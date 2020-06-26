В Краснодарском крае режим самоизоляции был снят 21 июня. Работают санатории, отели, рестораны и кафе, открыты пляжи. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, на курорте находятся чуть больше 30 тыс. туристов, которые уже заселились в гостиницы и здравницы.

Туристический сезон в Крыму стартует 1 июля, с 15 июня гостиницы и санатории принимают местных жителей. Как считают в министерстве курортов и туризма республики, за июль полуостров сможет принять до 1,5 млн туристов из разных регионов РФ.

После отмены ограничений спрос стал ажиотажным

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист", популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.

"С момента снятия ограничений спрос на Кубань и Крым вырос в десятки раз. На семейные двухкомнатные номера уже сейчас нужно дополнительное подтверждение", — рассказали в компании.

"Продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50%, на направлении действует отложенный спрос", — рассказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, спрос на туры в Краснодарский край и Крым очень высокий, несмотря на то, что у этих направлений есть традиционное рыночное соотношение 3 к 1: на каждые три проданных тура на Кубань приходится один в Крым.

Однако туристы, планирующие покупку тура сейчас, ограничены в выборе объекта размещения. "Общая ситуация такая: туристы выбирают из тех объектов размещения, которые уже открылись. Сейчас работает примерно 60-70% санаториев и меньше 30% отелей, потому что запуск гостиницы занимает 7-10 дней. Соответственно туристы, которые сейчас заинтересованы в покупке тура, ограничены в выборе", — рассказал он.

Фото: Vk.com/aksenovrk

Ромашкин отметил, что на начало июля складывается ситуация, при которой спрос превышает предложение. "Загрузка в гостиницах достаточно высокая. Думаю, что итоговый спрос превысит показатели прошлого года. Но, учитывая, что и в прошлом году были свободные места в отелях даже в пик сезона, гостиницы смогут разместить всех туристов", — сказал он.

Как отметил эксперт, на 26 июня бронирования июля идут лучше, чем в прошлом году. "Мы ожидаем, что этот месяц по загрузке будет лучше прошлогоднего. Однако май и июнь нам никто не вернет, а они давали 25% продаж. Если все будет так, как сейчас, и не будет второй волны пандемии, то падение по году составит до 25%", — подчеркнул он.

Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

Ромашкин добавил, что в середине июля должны заработать все объекты размещения, в это время уже могут отправляться на отдых даже самые взыскательные туристы.

Между тем, генеральный директор "Сочи Парк Отеля" Валерий Данченко заявил, что за три дня гостиница загрузилась на 100%. "Из 2830 номеров нет ни одного свободного. Если смотреть на ситуацию по отелю, то бронирования выросли по сравнению с прошлым годом. Но нужно учитывать действие отложенного спроса. На июль уже сейчас забронировано 80% номеров, на август – 67%", — добавил он.

Будет ли рост цен на Сочи и Крым

Как считает Сергей Ромашкин, несмотря на высокий спрос, цены на размещение в гостиницах Крыма и Краснодарского края вряд ли вырастут. "Цены на туры примерно прошлогодние, какого-то роста мы не видим. Туристы, которые сейчас вышли из карантина, выбирают проверенные места отдыха, не готовы рисковать и тратить больше денег. Средний чек у нас сейчас 25 тыс. на человека за 10 дней отдыха без дороги", — рассказал он.

Солидарны с экспертом по этому вопросу и в "Интуристе". "Туроператоры заключают контракты с объектами размещения на год вперед, поэтому цены зафиксированы, они не могут быть выше", — пояснили в компании.

В TEZ Tour стоимость турпакета с авиаперелетом на июль стартует от 20,5 тыс. рублей на человека с размещением в отеле 3* и питанием (завтраки и ужины). Аналогичный тур на неделю, но в отеле 4* с питанием "все включено" обойдется в 51 тыс. рублей.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В компании считают, что некоторые объекты размещения все же повысят цены на 5-7%, если у них постоянно будет полная загрузка. "Многие отели имеют динамическое ценообразование и корректируют свои цены не только в зависимости от сезона, но и от загрузки объекта. Поэтому стремительный рост спроса на отдых в связи со снятием ограничений на российских курортах может сказаться на тарифах. По некоторым объектам мы уже наблюдаем рост цен, но он пока не столь значительный, не превышает 5-7%", — сказали в пресс-службе.

По словам Ромашкина, в этом году туристы, которые обычно отдыхали в Сочи в мае-июне, вынуждены переплачивать в среднем 20-25%. "Традиционно цена мая невысокая, июнь – подороже, июль – пик. К сожалению, в этом году из-за особенностей сезона те туристы, которые отдыхали в июне недорого, вынуждены брать туры по ценам высокого сезона, а это где-то на 20-25% дороже. Тем, кто переносил туры с мая-июня на июль-август, повезло больше, потому что они будут отдыхать в высокий сезон по ценам начала сезона", — рассказал он.

Какие курорты выбирают российские туристы

Coral Travel после отмены ограничений начал продажу туров на курорты Кубани на регулярных рейсах, а на 21 июля и 22 июля запланирован старт чартерных программ в Сочи и Анапу авиакомпании Royal Flight. Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в компании, спрос на туры по обоим направлениям очень активный. "На сегодня популярны все курорты Краснодарского края. Одинаково активно продаются и Сочи, и Анапа, и Геленджик, туристы бронируют отели любого уровня", — заявили в пресс-службе туроператора.

В TEZ Tour сообщили, что очень востребованы отели категории 3-4* с развитой инфраструктурой в Сочи, Анапе и Геленджике. Популярны туры длительностью 7-10 ночей. "Туристы приобретают как полные турпакеты с авиаперелетом, так и только размещение. Тем не менее, наземное обслуживание (размещение) бронируется чаще, поскольку многие туристы предпочитают добираться до объектов самостоятельно", — сказали в пресс-службе.

"Интурист" на первом месте по популярности у российских туристов назвал объекты размещения Большого Сочи, затем курорты Крыма, на третьем месте районы Анапы и Геленджика.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Как отметил Ромашкин, среди родителей с детьми наиболее популярна Анапа, поскольку там песчаные пляжи. Кроме того, многие туристы добираются туда на автомобилях, это удобнее и быстрее, чем до Сочи. Также востребован Геленджик, потому что курорт дешевле центрального Сочи. У тех, кто прибывают на самолете – Адлер, Имеретинская бухта с размещением в олимпийских отелях.

Кроме того, хорошо бронируются отели Красной Поляны. "В последние годы растет загрузка горного кластера, востребованы отели Красной Поляны. Как правило, эти туристы бывают на море пару-тройку раз за неделю. Там заметно прохладнее, плюс летом дешевле. Если на берегу гостиница 5* обойдется в 12-14 тыс. рублей за номер в сутки, то в Красной Поляне можно забронировать за 4-5 тыс. Горная природа, пони, водопады. Люди едут за природным многообразием, а не просто полежать на пляже", — сказал он.

Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

Что касается Крыма, там, по словам Ромашкина, чаще всего приобретают туры в Ялту, Феодосию, Коктебель и Евпаторию. Обеспеченные туристы заселяются в пятизвездочный Mriya Resort & SPA в Ялте.

Он отметил, что на курорты Крыма едет много туристов на автомобилях из соседних регионов. Для них размещение там получается дешевле за счет большого количество небольших частных отелей в курортных поселках.