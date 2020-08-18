Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, а 15 августа – со Швейцарией. Помимо самих этих стран для российских путешественников стали доступны транзитные рейсы через Стамбул, Лондон, Цюрих и Женеву. Улететь за рубеж можно пока только из аэропортов Москвы, Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Стыковки через Стамбул

Открывшийся 1 августа для россиян Стамбул – пожалуй, самый удобный для россиян транзитный хаб. Прямые рейсы в город предлагают многие авиакомпании, а из него выполняют большую полетную программу турецкие перевозчики Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

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В частности, у россиян вновь появилась возможность со стыковкой в аэропорту Сабихи Гёкчен попасть в Египет, авиасообщение с курортами которого закрыто с 2015 года. В Шарм-эль-Шейх и Хургаду осуществляются рейсы авиакомпании Pegasus Airlines, полет займет примерно 2,5 часа. Если есть желание, можно сделать длинную пересадку, что позволит насладиться прогулкой по Стамбулу.

На прошлой неделе Египет ужесточил правила приема туристов, обязав их предоставлять результаты ПЦР-тестов на COVID-19, однако распоряжение не касается иностранных туристов, прибывающих непосредственно в курортные зоны Шарм-эль-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Мерса-Матруха. При этом туристам запрещено покидать курорты.

Из нового аэропорта Стамбула (İstanbul New Airport) можно вылететь в Дубай (ОАЭ) с короткой пересадкой в Каире рейсами авиакомпании Egypt Air. При себе нужно иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную не ранее, чем за трое суток до поездки. С 1 сентября прямые рейсы в Дубай планирует возобновить авиакомпания Turkish Airlines.

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Черногория 7 августа открыла границы для российских туристов. При пересечении границы им не нужно предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19, карантина также нет. Рейсы в Подгорицу из нового аэропорта Стамбула выполняет авиакомпания Turkish Airlines.

Рейсы в столицу Северной Македонии Скопье из нового аэропорта Стамбула выполняет авиакомпания Turkish Airlines, из аэропорта Сабихи Гёкчен – Pegasus Airlines. В конце июня Северная Македония сняла все ограничения, связанные с коронавирусом, поэтому туристам не потребуются никакие дополнительные документы, в том числе и виза. Правительство республики в марте продлило безвизовый въезд для граждан РФ на год.

Из Стамбула можно также отправиться в Албанию. Рейсы в столицу Тирану из аэропорта Сабихи Гёкчен выполняет Pegasus Airlines, из İstanbul New Airport летает Turkish Airlines. Поскольку 12 июня Албания открыла границы для иностранных туристов, россиянам не понадобятся результаты теста на COVID-19.

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Прямые рейсы в Белград (Сербия) из нового аэропорта осуществляют авиакомпании Turkish Airlines и Air Serbia. В мае в Сербии были отменены все ограничения на въезд иностранцев, поэтому россияне могут свободно въезжать и находиться на территории страны с соблюдением санитарных норм.

В Киев также можно попасть через стамбульский аэропорт: рейсы выполняют авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания также выполняет рейсы из Стамбула еще в ряд городов Украины. Россия внесена в список государств "красной зоны", поэтому гражданам РФ, а также украинцам, прибывающим домой, необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не позднее, чем через 48 часов после прилета. Причем наличие готовой справки об отсутствии COVID-19, сделанной за рубежом, не освобождает от повторного тестирования. Если гражданин не выполняет это условие, то он должен соблюдать двухнедельный карантин.

Turkish Airlines выполняет также рейсы из Стамбула в Минск, которыми могут воспользоваться россияне для поездки в Белоруссию. Стоит отметить, что Белоруссия во время пандемии не закрывала границу для россиян, ограничения ввела именно российская сторона на пересечение сухопутной границы. Иностранным гражданам, прибывающим в республику, рекомендовано иметь при себе отрицательный результат ПЦР-исследования на COVID-19, выполненный не позднее двух суток до даты пересечения границы.

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Россияне могут спокойно вылететь из Стамбула в США, ограничений по коронавирусу для граждан РФ нет. Turkish Airlines выполняет рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Вашингтон, Чикаго и Майами.

Туристам из РФ с 5 августа разрешили въезд в Кению. Помимо визы, которую можно оформить до вылета или в аэропорту прибытия, россиянам понадобится документ на английском языке, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус. Пройти тестирование необходимо не позднее чем за 96 часов до вылета. Если документ будет отсутствовать, путешественникам придется вернуться в Россию либо пройти двухнедельную изоляцию за свой счет. Рейсы в Найроби из Стамбула осуществляет Turkish Airlines.

Из Стамбула можно попасть также в Танзанию, правда пока Turkish Airlines выполняет полеты только в Дар-эс-Салам (три раза в неделю), возобновить полеты в курортный Занзибар планируется с 1 октября. Все пассажиры, въезжающие в Танзанию, обязаны предъявить действительный сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, пройденном в течение 72 часов до поездки в аккредитованной лаборатории в стране отправления.

Россияне также могут из Стамбула улететь в Великобританию, причем не только в Лондон, куда есть прямые полеты из РФ, но и рейсами Turkish Airlines в Бирмингем и Манчестер. Однако россиянам, для которых Великобритания конечный пункт, должны будут пройти 14-дневный карантин.

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Через Стамбул также можно попасть на Мальдивы, для этого нужно полететь авиакомпанией Qatar Airways с пересадкой в Дохе. Власти Мальдивского архипелага сообщили о полной готовности принимать российских туристов еще 15 июля. При этом авиакомпания Qatar Airways с 13 августа требует с пассажиров из ряда стран, в том числе, России предъявлять перед посадкой сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Он должен быть получен не ранее чем за 96 часов до вылета рейса. Turkish Airlines планирует возобновить полеты в Мале не ранее 1 октября.

В связи с последними событиями рассматривать Ливан, как туристическое направление не приходится. Однако, если желание есть, то из İstanbul New Airport можно отправиться в Бейрут прямыми рейсами Turkish Airlines, Pegasus Airlines, а также ливанской компании Middle East Airlines. Иностранные граждане обязаны иметь с собой медицинскую страховку, покрывающую расходы по лечению от COVID-19 на весь период пребывания в стране, а также отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус.

Стыковки через Лондон

"Аэрофлот" запустил рейсы в столицу Великобритании 1 августа, со 2 августа из Москвы выполняет перелеты и British Airways. из Санкт-Петербурга в Лондон (аэропорт Лутон) летает Wizz Air UK. Стоит отметить, что для путешествия в королевство придется пройти двухнедельный карантин по прибытии. Однако это требование не касается транзитных пассажиров.

Теперь на курорт Тиват в Черногории можно прилететь и с пересадкой в Лондоне. Прямой рейс выполняет лоукостер EasyJet, вылеты осуществляются из аэропорта Гатвик, однако рейсов в Гатвик из Москвы нет.

Согласно правилам, если перелет предусматривает прохождение пограничного контроля в Великобритании для пересадки на другой рейс (например, для смены аэропорта или чтобы забрать багаж), то пассажиру необходимо получить транзитную визу, которая позволяет оставаться на территории Соединенного Королевства до 48 часов. В этом случае самоизоляция на время пересадки обязательна. Разрешено перемещение только между аэропортом и местом, где будет проходить самоизоляция. Рекомендуется избегать использования общественного транспорта для поездки до места самоизоляции.

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В Хорватию можно вылететь из трех аэропортов Лондона – из Хитроу, Лутона и Гатвика. Рейсы в Сплит выполняют авиакомпании British Airways, EasyJet и Wizz Air.

Российские туристы могут посетить Дубай (ОАЭ), вылетев из России с пересадкой в Лондоне. Из аэропорта Хитроу прямые рейсы выполняет авиакомпания Emirates. Стоит отметить, что россияне обязаны перед посадкой на рейс авиакомпании предъявить отрицательный тест на COVID-19, полученный не позднее, чем за 96 часов до отбытия.

В столицу Албании Тирану выполняются рейсы из двух аэропортов. British Airways летает из Хитроу, Wizz Air – из Лутона.

Прямые рейсы в Белоруссию из Лондона осуществляет авиакомпания Belavia, рейсы выполняются из аэропорта Гатвик.

Единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в Бейрут (Ливан) из лондонского Хитроу – национальный перевозчик республики Middle East Airlines.

Фото: Pixabay.com

Из Лондона в Скопье (Северная Македония) рейсы осуществляет лоукостер Wizz Air, вылет из аэропорта Лутон. Также авиакомпания выполняет рейсы в столицу Украины Киев.

Попасть из Лондона можно также на Мальдивы, полетев авиакомпанией Emirates с пересадкой в Дубае.

Из Лондона в Найроби (Кения) есть прямые рейсы авиакомпании British Airways.

Имеются из Лондона и прямые рейсы в ряд городов США, но вылететь через Великобританию разрешается только гражданам Соединенных штатов и обладателям грин-карт. Также они обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Стыковки из Женевы и Цюриха

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновлено 15 августа. Власти республики приняли решение с 8 августа исключить Россию из списка стран, по прибытии из которых обязателен карантин, предъявлять справку об отсутствии COVID-19 также не требуется. Тем не менее, россияне еще не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. Въезд открыт только тем, у кого есть ВНЖ, и тем, кто едет на длительную учебу или лечение.

Фото: Pixabay.com

Рейсы выполняют раз в неделю авиакомпания "Аэрофлот" по маршруту Москва — Женева — Москва и Swiss Цюрих — Москва — Цюрих.

Из Женевы российские туристы могут отправиться в Белград (Сербия) рейсами EasyJet, а также в Ливан – полеты в Бейрут выполняют авиакомпания Middle East Airlines.

Из Цюриха можно отправиться в Хорватию, рейсы в Сплит выполняет авиакомпания Croatia Airlines, в Дубровник – Swiss.

В Дубай прямые рейсы из Цюриха выполняет авиакомпания Emirates, в Нью-Йорк – Swiss и United Airlines.

В Белград осуществляет рейсы авиакомпания Air Serbia, в Киев – Swiss.