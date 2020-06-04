Республика Алтай

Республика Алтай закрыта для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов. До 22 июня действует режим повышенной готовности, приостановлена работа всех объектов массового отдыха, гостиниц и санаториев, посещение достопримечательностей.

Алтайский край

Въезд на территорию края разрешен всеми видами транспорта. Прибывающим из Москвы нужно пройти 14-дневную самоизоляцию, остальным – сообщить о своем прибытии на горячую линию.

Начиная с 8 июня санатории начнут размещать гостей при условии предоставления справки об отсутствии COVID-19 давностью не более двух дней до даты отъезда в санаторий, а также информации об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда. Достопримечательности и кафе региона временно закрыты.

Красноярский край

Режим самоизоляции в регионе действует до 14 июня включительно, кафе временно закрыты. Тем не менее, гостиницы работают. На вторую половину июня в крае запланировано открытие 29 пляжей, один функционирует уже сейчас.

Иркутская область

На территории региона действует режим самоизоляции до 14 июня. На территорию области можно попасть на автомобильном, авиа и железнодорожном транспорте. При въезде на автомобиле необходимо предварительно заказать пропуск. Прибывающие через аэропорт "АэроБратск" из Москвы и Республики Саха (Якутия) должны провести 14 дней в обсерваторе.

Объекты размещения и кафе временно не работают. Посещать музеи возможно по предварительной записи при условии единовременного нахождения в помещении не более пяти человек.

Кемеровская область – Кузбасс

Всем прибывающим необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию. С 1 июня работают все средства размещения, а также летние веранды кафе и ресторанов на 23 территориях Кузбасса. Объекты показа закрыты.

Новосибирская область

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлен до 30 июня, до этой даты закрыты все достопримечательности и санатории. Гостиницы туристов не принимают. Индивидуальные туристы могут посещать заповедники.

Омская область

Въезд в область возможен, однако действует режим самоизоляции – без причин нельзя покидать дома. Временно приостановлено бронирование мест и размещение в гостиницах и иных средствах размещения. Достопримечательности закрыты.

Томская область

Томская область закрыта для посещения с туристическими целями. Въезжать в регион можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости. До 15 июня действует режим самоизоляции, не проводятся массовые развлекательные мероприятия. Гостиницы временно работают в качестве обсерваторов.

Республика Тыва

Режим самоизоляции действует в республике до 30 июня, прибывающие из Москвы и Петербурга обязаны пройти 14-дневный карантин. До особого распоряжения в Тыве приостановлено проведение всех массовых досуговых мероприятий, не работают ночные клубы, кинотеатры, развлекательные центры.

Республика Хакасия

Республика Хакасия официально открыта для посещения, но прибывающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска должны пройти 14-дневный карантин. До 14 июня сохраняется режим самоизоляции, нельзя покидать места проживания без острой необходимости. Приостановлены групповые организованные поездки, активные туры, достопримечательности закрыты.