Курганская область

Область закрыта для посещения туристами из других субъектов и федеральных округов, действуют ограничения по путешествиям и поездкам внутри Курганской области. Гостиницы туристов не принимают, санатории закрыты.

Свердловская область

Туристам, прибывающим из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей необходимо соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Работают гостиницы, хостелы и мини-отели, с июня возобновят работу санатории. Кафе, кинотеатры, торговые центры временно не работают.

Тюменская область

Тюменская область открыта для посещения туристами из других субъектов РФ, ограничения по путешествию и поездкам внутри области отсутствуют. Разрешены индивидуальные, групповые организованные поездки, активные туры.

С 1 июня возобновили работу санаторно-курортные комплексы, с 14 июня будет возобновлено размещение туристов в отелях и хостелах, на базах отдыха. Для заселения необходим отрицательный анализ на COVID-19, сделанный не позднее, чем два дня назад. Рестораны, кафе и иные места общественного питания работают в режиме доставки.

Челябинская область

Челябинская область открыта для посещения граждан со всей страны, но прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области обязаны пройти двухнедельную обсервацию. До 14 июня приостановлено бронирование мест в пансионатах, домах отдыха, санаториях. Заезды приостановлены до 30 июня. До этой же даты не работают горнолыжные трассы и иные места массового отдыха, расположенные на землях курортов.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Автономный округ открыт для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов, но прибывающим из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия) нужна справка об отсутствии COVID-19 и соблюдать 14-дневную самоизоляцию. До 15 июня не работают гостиницы, кафе, санатории, достопримечательности.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Въезд на территорию Ямала открыт: осуществляется железнодорожное и авиасообщение, также доступен паром Салехард-Приобье-Салехард. В регионе приостановлена работа музейно-выставочных комплексов и объектов показа, которые находятся в помещениях. Доступ к достопримечательностям, расположенным на открытым воздухе, паркам и пантеонам свободный. Доступен активный индивидуальный, групповой (для групп до двух человек включая гида) и семейный туризм: можно отправиться в поход в район Полярного Урала, на сплавы по горным рекам. Кафе временно не работают.