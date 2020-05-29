Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус. Он считает, что в текущих условиях, кроме риска для здоровья, возможны и внезапные трудности при возвращении туристов домой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в тот же день заявил, что не видит предпосылок для быстрого восстановления международных турпотоков, а рекомендация Ростуризма о нежелательности поездок за рубеж от 19 марта по-прежнему действует.

Глава Ростуризма Зарина Догузова считает, что россиянам не стоит планировать зарубежные поездки до конца лета. "Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса – не будет. Мы делаем все возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны. Но пока я не вижу перспектив для выездного туризма на это лето", — сказала она и посоветовала россиянам присмотреться к российским курортам и малоизвестным направлениям.

Проблемы российского продукта

"Согласно опросам, 80-90% клиентов турагентств хотят отложить свой отпуск на следующий год, поскольку сервис, за который они готовы платить, на наших курортах не получить. При этом те объекты, что соответствуют или приближены к мировым стандартам, гораздо дороже зарубежных. Хороших предложений по соотношению цена-качество в России очень мало. Туристов также отпугивают многие требования, которые выставляет Роспотребнадзор, в результате чего рисуется странная картина отдыха за свои же деньги", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель турагентского комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Анжела Галкина.

По ее словам, при бронировании объектов отдыха в России турагентства зачастую сталкиваются с проблемами – несоблюдением договоров, демпингом, завышенной стоимостью. В свою очередь у туристов больше претензий именно после посещения российских курортов.

По мнению директора по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алены Громовой, сравнивать российские и зарубежных курорты было бы неправильно, как и зарубежные курорты друг с другом — все они абсолютно разные со своей спецификой и инфраструктурой.

"Возможно, что туристы, привыкшие отдыхать каждый год на дорогих зарубежных курортах уровня luxury, не поедут в Анапу или Туапсе, но, подобрать для них отель той же категории, например, в Сочи, вполне реально. Сегодня в Сочи достаточно отелей высокого уровня", — заметила она.

Тем не менее, туристов, которые впервые после заграницы поедут на российские курорты, придется подготовить. "Задача менеджера турагентства — правильно донести до клиентов специфику отдыха в аналогичных категориях отелей за рубежом и в России. Стоит рассказать про отличия турецкой системы "все включено" от "шведского стола" на курортах в РФ. Ведь даже в дорогих отелях 5* ожидания могут не совпасть с реальностью", — рассказала Громова.

Переживет ли турбизнес лето без заграницы

"Мы уже проходили в миниатюре похожее испытание, когда была закрыта Турция при уже закрытом на тот момент Египте. Тогда туристический рынок в России лишился более чем 2/3 массовых выездных направлений, поскольку Турция очень популярна. В той ситуации мы оперативно перераспределили ресурсы на внутренний туризм, поставили первую в современной истории чартерную цепочку в Крым, внедрили на внутреннем рынке современные технологии продвижения и пакетирования турпродукта", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин

По его словам, сейчас, когда внутренние направления откроются, будет происходить нечто подобное, но в более сложных экономических условиях для потребителей, с существенным количеством ограничений, а также на фоне страха перед новой волной вируса.

"Выживут ли турагентства, если заграничные поездки не разрешат до осени? Выживут те, у кого есть личные средства. И с продажами туров по России это мало связано – большинство турагентов на это не рассчитывают и ставок не делают", — рассказала Анжела Галкина.

Более позитивно на ситуацию смотрит генеральный директор сети турагентств "Розовый Слон" Алексан Мкртчян.

"Лет десять назад объем продаж туров по России в нашей компании составлял 5%, в 2019 году он стал 40%, то есть мы из года в год повышаем продажи по внутренним направлениям. Если вдруг до конца лета будет открыта только Россия, то у нас просто нет другого выхода, кроме как пытаться подстроиться под эти реалии", — сказал он.

По мнению Мкртчяна, все будет зависеть от того, в каком объеме туроператоры выкупят номерной фонд в отелях РФ. Так, если будет выкуплен весь номерной фонд, который пользуется повышенным спросом у туристов (гостиницы в Анапе, Геленджике, Сочи, Ялте), и попасть туда не через турагентов будет затруднительно, получится заработать неплохие деньги. Тем не менее, каких-то больших доходов турагентствам ожидать не стоит, но на оплату аренды помещений, зарплату сотрудникам вполне хватит.

"Мы знаем, как минимум 20-30 отелей на побережье Черного моря, где забронировать номера через турагентства будет значительно дешевле, чем самостоятельно. Сейчас все будут смотреть на цены, это будет играть едва ли не ключевую роль. И если у турагента забронировать номер в гостинице на побережье обойдется в 20 тыс. рублей на неделю, то напрямую – 22 тыс. рублей или более. Кроме того, чартерная перевозка дешевле, чем регулярная", — заметил он.

А если поехать на Юг России самостоятельно?

По словам Галкиной, в условиях пандемии многие туристы настроены самостоятельно путешествовать на Юг России – но это может быть опасно, поскольку с ослаблением ограничительных мер курорты будут перенасыщены такими путешественниками. Юг России может стать самым опасным очагом инфекции, если самостоятельный туризм не будет контролироваться.

"Частично решить эту проблему можно, если разрешить туда только организованные поездки. Бронирования проживания в санаториях, пансионатах и даже частном секторе должны осуществляться только через туроператоров и агентов. Они, в свою очередь, под подпись ознакомят туристов со всеми требованиями, предупредят о необходимости сдать тест на COVID-19 и убедятся в его наличии за пару дней до заезда", — сказала она.

Алена Громова заметила, что люди всегда бронировали туры как самостоятельно, так и через турагентства. К туроператорам путешественники будут по-прежнему обращаться, поскольку это удобнее и дешевле, чем самим отдельно бронировать разные услуги.

Россияне хотят путешествовать

Как показало исследование сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, россияне готовы путешествовать уже в июле — 46,1%, на втором месте — август (29,2%), билеты на сентябрь ищут 16,3%. Отдыхать туристы планируют в среднем две недели.

По итогам анализа 6 млн поисковых запросов, российские курорты оказались в топе самых популярных направлений, на них приходится почти 60% запросов, лишь немногие туристы надеются отправиться в Турцию (3,4%), Испанию (2,3%), США (2,1%) и Италию (1,9%).

"Мы видим интерес к путешествиям у наших клиентов. Несмотря на возможные ограничения люди все равно хотят летом отдохнуть на море. Уже есть бронирования, первые из них появились через несколько часов после объявления нашей чартерной программы в Сочи и Анапу из Москвы. Авиакомпания Royal Flight будет выполнять туда рейсы с 14 июля по 1 октября и с 15 июля по 2 октября соответственно», — подчеркнула Громова.