"Теперь, когда Нидерланды вновь открылись после локдауна для туристов из некоторых стран Европы, столичные власти хотят убедиться, что вместе с иностранными гостями к ним не вернется овертуризм, появившийся благодаря низкой стоимости авиабилетов, дешевым турам и сервису бронирования жилья Airbnb", — пишет Forbes.

Район "красных фонарей" опустел, кофешопы закрыты

Как сообщает издание, откровенно одетые представительницы секс-индустрии больше не стоят в витринах публичных домов района "красных фонарей", заведениям пришлось закрыться, а на государственную помощь могут рассчитывать лишь те, кто работает на себя. Большинство девушек остались без финансовой поддержки, поэтому они ушли работать в интернет.

Фото: Instagram / @sharonodea

Кофешопы остались без тысяч покупателей, приезжавших в город за марихуаной.

Амстердам ожидает перезагрузка туризма

"Власти города не в первый раз пытаются перезагрузить отрасль, привести ее к формату устойчивого туризма, чтобы минимизировать ущерб для столицы и расширить его границы для местных жителей. Прежде исторический центр был исключительно туристическим, с 2014 года люди из-за овертуризма переезжали в другие районы", — пишет издание.

В конце мая мэр города Фемке Халсема представила план, направленный на сдерживание овертуризма. В частности, она предложила сократить число сувенирных магазинов, кофешопов и лавок с вафлями в центре города в пользу офисов компаний, где будут работать местные жители, а также продуктовых магазинов и супермаркетов. Кроме того, власти планируют ограничить выдачу лицензий предпринимателям на работу в центре и выкупать недвижимость у бизнеса, ориентированного на туристов.

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В свою очередь, публичные дома в районе "красных фонарей" должны будут переехать из центра Амстердама на окраины, чтобы сделать район менее популярным у туристов и более безопасным. Для этого власти планируют выкупать у них помещения. Также запрещается демонстрация обнаженной натуры в витрине борделя. Объясняется это защитой жриц любви и их дохода, поскольку такие витрины часто привлекают туристов в качестве зрителей, которые не платят, а лишь фотографируют.

Фото: Instagram / @kim1975

С 1 июля будет действовать запрет на аренду недвижимости через сервис Airbnb в центре столицы Нидерландов.

По словам Халсема, подобные меры ведут к определенным экономическим последствиям для местного турбизнеса, однако они необходимы.

Фото: Instagram / @redheartinrose

"Для жителей Амстердама, которые долгое время мирились с миллионами туристов, курящих травку и оккупирующих квартал "красных фонарей", наступил предел. Они устали от наплыва иностранных гостей. А пандемия, вызвавшая опустошение города, ускорит введение жестких мер", — пишет Forbes.

Не более 12 млн туристов в год

Несмотря на то, что в Амстердаме уже действует самый высокий туристический налог в Европе – 3 евро за ночь плюс 7% от стоимости номера, а на Airbnb – 10% за сутки, число иностранных гостей в городе не снизилось, а, наоборот, ежегодно растет.

В связи с этим местные жители создали петицию с требованием ограничить число прибывающих туристов до 12 млн в год (уровень 2014 года), сделать налог для путешественников еще выше, а также запретить строительство новых отелей в городе. Ее подписали более 27 тыс. человек, и она находится на рассмотрении в муниципалитете Амстердама.

Согласно петиции, необходимо обязать туристов приобретать лицензию на покупку каннабиса, как это сделано в других частях страны, запретить им арендовать жилье и продлевать проживание в гостиницах.

По данным официальной статистики, в Амстердаме проживают всего 870 тыс. человек, однако ежегодно город посещают 19 млн иностранных гостей. Учитывая, что доходы от туризма за год составляют более $6,8 млрд, властям придется постараться, чтобы найти оптимальное решение, которое устроило бы и местных жителей, и турбизнес, и гостей.

Фото: Instagram / @redheartinrose

Власти Нидерландов 15 июня открыли границы для граждан 12 стран Евросоюза, где отмечается наименьшее количество зараженных коронавирусом.