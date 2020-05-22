"С 10 мая, когда начались ослабления карантинов в разных городах РФ, мы получили под тысячу заявок на туры с 1 июня. Это примерно 10% от обычных продаж в это время. Поскольку в апреле их было ноль, то это большой успех. Между тем, четыре дня назад нам пришлось приостановить возможность бронирования, потому что мы опасаемся, что туристы, вдохновленные словами властей об открытии санаториев, накупят авиабилетов, за которые в случае необходимости возврата они не смогут вернуть деньги", — рассказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, во всем Краснодарском крае насчитывается 160-170 объектов размещения (пансионатов, санаториев и др.) с медицинской лицензией. Около 40 из них планируют открываться 1 июня. Он добавил, что те, кто раньше приобрел у туроператора путевки в эти объекты, поедут отдыхать. Если поездки с 1 июня будут невозможны, туроператор предложит перенос или возврат денег.

О большом числе броней сообщили и в санатории "Знание" в Сочи. Как рассказал его генеральный директор Дмитрий Богданов, загрузка сразу после открытия не превысит 50%. "Санатории, как и планировалось, открываются с 1 июня. Места у многих санаториев уже проданы. У большинства объектов загрузка также предполагается до 50%", — сказал он.

В свою очередь в сервисе путешествий Туту.ру отметили, что с 11 мая россияне вновь стали бронировать авиабилеты по внутренним направлениям. Среди наиболее популярных – Сочи и Крым.

"В приоритете российских туристов южные направления. Почти 20% от всех проданных на июнь билетов по России – с вылетом из Москвы и Петербурга в Симферополь. На втором и третьем месте рейсы из Москвы в Сочи и Анапу", — сообщили в компании.

Между тем, в пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что поскольку карантин в Краснодарском крае продлится до 6 июня, авиакомпания AZUR air перенесла старт полетной программы в Сочи на 15 июня. "В свою очередь, мы переносим заезды тех туристов, которые купили туры на начало июня. Даты будут перенесены с учетом пожеланий туристов и без доплат", — рассказали в компании, добавив, что бронирований на начало месяца было немного.

"Россияне все больше бронировали туры на июль и август, а не на июнь. Наибольшим спросом пользуются туры с прилетом в Сочи. А в Большом Сочи на первом месте – санатории в Сочи, отели в Адлере и Имеретинской бухте, санатории в Дагомысе и Хосте. Среди туров с прилетом в Анапу пользуются спросом отели, предлагающие систему питания "все включено" в Витязево и в районе Курортного проспекта", — подчеркнули в "Интуристе".

В компании TEZ Tour сообщили, что основной спрос у российских туристов на курорты Краснодарского края приходится на вторую половину лета. "Заявок с заездами в июне и начале июля единичное количество. Это связано с опасением путешественников, что объекты могут не открыться. Особенной популярностью пользуются отели категории 3-4* с развитой инфраструктурой в Сочи, Анапе и Геленджике", — пояснили в пресс-службе туроператора.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил, что карантин в регионе продлевается до 6 июня. До этой даты въезд будет ограничен для жителей других регионов, сохранится запрет на массовые мероприятия, парки, пляжи и набережные останутся закрытыми. При этом с 23 мая с снимаются все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. В том числе, в городе Сочи.

Как сообщалось, часть санаториев Сочи объявила об открытии с 1 июня, несмотря на продление карантина до 6. При этом попасть в них можно будет только по санаторно-курортной путевке. Кроме того, для отдыхающих будут действовать ограничения из-за рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса.