Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять ночей в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом. Тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора, входящего в единый федеральный реестр. Оплата должна происходить через российскую платежную систему "Мир".

На лето 2020 года в программу включен 51 субъект федерации, среди них – Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область, Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.

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Отдельно выделены шесть направлений с небольшим номерным фондом, где туристы также смогут получить кэшбек – Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область и Ульяновская область.

Старт программы запланирован на 15 августа. Как следует из распоряжения правительства, она должна охватить до 3 млн туристов.

Распространенная в мире практика

Как подчеркнул гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, "это первый случай, когда власти стимулируют непосредственно потребителей услуг, ведь раньше вся поддержка была направлена на авиакомпании и туроператоров, то есть на профессиональных участников рынка".

Коммерческий директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин утверждает, что подобная практика используется во всем мире, и она довольно эффективна. "В период пандемии в некоторых странах туристам выдаются компенсационные ваучеры. В нашем случае выбрана платежная система "Мир", — добавляет он.

По словам Ромашкина, такой опыт стимулирования туристов практикуется во Франции – это система отпускных чеков, когда государство дарит 200 или 250 евро на семью, чтобы она провела каникулы в своей стране. "И это очень хорошо работает", — подчеркивает эксперт.

Субсидии продлят сезон

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

"Эта новая для нас мера может неплохо поддержать спрос, особенно, в бюджетном сегменте рынка. А также в отношении продажи туров и загрузки гостиниц и санаториев в межсезонье. Сезон в итоге может получиться беспрецедентно долгим, чему будет способствовать отложенный спрос. Если не случится второй волны эпидемии и не подведет погода", — считает почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

"Это отличная практика стимулирования внутреннего туризма, которая максимально будет способствовать развитию туризма внутри России. Особенно хорошо это может помочь заполняемости курортов в предстоящем межсезонье. Ведь летний сезон был открыт лишь в июле. Еще большему развитию внутреннего туризма в России могло бы помочь субсидирование чартерных рейсов для российских туроператоров на внутренних направлениях. По нашей информации, Ростуризм ведет переговоры и активно пытается согласовать с вышестоящими инстанциями этот вопрос", – добавляет Сергей Толчин.

Он пояснил, что коэффициент сезонности зима-лето в российском туризме доходит до 90%, то есть за 3-4 летних месяца проходит 80-90% всех туристов. По мнению эксперта, за счет программы число туристов в осенне-зимний сезон может вырасти в десятки раз.

Сомнения по поводу "Мира"

Ромашкин считает, что реализация программы через карту "Мир" — не очень удачная идея, так как она не популярна.

"Можно выпустить виртуальную карту, но я боюсь, что с этой схемой справятся только опытные пользователи интернета и онлайн-банкинга", — говорит он.

Толчин с коллегой не согласен. "В принципе, много говорят о непопулярности платежной системы "Мир", но я думаю, что за 15 тыс. рублей найдутся люди, которые ее откроют. Кроме того, эту карту имеют все бюджетники, которые в условиях кризиса остались с довольно стабильным уровнем дохода. Плюс пенсионеры, которые могут поехать в санаторий в своем регионе за 25 тыс. рублей с полным пансионом и лечением и получить 5 тыс. рублей обратно, а для них это существенные деньги", — подчеркивает он.

По данным сайта платежной системы "Мир", на середину июля в России выпущено 76 млн карт, их предлагают 158 банков-эмитентов.

Проблема со сроками

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

По мнению Ромашкина, программа запускается поздно для того, чтобы успеть охватить то число туристов, на которое рассчитывает Ростуризм.

"Ростуризм рассчитывает, что кэшбеком воспользуются более 2 млн россиян до конца года. Сегодня еще реально говорить о таких цифрах, но если мы запустим ее 15 августа, то это нереально. Тем более если откроется заграница и неизбежно заберет часть туристов", — говорит он.

Он добавил, что обычно к 15 августа все туристы, планирующие отдых летом, уже приобретают туры.

"Совокупный потенциал всех перечисленных в программе регионов – 8-10 млн туристов, но это в условиях обычного года. В этом году сезон аномальный по поведению туристов и очень короткий. Каждый день промедления в запуске программы нам будет обходиться в 5% запланированного турпотока", — посчитал Ромашкин.

По словам эксперта, несмотря на технические вопросы к программе, сейчас скорость ее запуска важнее, чем отработка деталей.

Туроператоры готовят пакеты для участия в программе

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Туроператоры уже направляют заявки в Ростуризм для участия в программе субсидирования и формируют пакеты, чтобы их можно было предлагать туристам.

"Мы направили письмо в Ростуризм, в котором подтвердили готовность участвовать в программе и включить в нее турпакеты в Бурятию, Карелию, Калининградскую область, Иркутскую область, Сахалинскую область, Приморский край и другие регионы", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

"Наш отдел России уже работает над расширением ассортимента туров, чтобы они соответствовали условиям программы. В нее войдут пакеты в Мурманскую область, Карелию, Калининградскую область, Татарстан и далее по списку. Сейчас идет глобальный расчет туров под условия программы и их обновление на сайте", — рассказывает Толчин.

"Мы выбрали 8-10 интересных направлений: Татарстан, Владимирская, Ярославская, Иркутская области, Карелия и другие. Будем пробовать, что-то обязательно выстрелит", — добавляет Ромашкин.

Инвестиции в инфраструктуру

Фото: Интерфакс / Ирина Иванова

Толчин считает, что программа может привести к "прорыву во внутреннем туризме", так как в комплексе со всеми видами субсидирования она стимулирует инвестиции в строительство инфраструктуры.

"Мы понимаем, что с учетом стимулирования туристов, с учетом субсидий на авиаперевозку, с учетом инвестиций в развитие объектов инфраструктуры есть смысл в строительство гостиниц на перспективу. Пожалуй, впервые в истории у нас может сойтись совокупность факторов, которые могут простимулировать организованный стандартизованный туризм по России", — говорит он.

По словам топ-менеджера, "Интурист" совместно с турецким акционером рассматривает возможность строительства современных отелей 4-5* на черноморском побережье, на побережье Байкала в Республике Бурятия и Мурманской области.

Как подчеркивает Шпилько, кэшбек туристам в сочетании с мерами по субсидированию туроператоров и чартерных программ станут самым крупным комплексом поддержки внутреннего туризма в России со времен распада СССР. "И эта поддержка очень нужна индустрии туризма, тяжело пострадавшей в первом полугодии из-за короновируса и связанных с ним ограничений на поездки", — подытожил он.