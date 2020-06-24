Фото: Туристский информационный центр Хакасии

Республика Хакасия располагается в Южной Сибири, граничит с Красноярским краем, Тывой, республикой Алтай и Кемеровской областью. Население субъекта составляет 534 тыс. человек. В республике резко континентальный климат со средней температурой лета +15-+22 градуса и 311 солнечных дней в году, что гораздо больше, чем в соседних регионах и даже больше, чем в Сочи. Горные хребты защищают регион от дождей и туманов.

Москва-Абакан

Фото: Туристский информационный центр Хакасии

Чартерная программа туроператора, которая запланирована с июля по сентябрь, стартует 19 июля. Как рассказали в Anex Tour, авиакомпания Azur Air будет выполнять один рейс в неделю из Москвы в Абакан, однако при повышенном спросе число рейсов может быть увеличено. Загрузка первого рейса пока составляет 30%, туроператор рассчитывает, что по итогам продаж она составит не менее 90%.

Туристам предложат размещение в одной из городских гостиниц, а также отдых в спорт-отеле «Гладенькая» в долине реки Бабик у предгорья Западных Саян, в отеле «Борус» в Саяногорске, в санатории «Шира» на берегу одноименного озера или на базе отдыха «Ергаки» на территории одноименного природного парка.

Как заявили в Anex Tour, в экскурсионных турпакетах выбор мест размещения больше, поскольку охватить богатый достопримечательностями край, возвращаясь в одну и ту же гостиницу просто невозможно.

Поездка в Хакасию стала дешевле

Фото: Туристский информационный центр Хакасии

По словам главы республики Валентина Коновалова, в 2019 году Хакасию посетили более 640 тыс. туристов, а за 5 лет турпоток в регион вырос на 25%. Также растет спрос на направление у иностранных гостей, прирост в прошлом году составил 10%.

«Основной проблемой привлечения туристов в наш регион всегда была высокая стоимость авиаперелета. Благодаря программе Anex Tour удалось снизить цены в два раза. Сейчас от 52,3 тыс. рублей можно купить тур на двоих", — сказал он на онлайн-пресс-конференции.

В стоимость пакетных туров входят перелет, проживание и трансферы.

Любимое место Путина

Фото: Туристский информационный центр Хакасии

По словам начальника отдела развития туризма министерства экономического развития Хакасии Ольги Кузьминой, регион богат пресными и минеральными озерами, вдоль которых расположено много бальнеологических курортов на любой вкус и кошелек. Всего здесь более 500 озер.

«Красноярское водохранилище – второй по величине пресный водоем в России и любимое место отдыха президента страны Владимира Путина, чем мы очень гордимся», — рассказала она.

Также в регионе более 300 известных пещер, которые облюбовали спелеологи. Вторая по длине пещера в России, Ящик Пандоры, расположена в четырех километрах от деревни Малая Сыя, на левом берегу реки Белый Июс.

Пещера лабиринтового типа в известняках, ее длина около 11 километров, с одним входом, многочисленными колодцами, крупными залами, галереями на нескольких уровнях, пещерными озерами, натёчными образованиями. Каскад гротов, уклонов и колодцев уходит почти на двухсотметровую глубину. Круто наклонные и отвесные спуски кончаются у озера Изумрудного. Вся система галерей, залов и лазов вмещает около 400 озер глубиной до 50 метров с кристально чистой водой.

Хайкинг, трекинг и рыбалка

Фото: Туристский информационный центр Хакасии

Хакасия – одно из лучших мест в России для познавательного туризма с множеством памятников культурно-исторического наследия, а также для экотуризма, треккинга и хайкинга по горным тропам.

Так, среди наиболее популярных маршрутов – поход по национальному парку Шушенский бор к горному массиву Борус с озерами и долиной водопадов, маршрут в горы Ергаки, экспедиция к реликтовому озеру Позарым, чтобы увидеть пеликанов и другие.

Туристам, интересующимся «местами силы» и мистическими историями, придутся по вкусу прогулки по Тропе предков (священный путь шаманов), по скальному массиву «Сундуки» или по горному хребту «Боярская писаница», где на скалах можно разглядеть множество петроглифов III-VII веков нашей эры.

В регионе также популярны рыбалка, рафтинг и сплавы по рекам Енисей, Абакан, Сисим, Казыр, Хамсара и другим.

Востребованный маршрут для рыбалки в Хакасии – пятидневный рыболовный тур на катерах на Саяно-Шушенском водохранилище. Начинающих рафтеров может заинтересовать сплав по реке Казыр, которая протекает по тайге между живописных ущелий и пляжей.

Фото: Туристский информационный центр Хакасии

Интересующиеся крупнейшими индустриальными объектами могут отправиться на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС, самую мощную в России.

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