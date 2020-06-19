Центральная Европа

"Сегодня в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции нет даже на этот счет. При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС", — отметили в МИД.

В случае Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно.

"На сегодняшний день въезд в эти страны для граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону и не являющихся членами Евросоюза, ограничен (выдача виз временно приостановлена). Соответственно, граждане России не могут посещать их в туристических, личных и деловых целях (даже при наличии действующих шенгенских виз)", — рассказали в министерстве.

Южная Европа

Нельзя россиянам въехать и в Италию, несмотря на то, что власти этой страны продолжают курс на поэтапное снятие эпидемиологических ограничений. Границы Италии для граждан третьих стран пока не открыты в связи с принятым на общеевропейском уровне решением о закрытии внешнего периметра Евросоюза. По этой же причине нельзя въехать в Сан-Марино.

"Греция, где доходы от туризма составляют до трети ВВП, начинает запускать туристическую инфраструктуру с 15 июня. Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где эпидемиологическая ситуация с COVID-19 улучшается. Будет проводиться выборочное тестирование приезжающих", — отметили в МИД РФ.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

На Кипре открывать туристический сезон планируют поэтапно. С 9 по 20 июня аэропорты начнут принимать граждан из 19 государств, разделенных на две категории в зависимости от их эпидемиологического статуса. При въезде необходимо предъявить справку об отсутствии вируса. В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня.

На Мальте эпидемиологическая обстановка значительно улучшилась. С 1 июля планируется возобновление функционирования местного аэропорта и морских портов для пассажиров из стран с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой.

Прибывающие в Болгарию иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет. Восстановление турпотока из России до настоящего времени не обсуждалось.

Северная Европа



Норвегия сохранила погранконтроль на внутришенгенских границах, введенный 16 марта, до середины августа. В стране также разработан законопроект, согласно которому въезд может быть запрещен до 2021 года. С 1 июня можно осуществлять туристические поездки на Шпицберген в ограниченном объеме.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Датские власти прорабатывают вопрос об открытии границ пока только в направлении Германии и Норвегии. В Швеции и Финляндии запрет на въезд иностранцев действует как минимум 15 июня.

Правительство Исландии планирует с 15 июня частично снять ограничения на въезд в страну, предусмотрев возможность сдачи в аэропорту Кефлавика прибывающими туристами анализа на COVID-19 вместо прохождения двухнедельного карантина.

Прибалтика



"Возможные шаги в сторону снятия ограничений для въезда россиян с туристическими целями на территории Латвии, Литвы и Эстонии будут зависеть от стабилизации ситуации с распространением пандемии COVID-19 как в самих прибалтийских государствах, так и в России. Так, литовское правительство продлило карантин в стране до 16 июня, Латвия и Эстония тоже пока сохраняют карантинный режим", — отметили в МИД РФ.

Великобритания и Ирландия

Обе страны не закрывали границы от иностранцев. Однако все прибывающие в Великобританию и Ирландию обязаны пройти 14-дневный карантин, а также заполнить онлайн-форму отслеживания контактов.

Турция



"Власти Турции приняли решение об открытии с 11 июня морских, воздушных и сухопутных пунктов пропуска через государственную границу (кроме сухопутной границы с Ираном) для всех иностранцев. По прибытии в Турцию все иностранные граждане обязаны пройти короткое обследование с измерением температуры тела. Соблюдение карантина или режима самоизоляции не требуется. Кроме того, все прибывающие в Турцию должны заполнить анкету с данными о планируемом местонахождении на территории страны", — рассказали в МИД РФ.

Ближний Восток и Африка



Как сообщает министерство, Алжир, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Тунис пока не объявили о намерении возобновить прием иностранных туристов.

"По состоянию на сегодняшний день открытие границ африканскими странами для российских граждан представляется маловероятным. Пик пандемии коронавирусной инфекции в государствах Африки еще не пройден. Ситуация остается сложной, сохраняются жесткие ограничительные меры, в том числе это касается и таких известных туристических направлений, как Кения, Маврикий и Занзибар. Большинство стран континента приостановили на неопределенный срок все международные авиаперевозки и ввели запрет на въезд иностранных граждан", — отметили в МИД РФ.

Карибские острова и Латинская Америка

Наиболее популярные у российских туристов страны региона — Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина, Ямайка — пока не анонсируют открытие своих границ для иностранцев. Даже в случае принятия странами такого решения, выполняться оно будет неспешно и с большой осторожностью.

Фото: Интерфакс

"Эпидемиологическая обстановка в ряде стран Латинской Америки сложная, поэтому призываем россиян проявлять предельную осмотрительность при планировании своих поездок в этот удаленный регион. Там по-прежнему находятся сотни наших сограждан, ожидающих возвращения на родину", — отметили в МИД.

Китай



В Китай приостановлен въезд иностранных граждан, имеющих визы или разрешения на пребывание, а также владельцев карт АТЭС. Также приостановлен режим безвизового транзита и въезда в провинцию Хайнань, Гонконг, Макао и другие регионы Китая, где предусмотрен соответствующий порядок. Уведомлений от властей Китая о планах по смягчению введенных ограничений российский МИД пока не получал.

Южная Корея



Въезд для россиян в Южную Корею не закрывался во время пандемии COVID-19. Тем не менее, все прибывающие в страну иностранцы обязаны пройти 14-дневный карантинный режим. С учетом имевших место в мае новых локальных вспышек инфекции, его отмена пока не планируется.

Япония



Правительство Японии 25 мая отменило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. Тем не менее, запрет на въезд иностранцев из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, приостановка действия однократных и многократных виз, 14-дневный карантин для приезжающих продлены до конца июня.

Страны Юго-Восточной Азии

"Во всех государствах региона, включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд и другие, по-прежнему действует запрет на въезд иностранцев и карантинный режим. Отсутствие регулярного международного, а в некоторых случаях и внутреннего, авиасообщения также исключает возможность возобновления в ближайшей перспективе туристических поездок", — пишет МИД.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В частности, остров Пхукет (Таиланд) в июне и июле будет закрыт для посещения иностранными туристами до выхода официального решения правительства страны о возобновлении туристической деятельности. На Филиппинах со 2 июня разрешено поэтапное возобновление внутренних авиарейсов, контролируется состояние здоровья всех прибывающих из-за границы.

Индия, Мальдивы, Шри-Ланка



"На фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания COVID-19 правительство Индии воздерживается от сообщений об открытии границ для иностранных туристов. Ассоциация индийских туроператоров связывает восстановление въездного туризма с созданием вакцины от коронавируса. С высокой долей вероятности для всех прибывающих из-за рубежа сохранятся ограничения, в том числе форме обязательного карантина в медучреждениях и самоизоляции по месту прибытия", — отмечает министерство.

Мальдивская Республика, Непал и Шри-Ланка, несмотря на снятие некоторых внутренних санитарно-эпидемиологических ограничений, также не сообщают даты открытия внешних границ. "Стоит иметь в виду, что даже после снятия ограничений туристы, прибывшие в эти государства, могут столкнуться с очередной волной пандемии и попасть под действие новых ограничений, аналогичных действующим или более суровым", — сообщает МИД РФ.

В заключение в министерстве предостерегли россиян от поспешного планирования поездок за рубеж.

"В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих поездок. Даже после открытия границ различными странами иностранные туристы могут столкнуться с рядом сложностей административного характера. Не исключено введение различных санитарно-эпидемиологических ограничений в гостиницах, на пляжах и при организаций экскурсионных поездок", — отметили в МИД РФ.