Архангельская область

В Архангельской области сохраняются ограничения по въезду туристов из других субъектов РФ, все прибывающие обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и иных объектах размещения приостановлено.

Вологодская область

Вологодская область закрыта для посещения туристами из других федеральных округов как минимум до 30 июня, даты открытия не определены. Передвижения по области с целью путешествий запрещены. Объекты показа закрыты для посещения, пляжный отдых недоступен.

Калининградская область

В область можно попасть только воздушным транспортом, тест на коронавирус не требуется. Все въезжающие в регион обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Ориентировочно с 5 июня откроются гостиницы, кафе и достопримечательности, на эту же дату запланировано снятие ограничений на индивидуальные, организованные поездки и активные туры.

Республика Карелия

Все прибывающие обязаны пройти 14-дневный карантин. Туристы могут посетить горный парк "Рускеала", воспользовавшись маршрутом Санкт-Петербург — Сортавала — "Рускеала" без дальнейшего путешествия в населенные пункты Карелии.

До 15 июня туроператорам запрещена продажа туров, путевок в санаторно-курортные организации, туристические базы и иные аналогичные объекты республики. Проживание в объектах размещения возможно сроком не менее месяца. Достопримечательности и музеи на открытом воздухе возможно посещать группами не более десяти человек.

Республика Коми

Действует 14-дневный карантин для въезжающих, рекомендуется воздержаться от туризма. До 17 июня приостановлены массовые мероприятия, работа ресторанов, горнолыжных трасс, работа гостиниц.

Ленинградская область

Ленинградская область открыта для посещения туристами из других субъектов с проживанием в средствах размещения. Приехать можно на автомобиле, автобусном и железнодорожном транспорте, делать тест на коронавирус для этого не требуется.

В регионе области введен запрет на проведение всех массовых мероприятий, посещении лесов запрещено. Речные круизы и групповые экскурсии в настоящее время не проводятся.

Мурманская область

Все прибывающие должны пройти 14-дневную изоляцию, на 10-й день которой сдать анализ на COVID-19 (при отсутствии клинических симптомов). В области временно не работают гостиницы, рестораны, торговые центры, не оказываются культурно-развлекательные услуги.

Новгородская область

Область открыта для посещения туристами из других субъектов, но в отелях нужна справка об отсутствии коронавируса, выданная не позднее одного дня до заселения. Достопримечательности и кафе временно закрыты, круизная навигация приостановлена. Но особо охраняемые парковые зоны открыты для индивидуальных посещений.

Псковская область

Прибывающие в регион обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию. До 19 июня запрещены массовые мероприятия, посещение ресторанов и заповедников.

Санкт-Петербург

Жителям России и иностранных государств рекомендовано воздержаться от поездок в Санкт-Петербург или транзитом через него. В июне в городе должны возобновить деятельность отели и санатории. До 14 июня не работают музеи, театры, зоопарки, рестораны и кафе, запрещено посещение парков и скверов, проведений экскурсий и развлекательных мероприятий.