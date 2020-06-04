Белгородская область

Въезд в регион возможен, но прибывшие из Москвы и Московской области обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Получение пропуска не требуется. В целом рекомендуется ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Гостиницы работают, санатории и достопримечательности – нет.

Брянская область

С 1 июня прибывшие на территорию Брянской области обязаны не покидать места проживания. Ограничений для размещения в гостиницах, хостелах, мини-отелях нет. Гости обязаны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Работа санаториев и достопримечательностей приостановлена.

Владимирская область

Действуют ограничения для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов. Этапы открытия Владимирской области для туристов находятся в процессе разработки. Для перемещения по области необходим цифровой пропуск. Санатории и достопримечательности не работают.

Воронежская область

В регион можно въехать на личной машине, поездом или самолетом. Разрешение на передвижение не нужно, тест на коронавирус для въезда в регион не требуется. Возможны индивидуальные поездки в личных целях. С 15 июня в Воронежской области с ограничениями заработают средства размещения, кроме хостелов, с 1 июля – санатории. Без ограничений все объекты размещения, санатории, туристические достопримечательности, парки и другие объекты заработают с 10 августа.

Ивановская область

Все прибывающие в регион обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию на дому. Нельзя покидать место проживания. До особого распоряжения приостановлено обслуживание посетителей в музеях, проведение экскурсий и организованных туров, а также проведение любых массовых мероприятий.

Калужская область

Область закрыта для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов. Внутри области действуют ограничения на поездки. Гостиницы, хостелы, мини-отели, санатории не работают. Достопримечательности и кафе закрыты.

Костромская область

До 14 июня для въезда в регион требуется справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, выданная не позднее, чем за три дня прибытия, а также анализы на наличие РНК SARS-CoV-2. До этой же даты приостановлено бронирование и размещение в отелях.

Курская область

Туристические поездки в регион возможны, карантин проходить не требуется. Тем не менее, до 14 июня остановлено проведение любых массовых мероприятий. Временно не работают санатории, детские лагеря, кафе, ночные клубы и подобные заведения.

Липецкая область

До 20 июня сохраняются ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Приостановлена работа ряда объектов торговли и сферы услуг. Прибывшие из регионов с неблагополучной ситуацией по COVID-19 обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию на дому. Гостиницы, хостелы, мини-отели работают с учетом требований и рекомендаций Роспотребнадзора, санатории откроются после 20 июня.

Москва

До 14 июня включительно в Москве действует режим самоизоляции, жители не покидают места пребывания без острой необходимости. До снятия режима самоизоляции рекомендовано воздержаться от поездок в Москву с целью туризма.

Въехать на территорию Москвы можно на личном и общественном транспорте только при наличии цифрового пропуска. Выдача цифрового пропуска с целью туризма не предусмотрена.

Гостиницы, хостелы, мини-отели в Москве работают, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Рестораны и кафе работают только в режиме доставки готовых блюд. Достопримечательности, музеи и церкви пока закрыты для помещения. Речная навигация еще не запущена.

Московская область

До 14 июня в области сохраняется большинство ограничений. На данный момент разрешены прогулки в парках, посещение автокинотеатров под открытым небом, работают магазины.

Орловская область

На территорию области можно въехать на железнодорожном транспорте или личном автомобиле. Тест на коронавирус при въезде делать не нужно. Однако, временно не работают объекты размещения, кафе, достопримечательности, нет водной навигации.

Рязанская область

Для въезда требуется оформление пропуска на официальном сайте правительства Рязанской области. Все прибывающие обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха осуществляют деятельность при загрузке не более чем на 20%, питание гостей происходит в номерах. До особого распоряжения закрыты для посетителей музеи, библиотеки и культурные учреждения.

Смоленская область

Возможен въезд на территорию области из других субъектов РФ, но прибывающие из неблагополучных по COVID-19 регионов обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Санаторно-курортные комплексы и оздоровительные лагеря, кафе закрыты до 15 июня, запрещены массовые мероприятия.

Тамбовская область

В регионе действует режим самоизоляции, который продлится по 7 июня включительно, ограничено свободное передвижение граждан, в том числе на личном автотранспорте. Запрещены туристические поездки, как групповые, так и индивидуальные. Гостиницы и кафе временно не работают. Однако, к приему туристов готовятся: в музеях планируют новые экспозиции, мероприятия, благоустраиваются пляжи.

Тверская область

В регион возможны индивидуальные поездки, дополнительных разрешений и оформления специальных пропусков не требуется. Временно не доступно размещение в гостиницах и санаториях, не проводятся массовые мероприятия.

Тульская область

Регион не рекомендуется посещать с туристическими целями. Въезд на территорию области осуществляется исключительно по цифровым пропускам, могут проводиться медицинские осмотры и выборочные лабораторные исследования на COVID-19. Как минимум до 1 июня не работают гостиницы и достопримечательности.

Ярославская область

Ярославская область открыта для посещения гражданам РФ из других субъектов, федеральных округов, но рекомендовано ограничить поездки с целью туризма и отдыха. Объекты размещения туристов не принимают. Санатории, достопримечательности, храмы закрыты. Кафе работают только на вынос.