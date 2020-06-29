Как следует из документа, эти средства пойдут на экстренную помощь туристам и выплаты компенсаций при банкротстве туроператоров, а оставшаяся часть – на развитие инфраструктуры внутреннего туризма. Существующее сейчас регулирование деятельности туроператоров полностью изменится.

Эксперты туристической отрасли рассказали порталу "Интерфакс-Туризм", что все это произойдет, если законопроект об электронной путевке будет принят с теми изменениями, которые появились в нем после первого чтения.

Законопроект стал другим

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Первоначально перед ней ставились две задачи – вывод туроператорского бизнеса из теневых схем продаж туров и возможность для государства в любой момент понять, в каких зарубежных странах и сколько туристов находится в случае банкротства отправившей их на отдых туркомпании.

Создание путевки началось в 2015 году, первая тестовая версия заработала в начале 2017, но пользоваться ей туроператоры не смогли из-за многочисленных ошибок. В июле 2019 года правительство передало функции по эксплуатации единой информационной системы электронных путевок АО "Национальные туристические технологии" (АО "НТТ"). 100% акций компании принадлежит АО "Концерн радиоэлектронные технологии" (входит в государственную корпорацию "Ростех").

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Законопроект о внесении изменений в закон о туристской деятельности в части правового регулирования единой системы электронных путевок был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года группой депутатов. Первое чтение документа несколько раз откладывалось. Против его принятия активно выступали представители туристической общественности, заявлявшие, что в условиях полной остановки туризма это нанесет бизнесу тяжелейший удар. Глава Ростуризма Зарина Догузова в начале апреля также заявила, что ведомство против принятия законопроекта, так как он усиливает фискальную нагрузку на бизнес, который и без того находится в тяжелом кризисе. Тем не менее, 12 мая законопроект был принят в первом чтении.

23 июня профильный комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи на своем заседании рекомендовал Госдуме принять проект закона во втором чтении. Как следует из информации в базе данных нижней палаты парламента, оно запланировано на 8 июля.

За прошедшие после первого чтения полтора месяца текст поправок и сама концепция электронной путевки кардинально изменились. Как считают эксперты, если документ будет принят в нынешнем виде, это означает революционные изменения в сфере регулирования деятельности туроператоров и турагентов. Новый вариант законопроекта пока не размещен в базе данных Госдумы, но его текст есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм".

Сборы за любую турпоездку

В первой версии документа система электронной путевки вводилась только для выездного туризма, теперь она распространяется на все виды туризма. Также появилось понятие "туристского взноса, который взимается туроператором со стоимости реализованного турпродукта выездного, въездного и внутреннего туризма и перечисляется в гарантийный фонд в размере и порядке, установленном правительством".

"Туроператор осуществляет перечисление туристского взноса в гарантийный фонд в срок не позднее следующего дня после заключения договора о реализации турпродукта", — говорится в тексте. Размер взноса указывается туроператором в договоре и отдельной строкой выделяется в электронной путевке.

Как считают представители туротрасли, в связи с введением взноса возникают две проблемы.

"Первая – в том, что не ясна сумма взноса, ее должно будет определить правительство. Кроме того, непонятно, будет ли взнос браться однократно при покупке тура или будут дополнительные сборы за каждое изменение в путевке. Непонятна пока и ставка отчислений за пользование системой. Предложенная технология ежедневных платежей крайне обременительна для бизнеса", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, в любом случае туристские взносы создают дополнительную нагрузку на потребителя, так как стоимость услуг туроператоров после их введения повысится.

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В законопроекте появилось понятие гарантийного фонда. Как следует из текста, это "денежный фонд, формируемый за счет туристских взносов в целях гарантирования прав заказчиков туристского продукта на возмещение реального ущерба, причиненного в результате неисполнения (частичного исполнения) туроператором обязательство по договору реализации туристского продукта и экстренной помощи".

"В тексте появляется новый гарантийный фонд, который объединяет функции экстренной помощи туристам в случае банкротства туроператора и функции возмещения ущерба. В таком случае, как указано в законопроекте, туроператоры могут не иметь иного финансового обеспечения и не быть членами ассоциации по выездному туризму "Турпомощь". То есть, практически это полная замена существующему сегодня механизму финансового обеспечения деятельности туроператоров. И предлагается уплачивать туристические взносы с каждой проданной турпутевки – это принципиально новый подход, поскольку сейчас взнос в "Турпомощь" оплачивается один раз в год с общей суммы реализованного турпродукта за прошлый год", — пояснил гендиректор юридической фирмы "Персона Грата" Георгий Мохов.

"Турпомощь" могут упразднить

"Турпомощь" – ассоциация туроператоров в сфере выездного туризма, созданная в 2012 году. Ее основная задача – помощь российским туристам за рубежом, оказавшимся в экстренной ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. Для этой цели при объединении существует резервный фонд помощи туристам. Также ассоциация формирует фонды персональной ответственности туроператоров (ФПО), из которых должны быть возвращены деньги туристам за те путевки, которыми они не смогли воспользоваться. В частности, сейчас туристы, которые не смогли улететь на отдых из-за коронавируса, по решению туроператора могут вернуть деньги из ФПО. В резервном фонде накоплено более 400 млн рублей, в ФПО туроператоров суммарно – около 2 млрд.

Мохов считает, что новая схема гарантий для туроператоров может привести к упразднению "Турпомощи".

"Если туроператоры переключаются на сборы с каждого тура, то, согласно тексту этого законопроекта, через год им возвращается взнос, который они сделали в ФПО "Турпомощи". В этом случае "Турпомощь" просто исчезнет как структура, обеспечивающая исполнение обязательств туроператорами, и все эти функции плавно перетекут гарантийному фонду", — говорит он.

По словам Мохова, в первое время туроператоры смогут выбирать, куда отправлять деньги, но поскольку электронная путевка будет для них обязательной, нет смысла платить в две организации. "Если законопроект будет принят в такой редакции или без принципиальных изменений, то через некоторое время крупные туроператоры, безусловно, перенесут свои фонды обеспечения в гарантийный фонд. Если задачи, для которых создавалась "Турпомощь", будет решать другая организация, то ее могут упразднить", — подчеркивает эксперт.

На что пойдут средства фонда

Как следует из новой версии документа, средства гарантийного фонда расходуются на возмещение реального ущерба, нанесенного заказчику туристского продукта в результате неисполнения туроператором обязательств по договору, в том числе в связи с прекращением деятельности, а также на оказание экстренной помощи туристам, оказавшимся за рубежом.

Новеллой в законопроекте стала возможность расходования средств от туристического сбора "на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным направлениям государственного регулирования туристской деятельности для поддержки и развития внутреннего и въездного туризма". На эти цели средства фонда могут быть направлены по решению правительства после достижения гарантированного лимита, необходимого для выполнения обязательств перед туристами и экстренной помощи.

Порядок, условия и критерии отбора инвестиционных проектов по приоритетным направлениям государственной поддержки туристской деятельности в соответствии с документом устанавливает правительство.

Оператор системы

"Законопроект не определяет, кто будет оператором системы "Электронная путевка". Однако в нем перечислены критерии, которым должна соответствовать такая организация. Один из них – наличие уставного капитала в размере 100 млн руб. Интересно, что именно такой уставной капитал, по данным ЕГРЮЛ, есть у нынешнего оператора системы – АО "Национальные туристические технологии", — говорит Ломидзе.

Она добавила, что в соответствии с документом туроператоры будут перечислять средства не государству, а именно оператору системы, коммерческому юридическому лицу.

Как напомнил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, правительство в своем отзыве на принятый в первом чтении законопроект указало, что его принятие будет способствовать удорожанию турпродукта. Поэтому, по его мнению, использование электронной путевки должно быть бесплатным и предоставляться в форме государственной услуги. РСТ предлагает определить оператором системы федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма, то есть Ростуризм. Или хотя бы наделить его правом определять подрядчика на проведение соответствующих работ на конкурсной основе.

Что несут изменения турбизнесу



В первой версии законопроекта туроператорам за невнесение данных в систему электронной путевки грозили штрафы. Нынешний законопроект предполагает исключение из единого федерального реестра (а значит невозможность осуществлять туристскую деятельность) туроператоров за реализацию турпродукта без передачи сведений о заключенном договоре в систему электронных путевок и неперечисление туристских взносов в гарантийный фонд. Для туроператоров по выездному туризму эта мера будет применяться с 1 февраля 2021 года, для внутреннего и въездного – с 1 июня 2021 года.

Как считает Шпилько, после ввода путевки в эксплуатацию возникнет проблема защиты персональных данных туристов. "О приватности организованных турпоездок в случае принятия законопроекта можно забыть. Все персональные данные о покупателях турпродукта теперь будут, как говорится, в одном флаконе. И это обстоятельство станет дополнительным стимулом для роста поездок самостоятельных – если, конечно, туристов не заставят и с таких поездок платить оператору электронной путевки", — добавил он.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В АО "НТТ" ранее заявляли, что поскольку система электронной путевки аттестована в качестве государственной, она соответствует "требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по классу защищенности К2".

"В предлагаемом виде система электронной путевки не защитит потребителя, так как невозможно полностью застраховаться от банкротства коммерческой организации. Но позволит оператору системы ежегодно собирать с туроператоров, а на самом деле с туристов несколько миллиардов рублей", — считает Ломидзе.

Она опасается, что введение системы может разрушить туристический рынок.

"После вступления в силу этого законопроекта туроператоры как минимум год должны будут платить в три фонда – новый, который будет создан в соответствии с документом, и два "Турпомощи". Кроме того, они должны будут заплатить за разработку шлюзов, позволяющих подключаться к системе, что может потребовать десятки миллионов рублей. У туркомпаний неизбежно возникнет вопрос, зачем заниматься этим видом бизнеса с таким количеством доплат помимо обычного налогообложения?", — говорит Ломидзе.

В марте 2020 года гендиректор АО "НТТ" Семен Леви заявлял в интервью порталу "Интерфакс-Туризм", что подключение к системе обойдется туроператорам в 15-40 тысяч рублей.

В РСТ заявляют, что с такими изменениями законопроект нельзя принимать во втором чтении, он должен быть отозван и рассмотрен заново.

"Это уже не тот проект, на который дало отзыв правительство, и который рассматривался Госдумой в первом чтении. Появление в нем таких новелл, как создание гарантийного фонда с отчислениями с каждого проданного тура в корне меняет саму концепцию закона. Рассматриваться в этом случае может уже другой законопроект, который должен быть подготовлен и внесен в установленном порядке", — говорит Шпилько.

Он также назвал крайне неудачным время, которое выбрано для внедрения новой системы – "начало будущего года, когда туриндустрия еще только начнет выходить из тяжелейшего за последние десятилетия кризиса, да и то если рынок не накроет вторая волна эпидемии".

В едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на конец июня состоят 4379 компаний. По данным АТОР, в 2019 году российские туроператоры отправили на отдых по России и за рубеж около 18 млн туристов.