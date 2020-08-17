Фото: Интерфакс

«По требованию министерства здравоохранения мы снизили загрузку. В обычных условиях в отель могут заселиться 1100 человек, сейчас максимум, что мы можем принять – это 700-750 человек, то есть загрузка отеля не должна превышать 60%, что позволяет без проблем соблюдать условия по социальному дистанцированию гостей», — рассказал он порталу «Интерфакс-Туризм».

Фото: Интерфакс

Он добавил, что на прошлой неделе отель был загружен на 40%, сейчас загрузка выросла до 50%. Бронирования на сентябрь идут хорошо, что позволит достичь в этом месяце максимальной загрузки в 60-65%.

Фото: Интерфакс

«У нас выделен блок бунгало из 16 комнат, которые специально зарезервированы для изоляции гостей, заболевших коронавирусом. Эти бунгало находятся немного в стороне от основной территории отеля. Если кто-то заболеет, он будет размещен в этих комнатах бесплатно. И мы должны обеспечить еду и напитки для гостей в такой ситуации. Кроме того, у нас есть персонал, с которым мы заключили специальные соглашения о работе с гостями с коронавирусом», — добавил Йылмаз.

Фото: Интерфакс

Он рассказал, что в лобби отеля перед входом установлена специальная камера, которая измеряет температуру всем вошедшим и сигнализирует, если температура повышена

«Такая же камера установлена в помещении, где живет персонал. И я очень строго сказал нашему менеджеру по персоналу, что, если кто-то из сотрудников плохо себя почувствует, ему нужно сразу отправляться в больницу, а не идти на работу», — добавил генеральный менеджер отеля.

Фото: Интерфакс

По всей территории отеля установлены диспенсеры средств для дезинфекции, нанесена разметка для соблюдения дистанции. Блюда на шведском столе огорожены, и еду в тарелки накладывают повара в перчатках и масках. Это сделано для того, чтобы гости лишний раз не трогали блюда и приборы руками. Столовые приборы после мытья и дезинфекции упаковываются в бумажные одноразовые пакетики.

Йылмаз подчеркнул, что все эти меры обходятся недешево, но «коронавирус – это то, что нельзя недооценивать».

«С момента начала работы отеля 4 июля у нас не было ни одного случая заболевания, наш блок номеров для изоляции стоит пустым. Надеюсь, так будет и впредь. Наш отель не получит в этом году такую высокую загрузку, как в прошлые сезоны, но OTI Holding, в который входит отель Xanadu Resort, – один из знаковых брендов для индустрии туризма всей Турции. Важно, чтобы такие бренды в этом году работали и принимали гостей», — добавил Йылмаз.

Министерство туризма Турции в связи с пандемией коронавируса разработало перечень строгих требований к отелям, без выполнения которых они не могут открыться в летнем сезоне 2020 года. Отели, которые соответствуют этим условиям, получают сертификаты безопасности – Safe Tourism Certificate. Перечень отелей, получивших такие сертификаты, можно посмотреть на сайте https://tga.gov.tr/.

Россия с 10 августа открыла авиасообщение с курортами Турции. Первые после пятимесячного перерыва самолеты полетели в Анталью, Даламан и Бодрум с полной загрузкой.

Отель Xanadu Resort входит в туристический холдинг OTI, один из крупнейших в Турции. В прошлом году холдинг обслужил в Турции 3 млн туристов, а его принимающая компания Odeon Tours получила премию ассоциации экспортеров услуг страны за лучший сервис в сфере туризма. Также в холдинг входит туроператор Coral Travel, который продает принадлежащие OTI Holding отели на эксклюзивной основе.