Республика Башкортостан

Прибывающие из Москвы, Московской области и других неблагополучных по COVID-19 регионов обязаны пройти обследование на коронавирус в аэропорту. Приостановлена до особых указаний деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах, всех туристических объектов и коллективных средств размещения.

Кировская область

Все гостиницы и достопримечательности начнут работу с 3 июня с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Музеи готовы принимать группы до 20 человек, но экскурсии пока проводиться не будут. В июне в регион начнет осуществлять рейсы лоукостер "Победа" из Москвы и Петербурга.

Республика Марий Эл

Работа организаций сферы туризма в республике будет возобновлена при принятии соответствующего решения губернатором. Режим повышенной готовности на территории региона действует до 21 июня. Прибывающие в регион должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Работа средств размещения и санаториев приостановлена.

Республика Мордовия

В регионе до особого распоряжения действует требование по обязательной 14-дневной обсервации лиц, въезжающих в республику. Действует режим самоизоляции – покидать дома можно только по ряду установленных причин. От групповых поездок, экскурсий, активных туров, посещения религиозных объектов, пляжей, водных прогулок следует воздержаться. Гостиницы обязаны соблюдать строгие санитарные правила, санатории смогут открыться в начале июня.

Нижегородская область

В регионе действует режим повышенной готовности. Все прибывающие из регионов РФ с большим числом случаев COVID-19 обязаны пройти 14-дневную изоляцию в обсерваторе за свой счет. Приостановлена работа горнолыжных трасс, объектов массового отдыха. Музеи и другие объекты туристического показа пока закрыты для посещения. В отелях могут размещаться только жители Нижегородской области.

Оренбургская область

Граждане, прибывшие на территорию Оренбургской области, делают тест на коронавирус, заполняют анкету, сообщают о своем прибытии по телефонам горячей линии, а также проходят 14-дневную самоизоляцию. Ограничений на размещение в гостиницах, хостелах, мини-отелях нет, за исключением тех объектов, что находятся на курорте "Соленые озера". До 14 июня приостановлен прием и размещение граждан в санаториях, пансионатах, домах отдыха. Временно не работают достопримечательности и кафе.

Пензенская область

Пензенская область закрыта для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов. Индивидуальные поездки, групповые организованные поездки, активные туры запрещены. Гостиницы туристов не принимают, санатории и достопримечательности закрыты до 14 июня.

Пермский край

Пермский край закрыт для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов. В гостиницах, хостелах, мини-отелях, санаторно-курортных комплексах допускается размещение тех, кто находится в служебных командировках. Достопримечательности, а также рестораны и кафе временно недоступны для посетителей.

Самарская область

О своем прибытии в регион нужно сообщить по телефонам горячей линии, карантин проходить не требуется. С июня начнут возобновлять деятельность объекты размещения, достопримечательности, кафе, торговые центры.

Саратовская область

Прибывающие в область из Москвы и Московской области обязаны соблюдать режим изоляции в течение 14 дней. До 10 июня в регионе приостановлено бронирование мест и размещение в пансионатах, домах отдыха и санаториях, посещение достопримечательностей, парков и музеев, работа кафе, массовые мероприятия.

Республика Татарстан

Республика открыта для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов, при условии прохождения двухнедельной самоизоляции либо при наличии отрицательного теста на Covid-19 (срок действия теста — 2 дня), либо при наличии подтверждающих документов о перенесенном Covid-19, либо при прохождении, непосредственно перед прибытием в Татарстан, изоляции в обсерваторе на территории другого региона.

Гостиницы, хостелы, мини-отели в республике работают при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и норм (питание в номерах, запрет на проведение массовых мероприятий). Санаторно-курортные комплексы пока не принимают гостей. Рестораны, кафе работают только на вынос или доставку.

Республика Удмуртия

Республика пока закрыта для посещения, существуют ограничения по путешествиям внутри региона. Обязателен режим самоизоляции для всех, кто прибыл из других регионов России. Как минимум до 1 июня приостановлено размещение туристов в санаториях и гостиницах.

Ульяновская область

Область открыта для посещения туристами из других субъектов и федеральных округов, при отсутствии респираторных симптомов соблюдения 14-дневной изоляции не требуется. Гостиницы работают при соблюдении санитарных правил, пансионаты и санатории планируют возобновить деятельность с 14 июня.

Чувашская республика

Все въезжающие на территорию республики обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. До 1 июня приостановлена деятельность объектов размещения. Не рекомендуется осуществлять туристические поездки – как организованные, так и самостоятельные.