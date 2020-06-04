Амурская область

Амурская область открыта для посещения из других регионов РФ. Однако действуют временные ограничения на поездки в целях туризма и отдыха. Все прибывшие должны пройти 14-дневуню самоизоляцию. Бронирования гостиниц и массовые мероприятия приостановлены до 14 июня. Санатории не работают до 1 июля.

Республика Бурятия

Республика не принимает туристов из других регионов до 1 июля. Гостиницы и санатории могут размещать местных жителей с 1 июня при условии наличия справки, подтверждающей отсутствие COVID-19 и отсутствия контактов с зараженными в течение последних 14 дней.

Еврейская автономная область

Посещение области гражданами РФ не запрещено, но прибывшие Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска обязаны пройти самоизоляцию. В регионе введены ограничения из-за пандемии, которые действуют до 14 июня. До этой даты закрыты учреждения культуры, санатории, запрещены массовые мероприятия.

Камчатский край

Регулярное авиационное сообщение по территории региона приостановлено. При прибытии другими видами транспорта обязательно иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. До 11 июня действует режим самоизоляции, нельзя покидать место проживания. До этой даты приостановлены бронирование и размещение в гостиницах и пансионатах, не проводятся экскурсии и организованные туры.

Магаданская область

Рекомендуется воздержаться от поездок в область с целью туризма. До 8 июня приостановлено проведение всех массовых мероприятий, бронирование и размещение в гостиницах и санаториях, закрыты музеи и аттракционы. Посещение достопримечательностей, святынь, храмов и заповедников не запрещено.

Приморский край

Приморский край открыт для посещения туристами из других субъектов и федеральных округов. С 1 июня все прибывающие обязаны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, оформленную не позднее, чем за 2 дня до прибытия.

Посещение достопримечательностей, святынь, храмов и заповедников приостановлено до 15 июня. Индивидуальные поездки по Приморскому краю разрешены только в случае необходимости.

Республика Саха (Якутия)

Все прибывающие обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию. Работа гостиниц осуществляется при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. На региональном уровне деятельность санаториев и лечебниц приостановлена до 14 июня. Пляжный отдых предположительно станет доступен в июле.

Сахалинская область

Сахалинская область закрыта для посещения туристами из других субъектов и федеральных округов. Для въезда на территорию области по прописке или цифровому пропуску требуется справка об отсутствии коронавируса. Коллективные средства размещения работают, но не принимают туристов. Cанаторно-курортные комплексы работают для жителей региона. Кафе и достопримечательности работают с соблюдением правил безопасности.

Хабаровский край

С июня в регионе начнут снимать ограничения на размещение в пансионатах и санаториях, заработают кафе, горнолыжные трассы, парки. Массовые мероприятия запрещены до дальнейшего уведомления.

Чукотский автономный округ

Чукотский автономный округ для посещения туристами из других субъектов, федеральных округов закрыт до 15 июня. Действует частичный масочный режим.