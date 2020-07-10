"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", — сказала вице-премьер на брифинге в пятницу.

В аппарате вице-премьера журналистам уточнили, что непосредственно с 15 июля начнется переговорный процесс с другими странами, точная дата старта международных рейсов пока не определена.

Три критерия и принцип взаимности

По словам Голиковой, предлагается следующий механизм.

Для открытия авиасообщения, во-первых, должна быть достигнута взаимная договоренность об организации рейсов с Россией: РФ здесь будет руководствоваться "принципом взаимности" существующими международными договорами.

Во-вторых, в государстве, с которым Россия возобновит авиасообщение, должны быть выполнены три эпидемиологических критерия.

Первый критерий — это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней. И третий — показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.

Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, "чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией".

Данные о переговорах с иностранными властями российские авиавласти будут передавать в правительство РФ раз в одну-две недели. И каждые две недели будет оцениваться эпидобстановка в странах, и приниматься решение.

Между тем, накануне источник в крупной авиакомпании сообщил, что уже готов список стран, которые отвечают критериям — их предложил Роспотребнадзор. В этот список, по сведениям источника, вошли Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. По мнению специалистов Роспотребнадзора, эти страны полностью соответствуют критериям оценки эпидемической ситуации, которые разработало само ведомство. Роспотребнадзор список не прокомментрировал.

Теста будет достаточно

Для приезжающих в Россию из неблагополучных по коронавирусу стран 14-дневный карантин может быть заменен тестом на COVID-19, отметила Голикова.

"Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19", — сказала вице-премьер.

Накануне сообщалось, что такое решение было принято по итогам оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса еще в понедельник, 6 июля.

Голикова уточнила процедуру.

Иностранцы должны будут предоставить медицинские документы о том, что у них нет коронавируса. Это может быть лабораторное исследование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции), или результаты иммуноферментного анализа на наличие "коронавирусного" иммуноглобулина типа G.

Граждане России могут поступить так же, как иностранцы, сдав эти тесты за рубежом. Кроме того, они могут сдать тесты (методом ПЦР) в России в течение трех суток после прилета. Выборочное тестирование в России могут проводить также сотрудники Роспотребнадзора, если обнаружат симптомы, добавила Голикова.

"Мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", — сказала вице-премьер.

Россияне, которые прибывают в Россию так называемыми вывозными рейсами, могут быть отправлены либо на 14-дневный карантин, либо в обсерватор — до момента получения результатов коронавирусного теста. "Если граждане имеют отрицательный тест на ковид, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это пока такие подходы", — пояснила Голикова.

Позже в пятницу Росавиация сообщила, что начала переговоры с зарубежными странами о возобновлении полетов. В частности, ведомство направило обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется.