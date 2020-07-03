Как рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", из-за увеличения числа туристов на юге России самые популярные отели стоят на стопе на июль и даже август, в большинстве качественных гостиниц уже сложно забронировать номера, требуется повторное подтверждение.

"В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон. В популярных объектах размещения Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество гарантированных номеров тает на глазах", — рассказали в компании.

Подтверждают эту информацию и в компании TEZ Tour. "Многие популярные объекты уже встают на "стоп", и туристам приходится передвигать даты своего путешествия", — добавили в пресс-службе туроператора.

Туристы не могут получить забронированные номера

Как рассказали в объединенной сети ТБГ и "Горячие туры", туристы не могут получить даже давно забронированные номера. "Самые популярные отели на июль уже в стопе. То есть, сейчас через туроператоров подтверждения дожидаешься от трех дней до недели и даже больше. Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы, мы взамен предлагаем другие объекты размещения, чтобы все-таки дать им возможность отдохнуть", — рассказала директор департамента развития сети Юлия Высоцкая.

Корреспондент портала "Интерфакс-Туризм" попытался самостоятельно забронировать номер в Крыму или Сочи на ближайшие даты в онлайне. Оказалось, что в отелях 4-5* с полным пансионом или работающих по системе "все включено", а также расположенных близко к морю, мест уже практически нет. Как говорят эксперты, таких отелей на Черноморском побережье не так и много, поэтому естественно, что номера в них заканчиваются в первую очередь.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Так, в Marins Park Hotel Sochi 4* оставшиеся номера можно забронировать только по запросу, с повторным подтверждением. Большинство номеров всех категорий раскуплены до середины августа. В отеле Bridge resort 4* в Имеретинской бухте еще можно приобрести стандартные номера с заездами на 7, 11-14 июля и 19-22 июля. Другие номера раскуплены или предоставляются по запросу. В гостинице Swissotel Resort Sochi Kamelia 5* не осталось ни одного свободного места до середины августа.

Похожая ситуация и в качественных отелях Крыма. В Евпатории в парк-отеле "Романова" 3*, который работает по системе "все включено", забронированы почти все номера до 23 августа. В "Ялте Интурист" остались номера категории "Стандарт" с заездами 8 июля и далее с 26 июля.

Закрытые границы привели к росту спроса на российские курорты

Как считает генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, на повышение цен в отелях высокой категории Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг России вместо заграницы.

"В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели. Они готовы платить за большую собственную территорию с аквапарком, анимацией, ресторанами и ожидают от нашего побережья комфорта, но таким критериям соответствует лишь 20-30 отелей категории 4-5*", — рассказал он.

Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

Кроме того, по словам эксперта, турпоток в Крым и Краснодарский край вырос за счет туристов с Дальнего Востока и Восточной Сибири, которые почти никогда не отдыхали на Черном море, им ближе и дешевле обходились поездки в Китай, Южную Корею и Таиланд. Как отмечает Мкртчян, из-за того, что у россиян с севера страны отпуск длится дольше, они бронируют размещение минимум на 10 дней, а зачастую и на две недели.

Он также напомнил, что отельерам надо отбивать траты, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора. "Требования Роспотребнадзора довольно затратные, несмотря на их смягчение. Поэтому гостиницы ищут способы отбить эти деньги и, конечно, это все перекладывается на туристов, и стоимость размещения растет", — добавил Мкртчян.

Рост цен достигает 50-100%

По словам Мкртчяна, отели Кубани повышают цены на 50%, а в Крыму – до 100%. "Например, размещение в гостинице 4-5* Краснодарского края стоило 10 тыс. рублей в сутки, а стало 15 тыс. рублей. То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник", — пояснил эксперт.

В объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили о росте цен на размещение на курортах Большого Сочи в популярных отелях 4-5* на 50-100%, в менее востребованных гостиницах – до 30%. "Увы, но Сочи не резиновый, и даже большие пятизвездочные отели – не ровня Турции и Тунису, где объекты – это огромные комплексы с тысячами номеров. Поэтому, к сожалению, и в Сочи, и в Крыму в популярных отелях не хватает мест. А если учитывать, что спрос очень большой, то цены растут как на июль, так и на август. Отелям тоже нужно компенсировать свои простои", — пояснила Высоцкая.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Подтвердили повышение цен на размещение в люксовых и качественных гостиницах Кубани и Крыма и в "Интуристе". "Да, действительно дорогие объекты размещения в связи с чрезвычайно высоким спросом поднимают цены. Цены на различные периоды могут меняться в зависимости от текущих продаж и загрузки конкретного отеля", — рассказали в компании, добавив, что рост цен идет постепенно, прибавляя день ото дня 3-5%.

Российские пятерки дороже турецких

По мнению Мкртчяна, отельеры продолжат повышать цены на размещение как в Краснодарском крае, так и в Крыму, пока будет такой активный спрос. "В целом мы наблюдаем скачкообразный рост цен на гостиницы юга России. Я думаю, что это не последнее повышение. Еще не все хорошие гостиниц подняли цены в два раза", — сказал он.

Фото: Pixabay.com

Высоцкая отмечает, что на старте продаж цены в отелях и других объектах размещения Кубани и Крыма цены были минимальные, поскольку было важно переориентировать людей на Россию. Сейчас во многих объектах они уже превышают стоимость отдыха в турецких пятизвездочных отелях all inclusive, включающую перелет и трансфер.

"Сейчас цены такие, что турпакет в Турцию с размещением в отеле 5* по системе "все включено" на семью за 189 тыс. в высокий сезон уже не кажется дорогим. На юге России туристы могут забронировать на эти деньги только размещение в качественном отеле на завтраках. А перелет – это дополнительные расходы", — заключила Высоцкая.

В 2019 году в Краснодарском крае отдохнули 17 млн туристов, в Крыму – 7 млн туристов. В Турцию в том же году отправились 7 млн, в Таиланд – почти 1,5 млн, в Испанию – более 1,2 млн, в Италию – около миллиона. В ОАЭ и Германии отдохнули по 750 тыс. российских туристов, в Греции и на Кипре – более чем по 600 тыс. Всего в 2019 году россияне совершили 18 млн поездок за рубеж с целью туризма.