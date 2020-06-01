Отели, санатории и другие объекты размещения в регионах прекратили принимать гостей с 28 марта по 31 мая для предотвращения распространения коронавируса. Также закрылась и вся инфраструктура, необходимая для туризма — музеи, парки, памятники, кафе, рестораны, торговые центры и другие объекты.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 мая заявил, что 1 июня правительство начнет "системно и аккуратно" снимать ограничения. По его словам, задача правительства — "безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. В соответствии с планом восстановления туризма на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим чиновники уже разрабатывают правила для дальнейшего открытия туротрасли — это отели, курорты, пляжи, круизы и т.д.

Глава Ростуризма Зарина Догузова подчеркивает, что рекомендации по этапам выхода из карантина, которые готовят ее ведомство и Роспотребнадзор, дают регионам ориентиры по тому, в какие сроки может быть организовано снятие ограничений. Но окончательное решение по датам открытия тех или иных объектов остается за губернаторами.

Роспотребнадзор смягчил требования

Все открывающиеся объекты должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Для санаториев такие рекомендации ведомство выпустило в конце апреля, в мае появились рекомендации для различных видов транспорта. Сейчас, по словам Догузовой, готовится аналогичный документ для отелей и других объектов размещения.

После появления рекомендаций для санаториев представители санаторно-курортной отрасли завили, что не смогут работать, выполняя все требования надзорного ведомства. В частности, оно потребовало размещать туристов только в одноместных номерах, за исключение членов семей, проводить дезинфекцию в номерах дважды в день и убрать из них ковролин и обои, требовать у гостей справки об отсутствии коронавируса, организовать питание в номерах, а также не нанимать на работу сезонных сотрудников и обеспечить всех постояльцев средствами защиты. Многие из этих правил оказались невыполнимыми для отрасли, так как требовали от здравниц огромных затрат и создали бы в них больничную обстановку. После консультаций с представителями отрасли и Ростуризмом ведомство их смягчило.

Новый вариант рекомендаций, по словам представителей здравниц, также достаточно затратен, но позволяет им работать. Одно из самых сложных условий для гостей — справка об отсутствии коронавируса, выданная не позднее, чем за 48 часов до заезда. Также отдыхающие должны предъявлять справки об эпидемиологическом окружении, которые подтверждают отсутствие контактов с инфицированными.

Руководитель санаторно-курортного комплекса ФНПР в Кавминводах Николай Мурашко сообщал "Интерфаксу", что затраты, связанные с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по открытию здравниц даже без учета ремонтных работ, могут увеличить себестоимость путевки на 40%.

В Сочи для здравниц, помимо общих рекомендаций Роспотребнадзора, власти ввели требование о том, что трансфер отдыхающих от железнодорожного вокзала или аэропорта санатории должны обеспечивать своими силами, не допуская самостоятельного перемещения гостей по Сочи. Для этого на транспортных узлах будут выделены специальные коридоры и места для парковки автобусов.

Сочи, Ставрополье, Крым

Власти Сочи заявили, что необходимым для открытия требованиям в регионе отвечают 80 объектов. Все они могут открыться с 1 июня, но лишь 34 заявили о начале приема туристов с этой даты. В основном, это крупные известные здравницы. С 8 по 20 июня откроются еще 13 объектов, с 1 июля — 18. Мэр города Алексей Копайгородский заявил, что здравницы должны заблаговременно проинформировать гостей о новых правилах работы, чтобы потом они не вызывали недовольства. При этом карантин в Сочи продлен до 6 июня. В санатории их клиенты смогут попасть лишь при наличии санаторно-курортной путевки.

Курорт "Роза Хутор" объявил о начале бронирования отелей с 8 июня. Начать прием гостей курорт хотел бы 1 июля, но будет ориентироваться на решения региональных властей.

На курортах Кавказских минеральных вод об открытии 1 июня заявили четыре санатория и три бальнеогрязелечебницы. По словам Мурашко, работать они будут в тестовом режиме, чтобы понять, как гости отреагируют на новые условия отдыха. Он отметил, что здравницы полностью готовы к приему отдыхающих: есть специальная разметка в столовых, закуплено необходимое оборудование, номера приведены в соответствие с новыми требованиями Роспотребнадзора.

Власти Крыма заявили, что санатории и отели полуострова откроются 15 июня и только для приема местных жителей. При этом с 1 июня на территории республики будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса. Также с этой даты в Крыму смогут открыться кафе на открытом воздухе. Следующий этап снятия ограничений запланирован на 15 июня, когда, помимо объектов размещения, смогут открыться спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны и СПА-центры.

Туристов потянуло на юг

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители туротрасли, интерес россиян к летнему отдыху резко вырос с середины мая, когда в регионах начались послабления карантина. У туроператоров появились звонки от желающих купить путевки, в основном на южные курорты.

Генеральный директор санатория "Знание" Дмитрий Богданов рассказал, что после объявления об открытии санаториев интерес туристов резко вырос. При этом постоянные клиенты готовы ехать сразу, а новых смущают сложные правила заезда, включающие получение недешевых справок и другие ограничения. По словам Богданова, загрузка санатория в первой половине июня составит 35%. Примерно такую же загрузку в этот период ожидают и другие здравницы.

По информации властей Ставрополья, туристы уже начали активно бронировать отдых в регионе. Правда, пока их мало интересуют июнь и июль. Основные даты заездов — сентябрь-декабрь. Как заявил начальник отдела продвижения туристских ресурсов Минтуризма Ставрополья Игорь Болотов, в этот период загрузка здравниц будет выше, чем год назад. Часть туристов, по его словам, уже оплатили путевки на лето, но также решили перенести отдых осень или зиму.

Подавляющее большинство регионов, в том числе популярных у туристов, отложили открытие объектов размещения на вторую половину июня либо 1 июля из-за продолжающейся пандемии коронавируса.