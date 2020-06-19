В Краснодарском режим самоизоляции действует до 21 июня, до этой же даты существует обязательная обсервацию для приезжающих из других регионов, кроме тех, кто едет в санатории. При этом 1 июня открылась часть санаториев с медицинской лицензией, 12 июня – отели с количеством номеров до 50. Для поездки в санатории нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими, в отели никакие специальные документы не требуются. Пока неясно, когда в регионе будут сняты все ограничения для туристов.

В Крыму все объекты размещения были закрыты до 15 июня, и на этой неделе начали постепенно открываться. Но пока проживать в них могут только не только местные жители, но и командировочные, с 1 июля въезд на остров станет свободным для всех российских граждан.

Спрос на Крым вырос после объявления об открытии с 1 июля

По данным онлайн-сервиса по бронированию туров Level.Travel, до 8 июня включительно среди российских курортов наибольшим спросом пользовался Сочи (40% против 28% — Крым). "Однако после заявления крымских властей об открытии курортов с 1 июля расклад сил поменялся: 56% туристов, которые планируют отдых этим летом в пределах страны, ищут туры именно в Крым, 30% — в Сочи и 11% — на другие курорты Краснодарского края (Геленджик, Анапа)", — рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

По словам сооснователя сервиса Дмитрия Малютина, люди устали от нервного напряжения, ограничения свободы перемещений и соскучились по морю, поэтому первое публичное объявление об открытии курортов так значительно простимулировало спрос.

"Разумеется, пропускная способность Крыма значительно меньше, чем курортов Краснодарского края, но именно широко растиражированное заявление главы республики дало крымским курортам фору и так значительно изменило расстановку сил", — считает он.

Ажиотажного спроса на Крым пока нет

По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, бронирования отдыха на курортах республики еще не вступили в активную фазу. "Мы делали срез по членам ассоциации и выяснили, что на сегодняшний момент спрос есть, но он не настолько велик по сравнению с прошлым годом. Бронирования начались, но они не находятся в активной фазе, ажиотажа мы не наблюдаем", — сообщил он, добавив, что глубина бронирований небольшая, в основном заявки приходятся на июль-август.

Как считают в пресс-службе туроператора "Интурист", небольшое число бронирований Крыма связано с тем, что курорты откроются только 1 июля. "Спрос на Крым появился в день объявления сроков открытия направления руководством республики. То есть буквально несколько дней назад. До этого в основном приходилось заниматься вынужденными переносами туров. Так как информации по открытию направления не было, некоторые туристы просили перебронировать их туры на курорты Краснодарского края", — рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", несмотря на рост интереса к Крыму среди российских туристов в последние дни, кубанские курорты бронируют значительно чаще. "За первые два дня продаж туров в Крым в июне мы получили заявок на полуостров больше, чем за весь май. В основном по-прежнему предпочитают брать конец августа и сентябрь. Тогда как спрос на летние туры в Сочи, Анапу и Геленджик начал увеличиваться еще в апреле, по мере появления новостей о начале сезона, снятии ограничений и начале заездов", — добавили в пресс-службе.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Аналогичная ситуация сложилась и в сети турагентств "Розовый слон". "Что касается спроса, то он распределился 5 к 1: на пять запросов в Краснодарский край приходится один в Крым. Цены на Крым повыше, чем на кубанские курорты, это не удивительно, потому что средств размещения меньше, соответственно конкуренция меньше", — рассказал ее генеральный директор Алексан Мкртчян.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что объемы продаж крымских курортов за последние 10 дней выросли в 6-7 раз. "Несмотря на стремительный рост бронирований Крыма, загрузки объектов как в прошлом году ожидать не стоит. По словам туроператоров, раньше заезды с 1 июля продавались за полгода, а не в последний момент", — пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

В сервисе по бронирования жилья для отдыха Tvil.ru также сообщили о росте интереса туристов к Крыму: 70% всех бронирований идет именно на крымские курорты. "Туристы бронируют в основном мини-отели, квартиры и коттеджи. За последнюю неделю на 13% выросли бронирования домов в Крыму на лето", — отметила директор по развитию и коммуникациям компании Оксана Шустикова.

Почему отдых в Крыму дороже

По мнению Мкртчяна, цены на отдых в Крыму не могут быть ниже, чем в Краснодарском крае, поскольку транспортная доступность курортов Кубани значительно выше, чем в республике, а стоимость авиа- и железнодорожных билетов на порядок ниже. "Первое и самое важное – в Краснодарский край намного легче попасть. Есть аэропорты в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике. В Крыму только аэропорт Симферополя. Поездом тоже намного проще попасть на кубанские курорты. И, конечно, дешевле, потому что, поездки в республику выполняет частная железнодорожная компания, а не РЖД. Крым находится в географическом тупике", — пояснил он.

Как рассказал Мкртчян, стоимость туров в Крым на 20-25% выше, чем в Краснодарский край. "Скажем, если в Сочи отель будет стоить 3 тыс. рублей на человека в сутки, то в Ялте он обойдется в 3,6 тыс. рублей", — добавил он.

О разнице в ценах на 15% сообщили и в "Интуристе". Так, базовый тур на 7 дней в Краснодарский край с перелетом и размещением в отеле или санатории с трехразовым питанием обойдется минимум в 15,7 тыс. рублей на человека, а в Крым на аналогичных условиях – от 18,9 тыс. рублей. "Такая разница в цене может быть обусловлена более дорогостоящей авиаперевозкой", — считают в компании.

Фото: Министерство курортов и туризма Крыма

Согласно данным сервиса Tvil.ru, средний чек по сравнению с прошлым годом больше всего вырос в Севастополе (на 27,4%) и Алупке (на 21,4%), более чем на 16% — в Ялте и Феодосии, в Евпатории – на 15,8%, в Алуште – на 11,8%. Меньше всего подорожал отдых в Судаке – на 9,8%.

"Туристы бронируют отдых в Крыму летом на 9-12 ночей и планируют потратить на проживание от 2,5 до 3,6 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть семье из трех человек в Судаке – в среднем, 25 тыс. рублей на 10 ночей, в то время как в Ялте средний чек на семью из трех человек составит более 35,5 тыс. рублей", — сообщили в компании.

Средний чек на туры в Крым на Level.Travel составляет 37 тыс. рублей.

По словам Маковея, цены на размещение в отелях и санаториях Крыма не превышают прошлогодние, это связано как раз с невысоким спросом. Однако в случае роста числа броней цены действительно могут подрасти. "Что касается тех средств размещения, которые были забронированы на весну и июнь и оплачены, то отели решили принимать гостей летом с переносом дат по той же цене. То есть бронь была по цене межсезонья, но в связи с ограничениями они смогут отдохнуть без доплат в июле-августе, в высокий сезон", — пояснил эксперт.

Где больше риска попасть в обсерватор

Как сообщалось, Роспотребнадзор подготовил для отелей, санаториев, транспортных компаний, кафе и ресторанов и других объектов, работающих с туристами, рекомендации по профилактике коронавируса. При этом главы субъектов федерации могут сами определять, насколько жестко будут выполняться эти требования.

18 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что если в отеле или санатории будет выявлен больной коронавирусом, то он переквалифицируется в обсерватор. По словам Тюриной, подобные заявления сильно влияют на спрос, так как люди опасаться заплатить деньги за отдых, а потом оказаться на карантине. Также люди беспокоятся по поводу справок об отсутствии вируса и эпидокружении, обязательных для заселения в санатории, хотя в отелях они не требуются.

Глава Крыма Сергей Аксенов 19 июня призвал туристов бронировать туры в Крым и извинился за то, что до 15 июня на полуострове действовали жесткие меры, в том числе обязательное помещение всех приезжающих в обсерватор. О возможности превращения отелей в обсерваторы он не упоминал.

Фото: Министерство курортов и туризма Крыма

Как заверяет Маковей, в Крыму весь отель не превратится в обсерватор после выявления зараженного COVID-19. "Перед заселением у туристов проверяют температуру. Если она есть, то нужно сдать тест на коронавирус. Если он отрицательный, то вас без проблем заселят. А вот если тест окажется положительным, то вас изолируют на 14 дней, это так. Но при этом отель будет работать, и другие гости смогут продолжить отдых. Он не станет обсерватором, хотя нас этим пугали", — рассказал он.

Как отметил эксперт, в санаториях туристам необходимо предоставить курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача, справки об отсутствии коронавируса и санэпидокружении. Все объекты размещения должны обеспечить туристов масками: их можно купить или получить бесплатно в зависимости от гостиницы.

"Крымчане немного опасаются второй волны коронавируса, они смотрят новости, оценивают ситуацию в других регионах, в том числе в крупных городах – Москва, Петербург. Мы боимся, что из-за наплыва туристов Крым получит неконтролируемую ситуацию с распространением коронавируса. Республика не очень большая, и при большом скоплении людей наши медицинские мощности не смогут с ним справиться", — заключил Маковей.

В Крыму в 2019 году отдохнули 7,4 млн туристов. В Краснодарском крае – 17 млн.