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МИД Турции 16 июня сообщил в Twitter об отмене ограничений на международные и внутренние поездки, и подчеркнул, что стране ждут туристов и готовы обеспечить их безопасность. После отмены карантинных мер заработали пляжи, музеи, достопримечательности, парки, бани.

По сообщениям турецких СМИ, из Стамбула уже летают самолеты в Германию, Великобританию, Нидерланды. В 20-х числах месяца начнутся полеты в США, Гонконг и Сеул. Власти Турции ведут переговоры с более чем 90 странами о возобновлении полетов, как только введенные из-за коронавируса ограничения позволят это сделать.

С 1 июля в Турции смогут отдыхать туристы из Украины и Белоруссии. Туроператоры этих стран объявили о старте чартерных полетных программ на турецкие курорты с начала июля. Туристам не придется получать справки об отсутствии COVID-19, однако в аэропорту у них измерят температуру и тех, у кого температура будет выше 38 градусов, отправят в медпункт на обследование.

Туристов в Турции будут принимать по новым правилам безопасности. Так, трансфер в отель будет организован с применением средств дезинфекции. По прибытии в гостиницу у туристов замерят температуру, а их багаж обеззаразят. Зарегистрировать проживание можно будет с помощью смартфона по QR-коду.

Кровати в номерах будут застелены одноразовыми простынями, непроницаемыми для жидкости. В буфетах, бассейнах и на пляжах будет организована социальная дистанция. На шведском столе нельзя будет взять еду самим на открытых столах – ее будут накладывать официанты, стоящие за стеклянными витринами.

Россиян Турция пока не приглашала

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В вопросе возобновления сообщения между Турцией и Россией неопределенности намного больше. В среду глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что не получала от турецких коллег никаких официальных бумаг о готовности принять россиян. По ее словам, в июне россияне точно не смогут поехать в Турцию. Насчет июля турецкая сторона уже делала определенные заявления, но уведомлений также не отправляла.

В начале июня министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой выразил надежду, что авиасообщение с Россией восстановится в июле и заметил, что лечение коронавируса в РФ организовано хорошо, несмотря на большое число случаев COVID-19.

Поедем, когда завершится сертификация отелей?

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В апреле Эрсой объявил о старте в стране программы сертификации на отсутствие коронавируса, которую должны пройти отели, рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины. Сертифицированные объекты получат логотип, будет регулярно проводиться оценка соответствия.

Список получивших сертификаты отелей, ресторанов и транспортных компаний опубликован на сайте Минтуризма, из него следует, что многие туристические объекты по-прежнему находятся в процессе сертификации.

МИД России в конце мая призвал россиян воздерживаться от планирования зарубежного отдыха, так как большинство популярных у туристов стран пока не делали никаких заявлений об открытии границ для граждан РФ. По поводу Турции в министерство сообщило, что отдых там станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов. При этом из заявления внешнеполитического ведомства неясно, имеется в виду, что Турция после сертификации своих туристических объектов откроет границы для российских граждан или же российские власти снимут для них ограничения на поездки в Турцию.

Лето россиян может пройти без Турции

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По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), международное авиасообщение со странами дальнего зарубежья возобновится не раньше 1 августа. Первыми откроются рейсы в семь стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Причем это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними.

По мнению исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, полноценного открытия российских границ и запуска выездного туризма вряд ли стоит ожидать раньше сентября.

Означает ли все это, что отдохнуть в Турции у россиян летом не получится? Скорее всего, да. Согласно последнему опросу АТОР, российские туристы уже готовы покупать туры за рубеж – в Турцию, Грецию, на Кипр, в Европу – с вылетами в августе. Но турагенты их отговаривают и просят перенести поездки хотя бы на осень, поскольку не хотят рисковать в ситуации неопределенности.

Турцию в 2019 году посетили рекордные 7 млн российских туристов. Россия стала абсолютным лидером на рынке въездного туризма страны с долей почти 16%. Всего Турция приняла 45 млн иностранных путешественников.

По состоянию на 18 июня в стране зарегистрировано 183 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 155 тыс. человек, скончались почти 7 тысяч.