«В том, что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, пока о конкретных сроках говорить рано. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Для сохранения позитивных тенденций, наметившихся в последнее время, требуется сохранять осторожность и бдительность. Потому и решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом», — говорится в сообщении ведомства.

Как напоминают в МИДе, в Евросоюзе идет пока лишь обсуждение возможности открытия внутренних границ между странами-членами ЕС, и единой позиции на этот счет нет.

«При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне-июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС. В случае Австрии, Венгрии, Германии, Польши, Словакии, Чехии и Швейцарии говорить о восстановлении полноценного международного транспортного сообщения и туристических обменов с Россией преждевременно», — подчеркивают в министерстве.

Там напоминают, что въезд в эти страны для граждан государств, не входящих в Шенгенскую зону и не являющихся членами Евросоюза, ограничен, а выдача виз временно приостановлена. Соответственно, граждане России не могут посещать их в туристических, личных и деловых целях даже при наличии действующих шенгенских виз; исключения возможны только для т.н. гуманитарных случаев).

«Гражданам, которые соберутся посетить указанные страны вскоре после открытия границ, необходимо учитывать, что на начальном этапе послабления ограничений ожидается сохранение мер эпидемиологической безопасности на объектах транспорта. Кроме того, следует быть готовыми к тому, что власти зарубежного государства могут предписывать иностранным гражданам, прибывающим на их территорию, находиться в изоляции в специально оборудованных учреждениях в течение срока, необходимого для диагностики заболевания новой коронавирусной инфекцией, а в случае отрицательного результата – пройти 14-дневную изоляцию», — подчеркивается в сообщении.

Великобритания

В МИД также напомнили, что ко всем прибывающим в Великобританию власти страны намерены применять новые меры, включающие, в частности, требование заполнения до прибытия онлайн-формы отслеживания контактов, а также обязательное соблюдение 14-дневного режима самоизоляции. Исключения будут касаться членов дипломатических представительств и консульских учреждений, лиц, занятых в сфере автомобильных перевозок и грузоперевозок, экипажей самолётов и поездов, медперсонала, сезонных сельскохозяйственных рабочих. О введении аналогичных мер заявило и правительство Ирландии.

Исландия

Правительство Исландии планирует с 15 июня частично снять ограничения на въезд в страну, предусмотрев возможность сдачи в аэропорту Кефлавика прибывающими туристами анализа на COVID-19 вместо прохождения двухнедельного карантина.

Дания

Датские власти прорабатывают вопрос об открытии границ пока только в направлении Германии и Норвегии.

Норвегия

Норвегия сохранила погранконтроль на внутришенгенских границах, введённый 16 марта, до середины августа. В мае текущего года на общественные слушания направлен законопроект, предполагающий продление срока действия ограничений на въезд в страну до 1 января 2021 г. с отдельными исключениями, касающимися беженцев, опекунов и некоторых других категорий лиц.

Также с 1 июня можно будет осуществлять туристические поездки на Шпицберген (для начала без многодневных заходов круизных лайнеров и с ограничением числа туристов).

Швеция

До 15 июня действует запрет на въезд в Швецию граждан третьих стран.

Финляндия

В соответствии с продленными до 14 июня в Финляндии ограничениями предусматривается запрет на въезд в страну иностранных граждан с туристическими и досуговыми целями.

Прибалтика

Возможные шаги в сторону снятия ограничений для въезда российских граждан с туристическими целями на территории Латвии, Литвы и Эстонии будут зависеть от стабилизации ситуации с распространением пандемии COVID-19 как в самих прибалтийских государствах, так и в России. Так, литовское правительство продлило карантин в стране до 16 июня Латвия и Эстония тоже пока сохраняют карантинный режим.

Греция

Греция, где доходы от туризма составляют до трети ВВП страны, начинает запускать туристическую инфраструктуру с 15 июня. Открытие внешних границ будет проходить на двусторонней основе с теми государствами, где острота ситуации с коронавирусом снижается. Имеется в виду проводить выборочное тестирование приезжающих.

Кипр

На Кипре открывать туристический сезон планируют поэтапно. С 9 по 20 июня аэропорты станут принимать граждан из 19 государств, разделенных на две категории в зависимости от их эпидемиологического статуса. При въезде будет необходимо предъявить справку об отсутствии вируса. «В отношении России ситуация может проясниться во второй половине июня», — сообщает МИД.

Болгария

По данным МИД, прибывающие в Болгарию иностранцы будут обязаны заполнять декларации с подтверждением отсутствия заражения коронавирусом и согласием на то, что в случае заболевания лечение будет осуществляться за их счет.

«Восстановление турпотока из России до настоящего времени не обсуждалось», — подчеркивают в министерстве.

Турция

Как сообщает внешнеполитическое ведомство, «отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов».

При этом из сообщения МИД неясно, имеется в виду, что Турция после сертификации своих туристических объектов откроет границы для российских граждан или же российские власти снимут для них ограничения на поездки в Турцию.

Китай

Решением китайских компетентных органов до сих пор приостановлен въезд в эту страну иностранных граждан, имеющих визы или разрешения на пребывание, а также владельцев карт АТЭС, помимо этого приостановлен режим безвизового транзита, безвизового въезда в провинцию Хайнань, САР Гонконг и Макао и другие регионы Китая, где предусмотрен соответствующий порядок. Данные ограничения не касаются въезда иностранных граждан с дипломатическими и служебными визами и некоторыми категориями специальных виз. Помимо этого, предусмотрено оформление въездных документов для иностранцев, прибывающих в Китай для осуществления необходимой торгово-экономической и научно-технической деятельности, или с экстренными гуманитарными целями.

Как подчеркивают в МИД, уведомлений от властей Китая о планах по смягчению введенных ограничений пока не поступало.

Япония

25 мая Правительство Японии отменило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны. В то же время заградительные меры, включая запрет на въезд иностранцев из эпидемиологически опасных стран, приостановку действия однократных и многократных виз, 14-дневный карантин, продлены до конца июня.

Южная Корея

В течение всего периода распространения коронавирусной инфекции въезд в Республику Корея для российских граждан не закрывался. Но для них, как и для других иностранцев, установлен 14-дневный карантинный режим. С учетом имевших место в мае новых локальных вспышек инфекции, его отмена пока не планируется.

Юго-Восточная Азия

Несмотря на имеющиеся в странах Юго-Восточной Азии (включая Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Таиланд и другие) планы по частичному снятию ограничений на экономическую и социально-бытовую деятельность, во всех государствах региона по-прежнему действуют запрет на въезд большинства категорий иностранцев и карантинный режим. Отсутствие регулярного международного, а в некоторых случаях и внутреннего, авиасообщения также исключает возможность возобновления в ближайшей перспективе туристических обменов.

«Даже после открытия границ иностранные туристы могут столкнуться с рядом сложностей административного характера. Не исключено введение различных санитарно-эпидемиологических ограничений в гостиницах, на пляжах и при организации экскурсионных поездок. Вне зависимости от возобновления работы отдельных объектов туриндустрии в указанных странах рекомендуем российским гражданам воздержаться от их посещения до нормализации эпидемической ситуации», — подчеркивают в министерстве.

Индия

На фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией Правительство Республики Индии воздерживается от обнародования официальной информации об открытии границ для иностранных туристов.

Ассоциация индийских туроператоров увязывает восстановление въездного туризма с созданием вакцины от COVID-19. С высокой долей вероятности для всех прибывающих из-за рубежа сохранятся ограничения, в том числе форме обязательного карантина в медучреждениях и самоизоляции по месту прибытия.

Мальдивы, Непал, Шри-Ланка

Что касается ситуации в Мальдивской Республике, Непале и Шри-Ланке, то, несмотря на снятие некоторых внутренних санитарно-эпидемиологических ограничений, власти не сообщают о перспективах открытия внешних границ.

«Однако даже после снятия указанных рестрикций туристы, прибывшие в указанные государства, подвергнутся риску столкнуться с очередной волной заболевания и попасть под действие новых ограничений, аналогичных действующим или более суровым», — напоминают во внешнеполитическом ведомстве.

Африка

«По состоянию на сегодняшний день открытие границ африканскими странами для российских граждан представляется маловероятным. По мнению экспертов, пик пандемии коронавирусной инфекции в государствах Африки еще не пройден. Ситуация остается сложной, сохраняются жесткие ограничительные меры, в том числе это касается и таких известных туристических направлений, как Кения, Маврикий и Занзибар», — сообщает МИД.

Ведомство напоминает, что большинство стран континента приостановили на неопределенный срок все международные авиаперевозки и ввели запрет на въезд иностранных граждан.

Латинская Америка

Наиболее популярные у российских граждан в туристическом отношении страны Латинской Америки (для пляжного отдыха, познавательных поездок), такие как Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Перу, Бразилия, Аргентина, Ямайка, пока не анонсируют открытие своих границ для иностранцев.

«Даже в случае принятия этими странами такого решения, выполнятся, оно будет, как мы понимаем, неспешно, с большой осторожностью. В этой связи призываем российских граждан проявлять предельную осмотрительность при планировании своих поездок в этот удаленный регион, тем более что в странах Латинской Америки по-прежнему находятся сотни наших сограждан, ожидающих возвращения на Родину», — подчеркнули в министерстве.

Алжир, Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Кувейт, Ливан, Мавритания, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Тунис пока не объявили о намерении возобновить прием иностранных туристов.

«Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем, хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих вояжей за границу», — говорится в сообщении министерства.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в четверг заявила, что российским туристам вряд ли стоит рассчитывать на поездки за рубеж до конца лета. В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал россиянам воздержаться от туристических поездок за границу и провести предстоящие летние отпуска внутри страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.