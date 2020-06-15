Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня утвердил план снятия ограничений, введенных в городе в конце марта из-за пандемии коронавируса. В соответствии с его указом, сниматься они должны в три этапа – с 9, 16 и 23 июня. На первом этапе был отменен режим самоизоляции и пропусков. Также возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. На втором этапе, с 16 июня "снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу".

Неясности в указе мэра

"В настоящее время конечного срока снятия ограничений нет, поэтому они снимаются поэтапно, вручную, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Согласно указу градоначальника от 8 июня, он назначает дату возобновления работы и перечень конкретных видов деятельности. Деятельность туристических агентств и других организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, в этом документе не упоминается", — пояснил порталу "Интерфакс-Туризм" гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

По словам Мохова, путаница у турагентств возникла тогда, когда на сайте мэра опубликовали перечень видов деятельности с фразой "и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу". "Эту фразу каждый воспринял по-своему, поэтому возникли расхождения по вопросу открытия розничных офисов турагентств", — добавил он.

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, на прошлой неделе президент союза Андрей Игнатьев направил письмо на имя председателя комитета по туризму города Москвы Екатерины Проничевой с просьбой уточнить, могут ли с 16 июня в столице открываться офисы туристических компаний и агентств, однако ответа к вечеру понедельника так и не получил.

Турагентства в замешательстве

Как рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист", франчайзинговые агентства не понимают, когда им выходить в офисы. "В пресс-службу мэра они писали, ответа не получили. Из распоряжения мэра не понятно, когда турагентства могут открываться", — посетовали в компании.

Между тем, в пресс-службе туроператора TUI Россия сообщили, что их франчайзинговые агентства планируют выходить на работу с 16 июня.

В объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" заявили, что не планируют открываться до особого распоряжения Сергея Собянина.

"К сожалению, у нас возникло недопонимание. Мэр объявил об открытии ряда организаций с 16 июня, турагенты в соцсетях обсуждают этот вопрос, и многие намерены открываться. Есть те, кто дозвонился по "горячей линии" Москвы, где им сообщили, что со вторника турагентствам нельзя возобновить работу, потому что нет соответствующего указа. В связи с этим мы не планируем открытия без особого распоряжения, потому что не хотим попасть на штрафы от Роспотребнадзора", — сообщила директор департамента развития сети Юлия Высоцкая.

Нужно ждать распоряжений мэра

Источник в мэрии сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что следует ожидать распоряжений мэр Москвы по конкретному виду деятельности. "Мы ориентируемся на официальную информацию и обновления публикаций мэра Москвы", — подчеркнул он.

То же самое заявили порталу и в комитете по туризму столицы.

Нетерпеливым грозят штрафы

Как отмечают представители туриндустрии, назначение определенной даты открытия турагентств имеет больше значение еще и потому, что открытие турофисов может быть квалифицировано как невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, что является правонарушением, предусмотренным статьей 20.6.1. КОАП РФ.

По словам Мохова, за открытие турагентства раньше времени Роспотребнадзор штрафует на 300-500 тыс. рублей. Также возможна дисквалификация должностных лиц на срок от одного года до трех лет. Штрафы для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и для юридических лиц, составляют от 500 тыс. до 1 млн рублей или компаниям грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.