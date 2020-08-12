"Максимально разрешенная по новым правилам загрузка составляет 60-65%. Сейчас отели нашей сети заполнены в среднем на 30-35%, к середине августа заполняемость достигнет, по нашим подсчетам, 50%. И только к концу августа мы выйдем на цифру 60%", — сказал Бюйюккескин. Прежде, по его словам, в августе загрузка приближалась к 100%.

Какие ограничения действуют в отелях

Как отметил представитель сети Euphoria, отелям пришлось пересмотреть привычные программы развлечений, питания и дополнительных услуг. Так, в настоящее время в отеле Euphoria Tekirova из пяти тематических ресторанов с питанием по меню a la cartе работают только два.

"Мы не смогли открыть китайский, мексиканский и итальянский рестораны из-за того, что к нам не приехали иностранные шеф-повара. Работают только ресторан турецкой кухни и специализированный рыбный ресторан", — уточнил он.

Фото: Интерфакс

Помимо этого, отели сократили анимационные и развлекательные программы. Отменены концерты на открытых площадках, массовые занятия йогой, аква- и обычной аэробикой, подвижные игры с большим количеством участников. Детские клубы и тренажерные залы работают с половинной загрузкой. Строго следят за числом посетителей и на территории открытых бассейнов, водных горках, площадках для занятий физкультурой и спортом. Санобработка в закрытых помещениях осуществляется каждый час, тренажеры дезинфицируют после каждого гостя, как и игрушки в детском клубе.

"Сейчас большого ажиотажа нет, но в дальнейшем, когда гостей будет больше, мы рекомендуем записываться в тренажерный зал и детский клуб заранее", — подчеркнул Бюйюксекин.

Также только по предварительной записи в отелях работают spa-центры, хаммамы и сауны, кабинеты массажа и косметологических услуг.

Персонала стало больше

При этом, несмотря на значительное сокращение загрузки и спектра оказываемых услуг, отели увеличили количество обслуживающего персонала.

"Из-за новых правил мы увеличили число поваров, официантов, уборщиков и горничных. В среднем по достижению максимальной загрузки количество персонала увеличится на 20-25%. Число сотрудников растет пропорционально увеличению количества заселений", — отметил представитель отеля.

Фото: Pixabay.com

Минтуризма Турции в связи с пандемией коронавируса ввело для гостиниц "сертификаты здоровья", свидетельствующие, что отель выполняет нормы безопасности, а также общие правила в рамках обеспечения безопасного отдыха для туристов. Не получив сертификат, отельер не может начать работу в этом сезоне. Список отелей, прошедших сертификацию, можно посмотреть на сайте агентства по развитию туризма Турции (TGA).

На экскурсии – только в масках

Связанные с коронавирусом ограничения действуют в Турции и для участников экскурсий. Как пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" профессиональный гид-переводчик туроператора TUI Гюрсел Четин, в настоящее время экскурсионные программы осуществляются по всем направлениям, но туристам нужно помнить о новых правилах, введенных из-за пандемии.

"В автобусах все туристы должны быть в масках. Также маски просят надевать в музеях, магазинах, кафе и барах – при общении у стойки", — сказал Четин.

Фото: Pixabay.com

Он добавил, что при поездках на экскурсии в другие регионы необходимо учитывать карантинные ограничения, действующие в конкретной провинции.

"Сейчас в 52 регионах Турции действуют более строгие ограничения, чем, например, в Анталье. Так, в провинции Денизли, где расположен популярный у туристов природный заповедник Памуккале и несколько крупных исторических объектов, пока действует обязательный масочный режим, люди должны носить маски не только в помещениях, но и на улице. За нарушение — штраф 900 лир (более 9 тыс. руб. — ИФ)", — отметил Четин.

Как сообщалось, 10 августа в Турцию отправились первые после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, чартерные рейсы из России. Россияне полетели на отдых в Анталью, Даламан и Бодрум.