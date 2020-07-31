Россия 1 августа возобновляет авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум.

Как сообщалось, туристический рынок резко оживился 24 июля после появления информации об открытии самого популярного у российских туристов зарубежного направления. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), темпы бронирования туров растут всю неделю, и уже сейчас отдых забронировали десятки тысяч туристов. Но из-за ограничений по аэропортам вылета перед туроператорами встала проблема доставки на турецкие курорты туристов из регионов, особенно отдаленных.

Прошлым летом рейсы в Анталью, Бодрум, Даламан, Аланью и другие курорты выполнялись из более чем 40 российских городов. Собственно, благодаря такой широкой географии вылетов Турция стала направлением летнего отдыха №1 с огромным отрывом от конкурентов, приняв в прошлом году более 7 млн российских туристов. Сокращение числа аэропортов приводит к тому, что для жителей многих регионов дорога в Турцию окажется гораздо дольше и дороже, так как сначала им надо добраться в Москву, Петербург или Ростов-на-Дону.

Туристам предложат специальные тарифы...

"Полетная программа туроператора "Интурист" в Анталью и Даламан стартует 10 августа из всех трех разрешенных на текущий момент городов вылета: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В регионах уже есть спрос на вылеты в Турцию из Москвы. Чтобы предложить туристам комфортные по логистике и деньгам условия, "Интурист" прорабатывает с перевозчиками специальные тарифы на маршрутах в столицу", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

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В компании отметили, что с авиакомпанией Red Wings на рейсах из регионов в Москву (Домодедово) обсуждается специальный фиксированный тариф для тех, кто полетит дальше чартером в Анталью и Даламан. Для удобства туристов, которые прилетают во Внуково, обсуждаются и специальные тарифы на регулярных рейсах AZUR air из регионов в столицу. Также в планах "Интуриста" – взять блоки мест на чартерах AZUR air в Анталью.

"Мы подготовили условия для перебронирования туров в Турцию через Москву. Для многих регионов в этом случае произойдет заметный возврат стоимости тура. В случае, если полеты в Анталью и Даламан снова будут возможны из определенного региона, то мы отыграем все обратно, чтобы туристы смогли улететь в Турцию из близкого им аэропорта вылета без стыковки", — пояснил исполнительный директор туроператора Сергей Толчин.

...стыковочные рейсы...

Авиакомпания AZUR air сообщила, что 10 августа возобновит полеты в Турцию из трех городов РФ, а также запустит рейсы по пяти новым направлениям внутри России специально для стыковки с рейсами на турецкие курорты.

Так, перевозчик ставит регулярные рейсы в Москву из Новосибирска, Уфы (по три раза в неделю), Казани (четыре рейса), Самары (пять рейсов) и Екатеринбурга (ежедневно). "Расписание вылетов в столицу составлено таким образом, чтобы обеспечить владельцам турпакетов с перелетом AZUR air удобные пересадки на чартерные рейсы авиакомпании в Анталью, Бодрум и Даламан из аэропорта Внуково. Новые внутренние регулярные рейсы, прибывающие во Внуково, позволят пассажирам исключить переезды между аэропортами Москвы. Минимальное время между внутренними и международными рейсами составит около трех часов", — сообщили в авиакомпании.

...добираться самостоятельно

В компании TEZ Tour порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что собственная полетная программа в Турцию уже сформирована, объемы авиаперевозки находятся на заключительной стадии согласования. Вылеты в Анталью в сезоне-2020 будут осуществлять авиакомпании iFly, S7 и "Уральские авиалинии" из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Выбирая тур с чартерным авиаперелетом, путешественники добираются до города вылета самостоятельно. Приобрести авиабилет на регулярный рейс до городов, откуда выполняются чартерные рейсы в Турцию, клиенты компании могут на сайте TEZ Tour", — сообщили в пресс-службе.

Чартерные программы продлятся до ноября

Туроператоры рассчитывают, что чартерные программы в Турцию продлятся до ноября, причем ожидают высокую загрузку рейсов.

"Мы думаем, что до 10 ноября на турецком направлении будет полная загрузка. Но и объемы полетной программы довольно большие, всем всего хватит. Европа в Турцию особо не едет, значит российский турист будет востребован", — сказал Сергей Толчин.

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Он напомнил, что в прошлом году "Интурист" осуществлял летнюю полетную программу на курорты Турции до 10 ноября из 19 городов РФ, после чего в несколько меньших объемах была поставлена зимняя программа.

В последние годы Турция стала практически круглогодичным направлением. Помимо традиционного летнего пляжного отдыха на курортах Антальи и других регионов, туристы активно раскупали экскурсионные туры в Стамбул и спа-туры в работающие зимой отели на средиземноморском побережье.

Отели подорожали

"Что касается цен на отели, то, скорее всего, они останутся доступными для российских туристов. Конечно, некоторые отельеры пытаются повысить цены из-за роста спроса, но и конкуренция высокая", — заключил он.

В АТОР посчитали, что цены в турецких отелях всех сегментов подросли после объявления об открытии направления. В дорогих объектах 4-5* рост цен составил 10% по сравнению с прошлым годом, более дешевые тоже подорожали, но не так заметно.

По данным Coral Travel, россиян в регионе Антальи к 10 августа будут готовы принимать более 270 отелей. Еще порядка 70 отельеров сейчас решают, начинать ли им работу в этом сезоне.

Несмотря на все трудности, туроператоры ожидают, что с 1 августа до конца года в Турции отдохнет не меньше россиян, чем годом раньше, когда турпоток за последние пять месяцев года составил 3,3 млн человек. Глава холдинга Anex Tourism Group Нешет Кочкар считает, что он может и превысить эту цифру.