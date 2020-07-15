Турецкое агентство Anadolu в среду сообщило, что власти Турции и России договорились о возобновлении авиасообщения с 15 июля. В российском Минтрансе комментировать это сообщение отказались. Источники в нескольких российских авиакомпаниях сообщили "Интерфаксу", что не получали соответствующих уведомлений от властей РФ. При этом один из источников "Интерфакса" сообщил, что регулярные рейсы между Россией и Турцией могут возобновиться в первую неделю августа

Шквал звонков

"Безусловно, на фоне этой темы сегодня мы получили шквал звонков во всех офисах продаж (Москве, Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе) от людей, которые никуда еще не приобрели путевки, потому что привыкли отдыхать за рубежом. Они спрашивают об открытии Турции и готовы покупать туры", — рассказал гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Он считает, что в июле никаких зарубежных рейсов, в том числе в Турцию, не будет. А в августе зарубежные направления, возможно, откроются, причем именно Турция может стать "первой ласточкой".

"Спрос на Турцию, конечно же, есть. Люди звонят в офисы, спрашивают, может, нам известны даты возобновления авиасообщения. Тема обсуждается активно последние несколько дней, говорят о постановке чартерных программ с 20-х чисел июля, однако официальной информации от российских властей нет. Даже среди рекомендованных Роспотребнадзором стран Турция не упоминается. Поэтому нам нужны подтверждения официальных источников в России", — рассказала PR-директор сети "ТБГ-Горячие туры" Юлия Высоцкая.

Поисковые запросы выросли в 4 раза

"Пользователи сервиса поиска билетов Aviasales молниеносно отреагировали на информацию о возможном возобновлении полетов между Россией и Турцией. Уже с полудня, сразу после появления новости, количество поисков резко возросло", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его данным, авиабилеты в Турцию ищут в четыре раза больше, чем во вторник, пользователей интересуют рейсы в Стамбул, Анталью, Даламан, Измир и Бодрум.

"При поиске билетов в Турцию на нашем сайте появляется стандартное предупреждение: перед бронированием необходимо изучить информацию на сайтах посольства и авиакомпании. В случае отмены рейса сдать купленный билет будет сложно", — добавил Дзенис.

Аннуляций туров по России не будет

Мкртчян считает, что туристы не будут аннулировать уже забронированные туры на российские курорты в случае открытия Турции. "Российские отели установили штрафы за отмены броней, если заезд запланирован в ближайшие даты. И я их понимаю, потому что нельзя так баловаться: сегодня я еду, а завтра нет", — сказал он.

"Аннуляций туров по России сейчас нет. Если кто-то хочет перебронировать туры с России на Турцию, то мы стараемся откладывать этот момент до подтверждения информации по открытию границ. Если хотят выехать на отдых, обещаем связаться с туристами, как только границы с Турцией будут открыты, и туроператоры представят свои предложения по этому направлению", — говорит Высоцкая.

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По ее мнению, аннуляции могут быть потом, когда Турцию реально откроют. "Но надо понимать, что отмена брони на российских курортах не обойдется без штрафов. Поэтому я думаю, что вряд ли многие захотят отказаться от поездки на юг России, заплатить штраф, чтобы потом приобрести Турцию. Пока для туристов это накладно. Но если условия отмены будут смягчены, потому что объективно сезон на курортах Крыма и Краснодарского края не продержится до октября, кто бы что ни говорил, то найдется много желающих перебронировать юг России на Турцию", — добавила эксперт.

Она также отметила, что многое будет зависеть от условий выезда – например, если нужны будут справки об отсутствии коронавируса, для большой семьи это может оказаться дорого.

По словам Мкртчяна, по российским курортам сейчас нет большой глубины продаж.

"Наша сеть продает порядка 350 туров в день, но это все с глубиной три дня-неделя, а раньше это были полгода-год. Потому что у людей нет уверенности. Думаю, аннуляций не наблюдается еще и потому, что нет большой глубины продаж", — добавил Мкртчян.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что не ожидают обрушения спроса на российские курорты в случае открытия зарубежных направлений.