Республика Дагестан

После 1 июня ограничения для туротрасли продолжают действовать, принятие решения откладывается до улучшения эпидемиологической ситуации. Въезд на территорию республики возможен, но в регионе действует режим самоизоляции. Установлены посты на основных автомобильных дорогах, ведущих к достопримечательностям республики.

Республика Ингушетия

До 7 июня включительно на территории региона действует режим самоизоляции. Приостановлена до особых указаний работа всесезонного горнолыжного курорта "Армхи", объектов массового отдыха, расположенных на курортных территориях, всех туристических объектов и коллективных средств размещения.

Кабардино-Балкария

После 1 июня ограничения для туротрасли продолжают действовать. До особого распоряжения приостановлена деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, туристических базах, санаторно-курортных организациях, гостиницах. На дорогах к закрытым курортам и достопримечательностям установлены посты.

Карачаево-Черкесская республика

Прибывающим в Карачаево-Черкесию из регионов с большим числом случаев COVID-19 необходимо пройти 14-дневный карантин. Ограничительные меры планировалось отменить 1 июня, они распространялись на работу гостиниц, достопримечательностей, проведение массовых мероприятий. В настоящий момент приостановлена работа ВТРК "Архыз" и "Домбай", а также ФГБУ "Тебердинский государственный природный биосферный заповедник".

Чеченская Республика

Рекомендуется ограничить поездки с целью туризма. До особых указаний не работают гостиницы и объекты массового отдыха. Приостановлена работа горнолыжного курорта ВТРК "Ведучи".

Ставропольский край

С 1 июня не предусмотрено ограничений по въезду и передвижению по территории Ставропольского края, дополнительных разрешений не требуется. С этой даты также начинают работу санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Разрешены групповые туристские поездки с численностью групп до 20 человек.

До 7 июня в Ставропольском крае действует режим самоизоляции. Средства размещения (гостиницы, хостелы) и кафе в своей работе и возможности открытия руководствуются рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.