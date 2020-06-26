Вьетнам 1 июля возобновит выдачу электронных виз гражданам 80 стран, в том числе России. Они будут действительны для въезда через 8 международных аэропортов, 13 морских портов и 16 иных пограничных пунктов. Во Вьетнаме за все время зарегистрировано 352 случая COVID-19 и ни одной смерти.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Возобновить прием иностранных туристов 1 июля рассчитывает и Доминикана, с этой даты начнутся коммерческие рейсы. К началу июля заработает половина отелей в стране, остальные откроются в ноябре. Туристы по прибытии столкнутся с проверкой температуры и другими мерами безопасности. В Доминикане зарегистрировано более 29 тыс. случаев COVID-19.

Часть курортов Египта, в том числе Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса Алам и Марса Матрух начнут вновь принимать иностранных туристов с 1 июля. Отели в стране с ограничениями заработали для местных путешественников еще в мае. В Египте зарегистрировано более 58 тыс. случаев COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Грузия также будет принимать иностранных туристов с 1 июля. На данный момент не понятно, смогут ли въехать в страну россияне, поскольку в первую очередь Грузия будет принимать путешественников из стран с низким уровнем распространения COVID-19. Требования для въезда туристов пока также не озвучены. В Грузии зарегистрировано 917 случаев COVID-19 и 14 смертей.

Страны Евросоюза начнут постепенно открывать внешние границы 1 июля. Предполагается, что первыми в ЕС смогут путешествовать жители государств с благополучной эпидемиологической обстановкой – в основном, это Балканские страны. Россия в этот список не входит.

Фото: Pixabay.com

Греция начнет принимать иностранных туристов на своих курортах с 1 июля. Аэропорты Афин и Салоников возобновили работу еще в середине июня. Прибывающих туристов там тестировали на COVID-19. В Греции за все время зарегистрировано 3,3 тыс. случаев коронавируса, скончались почти 200 человек.

Мальта с 1 июля откроется для туристов из некоторых стран Европы, а с 15 числа планирует снять ограничения для путешественников из всех остальных государств. Туристы, скорее всего, не столкнутся с какими-либо требованиями на въезде, однако сохранится рекомендация носить маски. За все время на Мальте подтверждено лишь 668 случаев COVID-19, скончалось 9 человек.

Дубай (ОАЭ) планирует начать прием иностранных туристов 7 июля. Туристы будут обязаны оформить страховку и предъявить тест на коронавирус – его также можно будет пройти в аэропорту. Кроме того, путешественникам нужно будет загрузить свои данные в приложение COVID-19 DXB и заполнить в самолете "декларацию здоровья". В ОАЭ зарегистрировано почти 46 тыс. случаев COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Мальдивы откроются для иностранных туристов, в том числе россиян, 15 июля. Туристы получат бесплатную визу на 30 дней по прибытии, справки на отсутствие COVID-19 не нужны. Путешественникам понадобится бронь отеля, поменять его в течение поездки они не смогут. На Мальдивах зарегистрировано более 2,2 тыс. случаев COVID-19 и восемь смертей.

Ранее сообщалось, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с 15 июля. Сейчас в стране ждут ответа от РФ. Въезд иностранцев на территорию Турции был разрешен еще с 11 июня, на всех туристических объектах были приняты необходимые меры безопасности. За все время в стране зарегистрировано более 193 тыс. COVID-19, скончались 5 тыс. человек.