Республика Адыгея

На территорию республики можно въехать на личном автотранспорте (требуется получение разрешения). На данный момент приостановлено бронирование и размещение в гостиницах. Санатории и пансионаты с медицинской лицензией, апарт-отели, объекты коттеджного типа заработают с середины июня при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. С 12 июня начнут работу достопримечательности на открытом воздухе.

Астраханская область

Действуют рекомендации по ограничению въезда в регион тех, кто в нем не проживает. Тем не менее, дополнительные разрешения для путешествий на автотранспорте, автобусном транспорте в Астраханскую область не требуются. Прибывшие должны пройти 14-дневную изоляцию. Объекты размещения в области временно не принимают туристов.

Волгоградская область

Рекомендуется ограничить поездки в регион с целью туризма до 16 июня. До этой даты приостановлено бронирование мест и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, работа кафе. При въезде в область тест на коронавирус не требуется, но нужно сообщить о своем пребывании на горячую линию.

Республика Калмыкия

Республика открыта для посещения, но прибывающим из Москвы и других неблагоприятных по COVID-19 регионов необходимо соблюдать 14-дневный карантин. До 7 июня в регионе продолжается режим самоизоляции, приостановлено проведение экскурсий и организованных туров, бронирование и размещение и гостиницах.

Крым

Въехать в Крым могут только те, кто проживает там, в ином случае придется пройти двухнедельную обсервацию. С 15 июня планируется очередной этап послаблений: санаторно-курортные комплексы начнут принимать на отдых крымчан, начнут возобновлять работу спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и спа-центры. При заезде в гостиницу туристы будут сдавать тест на COVID-19. Уже сейчас в Крыму разрешены прогулки, кафе с открытыми террасами принимают посетителей.

Краснодарский край

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня, гостиницы туристов не принимают. С 1 июня начали открываться санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии. Прямо в аэропорту у всех прибывающих требуют справки об отсутствии коронавируса, полученные не позднее, чем за двое суток до даты отъезда, а также путевки в санатории. Если этих документов нет, туристов отправляют в обсерватор.

В регион не рекомендуется ехать на личном автомобиле, поскольку для этого требуется разрешение. Туристические объекты, столовые и кафе временно закрыты (но вскоре могут заработать их летние веранды). Водная навигация (маломерные суда и развлекательный водный транспорт) не запущена, морская круизная навигация приостановлена ориентировочно до середины июля.

С 6 июня будет разрешено посещение парков, скверов и набережных с учетом соблюдения социальной дистанции. Пляжи постепенно начинают открываться.

Ростовская область

Прибывающие на территорию области обязаны пройти 14-дневую изоляцию, а также сообщить о своей поездке в муниципальную группу мониторинга. Место пребывания покидать нельзя. Объекты размещения и санаторно-курортные объекты временно приостановили свою деятельность и не смогут ее возобновить до третьего этапа снятия ограничений.

Севастополь

В город можно въехать при наличии пропуска или QR кода, прописки и подтверждения факта работы в Крыму или Севастополе, затем необходимо соблюдать самоизоляцию. До 15 июня приостановлено бронирование мест и размещение в гостиницах, хостелах, мини-отелях, пансионатах, приостановлены развлекательные мероприятия и работа ресторанов, запрещено посещение парков.