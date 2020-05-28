По словам президента Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров (АГПЭиТМ) Александра Осипова, без работы остались 100% аккредитованных сотрудников. "Что касается гидов и экскурсоводов, то работы нет у 100% людей. Зачастую многие не могут получить даже минимальную поддержку от государства, поскольку критерии строгие, а конкретно для работников этой сферы финансовая помощь не предусмотрена", — сказал он.

Ассоциация гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров насчитывает более 2 тыс. членов, в том числе в Москве – 1,3 тыс. аккредитованных гидов и 700 экскурсоводов. Как отметил Осипов, гидами и экскурсоводами можно работать по найму, в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и самозанятого, доля последних составляет около 20%.

"100% гидов и экскурсоводов остались без работы. Если мы говорим об экскурсоводах в музеях, то они имеют отношение к музейной структуре, которая их приняла на работу. Это отдельная категория. Как они выходят из положения – не знаю, но думаю, что какую-то часть зарплаты им выплачивают. Если мы говорим о самозанятых, то здесь работа остановлена полностью, ее нет", — пояснил руководитель экскурсионно-театрального центра "Огни Столиц" Станислав Симонов, добавив, что наиболее остро вопрос безработицы гидов стоит в популярных туристических городах и регионах – Петербурге, Москве, Казани, в городах Золотого Кольца, Карелии Краснодарском крае (Сочи, Адлер), Абхазии и Крыму.

Гиды ищут деньги, туристы переносят экскурсии

"Мы пытаемся делать какие-то онлайн-экскурсии, но как таковой оплачиваемой работы сейчас нет. Те люди, которые были зарегистрированы в качестве ИП, получили минимальную поддержку в Москве – 12,1 тыс. рублей за апрель, думаю, что за май тоже получат. Но это максимум, на что можно рассчитывать. Есть поддержка для самозанятых, а также для граждан, которые потеряли работу и встали на биржу труда, но этого недостаточно для проживания. Те, кто работали по договорам, не имеют фактически никакой поддержки", — рассказал Осипов.

По словам Станислава Симонова, вся цепочка организаций, связанных с гидами и экскурсоводами, находится в бедственном положении. У него осталось четыре заказа на экскурсии, которые из-за карантинных мер на фоне COVID-19 невозможно выполнить, поэтому он предлагает туристам перенос программ на другие даты.

"Моя компания – это общество с ограниченной ответственностью, и у нас работа полностью остановлена. У меня четыре организации заказали экскурсии на майские праздники, две из них проплаченные. Договора, которые мы заключили, не могут быть выполнены, и мы сейчас не в состоянии вернуть деньги туристам. Они ушли на содержание сайта, сотрудников, аренду. Проплаченные экскурсии я предлагаю перенести, выбора особого нет, хотя туристы соглашаются неохотно", — сообщил эксперт.

Он добавил, что сотрудников на договорах пришлось распустить, потому что нечем платить зарплату.

Фото: Vk / mossobyanin

В свою очередь, гид-переводчик экскурсионного бюро "Радиус" Антон Латынин рассказал, что уже в начале марта было ощущение, что работу придется свернуть. "Последнюю экскурсию я провел в 10-х числах марта, тогда уже стали появляться первые запреты, город вымирал на глазах, и было понятно, что это надолго. Временно я перебрался из Москвы к дедушке в деревню. Доход за это время равен нулю", — рассказал он.

Как отметил Латынин, доходы гида-экскурсовода зависят от сезона. Так, за период с декабря по середину января (Новый год, новогодние каникулы) востребованный московский гид в состоянии заработать порядка 150-200 тыс. рублей. Те же доходы обычно в мае-начале июня. В период низкого сезона (февраль, март) доход составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

Что могло бы сделать государство

Осипов сообщил, что в марте и апреле организация обращалась в Мосгордуму с просьбой выделить ссуду или субсидию непосредственно для профессиональных аккредитованных гидов в размере двух МРОТ ежемесячно. "Мы просили Мосгордуму, чтобы нам выделили ссуду непосредственно для профессиональных аккредитованных гидов. Однако этой поддержке было трудно найти юридическую форму, поэтому решение о выделении средств не было принято. Мы опасаемся, что после окончания пандемии недосчитаемся профессионалов, они будут искать себе другие виды занятости, которое будет их кормить", — посетовал президент ассоциации.

Он привел в пример Францию, где не забывают и отдельные профессиональные группы: государство платит сотрудникам, которые перешли на частичную занятость, 85% зарплаты. "Наше правительство, очевидно, готовится к долгой осаде", — заключил эксперт.

По мнению Симонова, следует ввести субсидию на 200-300 тыс. рублей (хотя бы разово), чтобы поддержать хотя бы небольшой бизнес. Эти деньги позволят не распускать весь штат и поддержать компанию и профессионалов. "То же самое касается автобусных экскурсий. Как правило, любая экскурсионная компания не имеет своего транспорта, она нанимает автобус, потому что содержать парк дорого. Им тоже нужна поддержка", — добавил он.

Жизнь после пандемии

Эксперты сходятся во мнении, что резкого спроса на экскурсии и услуги гидов не будет после снятия карантина, поскольку благосостояние граждан заметно ухудшилось. Не исключено, что экскурсионным бюро в связи с этим придется демпинговать.

"Мы живем надеждами, что после 1 июня откроют хотя бы пешие экскурсии. Но люди выйдут с карантина, а у них нет денег. И вместо развлечений они все-таки будут предпочитать делать необходимые покупки. Мы на старте потеряем очень много клиентов, несмотря на восстановление туризма и снятие ограничений. И нам придется демпинговать, чтобы привлечь потенциальных туристов", — пояснил Симонов.

По его прогнозу, спрос начнет расти в сентябре и полностью восстановится к Новому году, потому что это самый высокий сезон для гидов и экскурсоводов.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Латынин сообщил, что у него уже появились альтернативные варианты заработка, но пока он ждет, так как хотел бы вернуться к работе гида. "Альтернативные варианты работы есть, но я дал себе время подумать. Если что, придется искать другой источник дохода. Сейчас просто хочется понять, что нас вообще всех ждет дальше. Будем подстраиваться под новые реалии после пандемии", — заключил он.

Европейская федерация ассоциаций гидов (FEG) призвала правительства стран Евросоюза расширить меры финансовой поддержки для гидов и экскурсоводов, поскольку субсидии в 800 евро, выделенной представителям этой профессии, недостаточно. Согласно исследованию FEG, профессии экскурсовода и гида стали одними из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса: 83,5% респондентов сообщили, что у них нет другого источника дохода, а из-за того, что гиды работают на себя, у них не всегда есть возможность получить финансовую поддержку от правительства. С февраля по апрель в среднем каждый европейский гид потерял более 4,6 тыс. евро. При этом 92% туристических гидов не получили никакой финансовой поддержки от властей.