианты – из Петербурга – начинаются от 25,9 тыс. рублей за двоих на четыре дня, с кэшбеком туристы заплатят 21 тыс. рублей.

Фото: Vologdatourinfo.ru

Кроме того, туроператоры предлагают Вологодскую, Костромскую, Владимирскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Самарскую, Ярославскую области, знаменитые красивыми монастырями и древнерусской культурой.

К примеру, у «Библио Глобуса» можно купить тур из Москвы в Псковскую область на двоих с размещением в санатории на 7 дней за 30,1 тыс. рублей, переезд – по железной дороге. Такой же тур из Петербурга обойдется от 27,3 тыс. рублей на двоих за 9 дней.

Дальний Восток

Длительным и увлекательным путешествием может стать поездка на Дальний Восток. В начале осени там еще можно застать пляжный сезон, а совершать морские прогулки, заниматься серфингом и любоваться живописными бухтами в Находке, Хасанском районе и других местах можно в любое время.

Фото: Pixabay.com

Туры с кэшбеком в Дальневосточный регион предлагают Coral Travel, "Интурист", Anex Tour, TUI Россия и другие туроператоры. Так, у TUI Россия есть в ассортименте туры во Владивосток на базе регулярных рейсов стоимостью от 51 тыс. рублей на двоих.

Фото: Интерфакс / Александра Лоскутова

Отличным решением может стать поездка в Сибирь за оздоровлением. Всего в 2,5 часах лета от Москвы находятся термальные источники старинного сибирского города Тюмень, свои оздоровительные программы предлагают санатории Новосибирска, Кемеровской области. В рамках программы туроператор «Ведитур» предлагает лечение в санаториях Тюменской области от 16 тыс. рублей за четыре ночи с железной дорогой из Екатеринбурга.

Фото: Туристский информационный центр Хакасии

Кроме того ряд туроператоров ("Интурист", Anex Tour, TUI Россия) предлагает туры в Хакасию. В этой республике на юге Сибири можно наслаждаться видами степей, гор и лесов, а также познакомиться с этнической культурой шаманов. Тур на 8 дней в Хакасию у Anex Tour можно купить по цене от 29 тыс. рублей с человека (включено проживание, перелет и завтраки), с кэшбеком цена составит 24 тыс.

В Крым, Сочи и на Алтай – после 1 октября

Туры с кэшбеком на Черноморское побережье России, на Алтай, в Калининградскую область и Ставропольский край доступны только с 1 октября. У путешествий осенью в Краснодарский край и Крым есть множество преимуществ – комфортная нежаркая погода держится до ноября-декабря, а цены на размещение значительно ниже.

Фото: Министерство курортов и туризма Крыма

Например, в Крыму в начале октября еще можно загорать. Погода комфортна для походов в горы: можно забраться на самую высокую гору полуострова Ай-Петри или отправиться на красивый мыс Хамелеон в Коктебеле.

Кроме того, осень – идеальное время для культурной программы: стоит посетить парки Массандровского и Ливадийского дворцов, достопримечательности Севастополя и его окрестностей – Малахов курган, древние акведуки, Бахчисарайский дворец, античные руины древнего Пантикапея в Керчи.

Фото: ИНТЕРФАКС / Катерина Рыжова

Не менее интересно осенью и в Сочи – помимо традиционного пляжного отдыха, можно посетить Скайпарк, где расположен самый длинный подвесной мост в России, покататься на квадроциклах в деревне Медовеевка, с комфортом погулять по природным паркам.

В программе участвуют 60 отелей Крыма и 250 – Краснодарского края. Кроме того, организованные туры в эти регионы предлагают туроператоры Coral Travel, "Интурист", "Библио-Глобус", "Алеан", PAC Group, "Дельфин" и другие.

Туроператоры Coral Travel, "Интурист", Anex Tour и TUI Россия после 1 октября предлагают отправиться с кэшбеком в Краснодарский и Ставропольский края, на Алтай и в Калининград. Например, у Coral Travel можно купить тур на октябрь в санаторий «Машук Аква-Терм» в Железноводске от 80 тыс. рублей на двоих, включая перелет и полный пансион. Кэшбек для такого тура станет максимальным – 15 тыс. рублей, что снизит его стоимость до 73 тыс.

Речные круизы

В этом году продлен сезон навигации, хороший вариант — отправиться с кэшбеком в речной круиз. Продолжительность маршрутов разная, как и комбинация регионов. Например, можно отправиться в круиз от Москвы до Астрахани, где осенью лучшая рыбалка, или до богатой национальными традициями Казани.

Фото: www.facebook.com/rus.vodohod

В одном путешествии можно посетить сразу несколько республик. Туроператор "Мостурфлот" предлагает круизы с кэшбеком с 21 августа по 12 октября 2020 года по таким направлениям, как Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тверская и Ярославская области, а также Карелия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия.

Один из самых недорогих круизов, Москва — Мышкин — Ярославль — Кострома — Коприно — Углич — Москва на теплоходе "Леонид Красин" обойдется от 25,8 тыс. рублей с человека (6 дней). В этом случае за тур вернется 5 тысяч кэшбеком, и итоговая цена составит 20,8 тысяч.

Фото: Интерфакс / Людмила Стрельцова

Шестидневный круиз из Санкт-Петербурга через Лодейное поле, Мандроги, Кижи, Петрозаводск и Углич в Москву стоит от 31 тыс. рублей (с кэшбеком – 26 тыс.). Круиз продолжительностью 22 дня из Москвы через Кострому, Нижний Новгород, Казань, Самару, Волгоград, Саратов и другие города обойдется в 188 тыс. рублей (с кэшбеком – 173 тыс.).

Фото: Интерфакс / Людмила Стрельцова

С оператором речных круизов "ВодоходЪ" в путешествие с кэшбеком можно отправиться с 21 августа по 4 ноября. В акции участвуют 23 региона России, доступны 116 круизов.

Необычные направления

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Большинство туроператоров по программе лояльности предлагают отдохнуть в популярных регионах России, но можно выбрать и необычные направления. Например, туристы Online Express могут отправиться с кэшбеком в Чувашию, Дагестан, Ингушетию, Коми, Марий Эл, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкортостан и Тыву.