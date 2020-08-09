Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.

В компании Coral Travel порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы — в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья. «На рейсах в Анталью из Санкт-Петербурга загрузка 100%, немного свободных мест осталось на рейсах в Бодрум и Даламан, а также на рейсе из Ростова-на-Дону в Анталью», — рассказали в пресс-службе туроператора

"Продажи туров в Турцию начались очень хорошо, в конце июля в Москве раскупали самолет на 200 мест за три часа. Потом спрос притормозился процентов на 30, не в последнюю очередь из-за сообщений о жестких мерах контроля на турецкой границе и того, что по возвращении нужно проходить тест на ковид", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, многие решили выждать, пока слетают на курорты первые туристы, чтобы понять, на самом ли деле такие жесткие меры контроля. "Если опасения не подтвердятся, то мы ожидаем всплеска продаж после 15 августа. Кроме того, во второй половине сентября Черное море начнет холодать, поэтому в сентябре-октябре Турция наберет то, чего не было в августе", — считает Мкртчян.

Какие сложности возможны при поездках в Турцию

В рамках предотвращения завоза коронавируса власти Турции ввели специальные меры контроля для всех прилетающих в страну иностранцев, в том числе россиян. Так, в самолете им придется заполнить подробную анкету с указанием личных данных, номера кресла и отеля, где остановится турист. В аэропортах организованы проверки на наличие симптомов коронавируса. Первоначально сообщалось, что если у кого-то из прилетевших будет обнаружен вирус, всех его соседей по самолету отправят на карантин, но позже власти отменили это требование. Теперь им предложат сделать тест на коронавирус в аэропорту и, если он окажется отрицательным, туристы смогут отправиться в свой отель. Стоимость тестирования в аэропорту составит около 15 евро.

Также туристам рекомендуют приобрести специально разработанные страховки на случай заболевания коронавирусом и носить маски в общественных местах. Штрафы за отсутствие масок составляют почти 10 тыс. рублей.

Российские власти, в свою очередь, также ввели меры безопасности, которые создают туристам дополнительные трудности при возвращении. До вылета в Россию всем возвращающимся домой гражданам необходимо заполнить на портале госуслуг анкету прибывающего на территорию Российской Федерации "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию". Затем, в течение трех календарных дней со дня прибытия, пройти сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале госуслуги, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих в Российскую Федерацию".

Рекорд 2019 года повторить не удастся

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В компании Tez Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что темпы бронирования туров в Турцию уже в ближайшее время могут выйти на уровень прошлого года, но в целом восстановить прошлогодние объемы в сезоне 2020, скорее всего, не удастся.

«Из-за пандемии и закрытия границ упущен период, когда туристы активно планируют отдых. Годом ранее к текущей дате количество бронирований было на порядок больше, чем сейчас", — сказали в пресс-службе туроператора. В компании подчеркнули, что значительная часть туров в Турцию на лето раскупается еще на этапе раннего бронирования и на глубину, которой в этом сезоне практически не было из-за продолжительной неопределенности с открытием границ.

Вторая причина снижения числа бронирований туров в Турцию, как считают в Tez Tour, связана с объемами полетной программы.

Так, если прошлым летом в рамках собственной чартерной программы туроператор отравлял в страну туристов из 18 городов России, то в этом году доступны вылеты лишь из трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Не все туристы из регионов готовы планировать путешествие в Турцию с необходимостью добираться до аэропортов Москвы.

В пресс-службе Coral Travel также отметили, что интерес к отдыху в Анталье в тех регионах, откуда нет прямых вылетов, пока ниже, чем в прошлом году. Среди таких регионов Анталья наиболее востребована у туристов из Челябинска, Екатеринбурга и Омска.

В свою очередь в пресс-службе туроператора TUI Россия порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что продажи туров в Турцию на данный момент идут по плану. "Спрос хороший, он выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение пока небольшое, но есть тенденция к росту. Корректировки полетных программ мы пока не планируем", — рассказали в TUI.

По прогнозам турецких СМИ, по итогам года в стране могут отдохнуть 3,5-4 млн туристов из России. Это вдвое меньше, чем в 2019 году, когда Турция приняла рекордные 7 млн российских гостей.

Что выбирают туристы

Как рассказали в Coral Travel, большинство туристов на Эгейском побережье выбирают продолжительность туров в 9 -10 ночей, средняя продолжительность тура в Анталье – 10 ночей. Самая популярная категория отелей — 5* среднего уровня.

"В нашем ассортименте это чаще всего отели сети OTI Hotels & Resorts International с хорошим соотношением цены и качества — Xanadu Resort, Otium Familystone Palace, Otium Family Club Marine Beach, Otium Park Seker Resort, Seven Seas Hotel Life, Otium Family Eco Club. Среди всех отелей курорта Кушадасы на Эгейском побережье Seven Seas Sealight Elite 5* входит в топ-3 по продажам", — добавили в пресс-службе компании.

Как сообщалось, не все отели на турецком побережье Средиземного моря открылись в летнем сезоне 2020 года из-за неопределенности с загрузкой. В начале августа были готовы к работе лишь треть гостиниц, принимавших туристов в 2019 году. Однако, по информации Coral Travel, уже к 10 августа принимать российских туристов будут более 600 отелей в регионе Антальи и на Эгейском побережье.