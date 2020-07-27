RussPass – цифровая платформа, включающая сайт и мобильное приложение, для использования различных сервисов туристами. Ее создает правительство Москвы совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сейчас сервис работает в тестовом режиме, каждый пользователь может направить жалобу или пожелание о доработке того или иного инструмента.

"Туристическая платформа, в первую очередь, была запущена для решения задачи цифровизации туристический отрасли, чтобы стимулировать, прежде всего, внутренний туризм. И она помогает нашим индивидуальным туристам максимально комфортно спланировать свое путешествие не только по Москве, но и по России, в зависимости от бюджета, от интересов и целей поездки", — рассказал заместитель генерального директора по региональному взаимодействию "Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Мария Киселева.

Russpass для турбизнеса Москвы и регионов

Среди туристских направлений пока представлены Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, однако, как заявляют в комитете по туризму столицы, к ней подключатся и другие региональные партнеры.

Фото: RussPass

К RussPass также присоединился туроператор TUI Россия, сервис автобусных экскурсий CitySightseeing, самая высокая смотровая площадка Европы Panorama360, парк "Зарядье", ВДНХ, а также музеи, десятки ресторанов, кафе и других городских услуг и сервисов. Список партнеров планируется постоянно расширять. Регистрация и интеграция новых партнеров RussPass бесплатная.

По словам гендиректора TUI Россия Тараса Демуры, его компания предлагает на платформе свои турпакеты в регионы России. Он считает, что это удобный и технологичный канал взаимодействия с покупателями, а само создание платформы – "своевременный шаг, который необходим для восстановления туризма внутри России и роста и развития туристического рынка".

Как пользоваться сервисом

По словам Киселевой, потенциальные пользователи платформы – молодые люди в возрасте 18-35 лет. Эта аудитория, которая наиболее активно пользуется онлайн-сервисами и приложениями.

Фото: RussPass

"RussPass способствует переводу туризма в новый технологичный формат, а для нас это такая грандиозная идея, чтобы путешественники могли быстро, удобно и на выгодных условиях спланировать свою поездку в Москву плюс один или несколько дополнительных регионов в нашей стране", — сказала она.

На портале представлена актуальная информация о музеях и проходящих в них выставках, экскурсиях и туристических маршрутах с посещением достопримечательностей. Указана и стоимость входных билетов во все объекты. Здесь же можно забронировать отель, авиа и железнодорожный билет, а также заказать "Яндекс Такси".

Фото: RussPass

В разделе "Еда" представлены столичные рестораны с указанием размера среднего чека. Желающие могут сразу забронировать столик на необходимое время.

Чтобы воспользоваться всеми услугами, необходима регистрация. После того, как турист выбрал даты поездки, сервис формирует список интересных мероприятий, которые можно посетить в это время. Также он предлагает платные экскурсии по городу и за его пределами, авторские туры и готовые туры от туроператоров.

В некоторые музеи уже можно купить билеты прямо на сайте, например, в "Музей-смотровая Москва-Сити", в другие – галерею Ильи Глазунова или музей Булгакова – пока только в кассах на месте, но сайт предлагает включить их в план поездки.

Фото: RussPass

Также в продаже есть смарт-карта Moscow CityPass, на два дня она обойдется в 6,5 тыс. рублей. Карта включает 15 поездок на метро, МЦК, на автобусе, троллейбусе и трамвае, посещение на выбор музеев, канатной дороги, катка, смотровой площадки, всего 47 активностей (мест).

"В целом создается мощная экостистема, в которой будет снижена стоимость услуг для конечного потребителя, производитель получит дополнительный канал продвижения, а города и регионы, которые захотят принять участие – дополнительные доходы", — пояснила Киселева.

Оформление электронной визы на RussPass

В пятницу Совет Федерации одобрил закон о введении с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях.

Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств. Срок ее оформления составит 4 дня с момента подачи заявления.

Фото: RussPass

Среди прочих сервисов RussPass предлагает иностранным туристам оформить электронную визу. В основном меню этот раздел находится рядом с сервисами бронирования жилья, авиа и ж/д билетов. Вкладка E-visa сразу переадресовывает на сайт МИД РФ, но сама опция оформления станет доступна после вступления закона в силу 1 января.

"Мы рассчитываем, что после открытия границ и возобновления международного туризма к платформе присоединяться и пользователи других стран мира. Пока RussPass переведен на два иностранных языка – английский и испанский. В будущем список языков расширится, к нему добавятся корейский, китайский, немецкий, французский и другие", — заключила Киселева.