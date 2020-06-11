Тем не менее, как рассказала гендиректор АО «РЖД-Здоровье» Инна Чулкова на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма, первые вырвавшиеся из самоизоляции туристы все равно счастливы. По ее словам, «люди настолько устали сидеть в изоляции, что те, кто к нам доехали, рады этому отдыху даже несмотря на неудобства и ограничения, который край пока не снял».

Первые ласточки

По данным министерства курортов и туризма Краснодарского края, за первую неделю июня в Сочи приехали 3600 туристов. В основном это клиенты санаториев, которые 1 июня первыми получили возможность открыться после двухмесячного перерыва.

Всего таких объектов в Сочи более 200, однако пока открылись около 60. Остальные решили подождать. «Кто-то взял небольшую паузу, чтобы посмотреть, как пойдет процесс, как другие будут выполнять требования Роспотребнадзора, как будет выстраиваться прием гостей в аэропортах вокзалах и автодорогах, так как в Краснодарском крае до конца июня сохраняется карантинный режим», — рассказывает министр курортов и туризма Светлана Балаева.

У туроператора «Дельфин» 1 июня должны были отправиться в Сочи по санаторным путевкам 300 клиентов, однако 200 отказались ехать.

«В первую неделю июня мы доставили 100 туристов в санаторно-курортные объекты. С каждым были несколько созвонов, чтобы уточнить, согласен ли он на те условия, которые предлагают санатории. Со здравницами тоже были проблемы – некоторые то открывались, то закрывались, и все это также сопровождалось огромным числом звонков. Для сравнения, за первую неделю июня 2019 года мы отправили в Краснодарский край 3800 туристов, наше падение за первую неделю июня – 97%. Пока массовый туризм умер и говорить о том, что он даже в процессе восстановления, преждевременно», — говорит генеральный директор компании Сергей Ромашкин.

По его мнению, здравницы, которые отложили открытие, скорее всего, ничего не потеряли.

«Санатории не могут работать с загрузкой 20-25%, это убыточно. Один день нормальной работы в июле может стоить больше, чем весь июнь работы с ограничениями. Возможно, всем стоит сконцентрироваться на настоящем старте сезона с 1 июля и готовиться к нему», — считает эксперт.

Как работают санатории

Компания «РЖД Здоровье» открыла семь санаториев в Краснодарском крае, а также «Транссиб» на курорте Белокуриха в Алтайском крае.

«Наши санатории на Кубани загружены на 30-50% в зависимости от объекта размещения. Восстановили уровень бронирования, который был до остановки деятельности, третий квартал активно бронируется. Ситуация стабилизируется. По плану – открытие еще пяти санаториев в других субъектах с 15 и 16 июня», — сообщила Чулкова.

Среди требований Роспотребнадзора для санаториев – обязательная организация трансфера клиентов в здравницы. По словам Чулковой, трансферы туристов в сочинские санатории проходят без каких-либо проблем, сложности были лишь в тех санаториях Кубани, у которых нет собственного транспорта. «Два объекта в Кабардинке и Лоо – там у нас собственного транспорта нет, и там с трансфером было сложнее. Некоторые гости, прибывая в эти санатории, прилетали в Сочи вместо Геленджика. Но мы этот вопрос решали. В этих санаториях заключали договоры с транспортными компаниями и предлагали трансфер с их помощью. Пока серьезных конфликтов в связи с этим не возникало», — пояснила она.

Как отметила эксперт, туристов перед заездом в санатории оповестили о действующих ограничениях. «В связи с тем, что туристы пока не могут по центру города погулять, мы создали дополнительные точки продаж на территории санаториев. Гости с нетерпением ждут открытия пляжей, мы сдали все пробы по воде, надеемся, что они откроются. Люди настолько устали сидеть в изоляции, что те, кто к нам доехали, рады этому отдыху даже несмотря на неудобства и ограничения, которые край пока не снял», — рассказала Чулкова.

В свою очередь, директор санатория «Адлеркурорт» Валерий Усачев сообщил, что в здравнице открылся пока только один корпус, который загружен на 23% (260 гостей).

Он посетовал, что при приеме туристов возникает ряд сложностей, связанных со справками об отсутствии COVID-19. «Не все туристы могут предоставить справки, выданные не позднее, чем за 48 часов до заезда. Есть те, кто сдал анализы, например, 5 дней назад. У нас есть гости из Норильска, Мурманска, им трудно получать справки. Для таких гостей мы писали гарантийные письма, что они пройдут второй анализ, так как срок годности анализа истек. В течение двух дней они пребывают в изоляции с питанием в номерах, пока готовится анализ ПЦР – потом переводим в обычные номера», — рассказал он.

Неравные условия

Роспотребнадзор выпустил разные рекомендации по работе в условиях пандемии для санаториев и отелей. Требования для санаториев гораздо строже, среди наиболее тяжело выполнимых – тестирование всего персонала на коронавирус каждую неделю и обязательные справки об отсутствии вируса и отсутствии контактов с заболевшими для всех клиентов.

Усачев подчеркнул, что для тестирования сотрудников санаторно-курортный комплекс заключил договор с лабораторией, однако здравницы находятся в неравных условиях с гостиницами, и возлагают большие надежды на послабления со стороны Роспотребнадзора.

«На 1 июня весь коллектив постоянных и временных сотрудников сдал тесты, повторный был сдан 8 июля. И когда мы читаем рекомендации для гостиниц – это большие послабления. Хотелось бы поддержать мнение об унификации», — заключил он.

По словам Балаевой, лаборатории Кубани просто не справляются с таким объемом тестирования. «Мы вынесли эту проблему на более высокий уровень и надеемся, что будут какие-либо изменения в рекомендациях Роспотребнадзора или объектам размещения предоставят какие-то дополнительные инструменты для тестирования», — сказала она.

Ромашкин сообщил, что часть туристов, купивших путевки еще зимой, отказалась от отдыха именно из-за справок на коронавирус, так как во многих регионах получить их непросто. По его словам, есть и еще одна проблема – в аэропортах и на вокзалах у всех туристов проверяют справки и санаторные путевки.

«Как нам рассказали туристы, встреча в аэропорту происходит очень долго – некоторые по 2-3 часа не могут уехать. Сейчас как-то это налаживается, туристы проходят быстрее, но это потому, что их очень мало. Если начнется массовый поток, аэропорты захлебнутся», — подчеркивает он.

Цены и скидки

В подавляющем большинстве здравниц цены на отдых сохранились на уровне прошлого года. Но и средняя загрузка в них сейчас, по данным министерства туризма, не превышает 9%. Некоторые эксперты рынка считают, что, когда начнется по-настоящему массовый спрос, цены могут вырасти. Ромашкин призывает отельеров в первые недели июля слегка снизить цены, чтобы привлечь туристов.

«В первую неделю или две июля было бы полезно тактическое снижение цен. Мы понимаем финансовое положение санаториев и других объектов, но некоторое движение по цене было бы целесообразно, чтобы быстрее набрать загрузку. Небольшие скидки не сильно подорвут экономику здравниц, но покажут туристу, что ему рады и о нем заботятся», — говорит он.

Туризм не будет прежним?

Глава управления туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова рассказала, что ситуация в регионах сейчас меняется каждую неделю. Какие-то ограничения снимаются, открываются закрытые ранее объекты размещения, точки общепита и развлекательные объекты. Туристический сезон на всей территории России, как рассчитывают в ведомстве, должен открыться 1 июля. К этой дате должны быть сняты все основные ограничения, хотя маски, перчатки и социальное дистанцирование, видимо, останутся с туристами как минимум до конца лета.

Кстати, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 июня объявил о том, что, несмотря на продление карантина до 24 июня, 12 июня в крае могут открыться отели с числом номеров не более 50. С 6 июня в регионе начали открываться пляжи. В Крыму туристская инфраструктура заработает 15 июня, но туристов из других регионов ждут только с 1 июля.

«Ключевая задача – все-таки понятно, что с применением всех мер предосторожности, соблюдением всех мер безопасности надо дать людям возможность отдохнуть уже, дышать свежим воздухом, гулять, отдыхать, селиться в отелях. Надо учиться работать, жить и отдыхать в этих условиях, потому что кардинально другими они, наверное, в ближайшее время не будут», — сказала глава Ростуризма Зарина Догузова на онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" в четверг.