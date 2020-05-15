По данным европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol, число авиаперелетов в конце апреля снизилось на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Осуществлялись преимущественно только вывозные, грузовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Между тем, большинство авиакомпаний надеются возобновить полеты этим летом, но принимают меры для повышения безопасности пассажиров.

Компания "Аэрофлот" с 1 июня постепенно возвращает рейсы, которые выполняла до пандемии, возобновление международного авиасообщения ожидается в середине лета. Дочка национального перевозчика лоукостер "Победа" также поэтапно возобновляет программу полетов по 74 направлениям внутри страны с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы стартовала 14 мая.

Авиакомпания AZUR air, которая до ограничений, связанных с COVID-19, летала только по зарубежным туристическим направлениям: в Турцию, ОАЭ, Испанию, Индию (Гоа), Доминикану, во Вьетнам, на Шри-Ланку и другие страны, с 1 июня начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Сочи – первое для AZUR air регулярное туристическое направление внутри России.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщила, что в авиакомпании рассчитывают на расширение географии полетов с 1 июня. "Главная задача – это открыть все гостиницы, пансионаты, дома отдыха в России. Следующим этапом станет открытие границ РФ и постепенное восстановление отрасли", — отметили в компании.

Расписание сформировано в нескольких вариантах: полеты только по России, полеты по России и СНГ и полеты по России, странам ближнего и дальнего зарубежья.

Wizz Air стала первой европейской авиакомпанией, возобновившей часть своих рейсов. 1 мая она вернулась к полетам из лондонского аэропорта Лутон в ряд городов Румынии, Будапешт, Лиссабон и на Тенерифе. С 16 июня венгерский лоукостер намерен запустить рейсы в Фару (Португалия), а в начале июля – в греческие города Закинф, Ираклион, а также на Корфу и Родос.

Авиакомпания Turkish Airlines подготовила постепенный план запуска пассажирских перевозок в июне, июле и августе. Сначала она возобновит внутренние перелеты, а затем постепенно восстановит международные маршруты по 22 направлениям в 19 стран. В частности, в июне перевозчик планирует полеты в Канаду, Афганистан, Казахстан, Японию, Китай, Южную Корею, Сингапур, Данию, Швецию, Германию, Норвегию, Австрию, Нидерланды, Бельгию, Белоруссию, Израиль, Кувейт, Грузию и Ливан, всего по 75 рейсов в неделю.

В июле Turkish Airlines будет летать уже в 74 страны, а в августе – в 98 стран. О рейсах в Россию пока речи не идет.

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Lufthansa, которая ранее отменила большинство рейсов до 31 мая, 8 мая объявила о восстановлении полетной программы и возобновлении полетов из Франкфурта и Мюнхена в Афины, а также в Порту и Гетеборг. Первые рейсы на Майорку и Крит запланированы в июне.

При этом с 4 мая до конца августа пассажиры авиакомпании будут обязаны носить собственные маски и скрывать лицо. Также допускается скрыть лицо под плотным шарфом. Проверять пассажиров будут на выходе к самолету, если у кого-то не окажется маски или шарфа, авиакомпания выдаст ее. Если у авиакомпании они закончатся, то такого пассажира не допустят к полету.

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В свою очередь, швейцарская авиакомпания SWISS 14 мая сообщила, что в июне возобновит рейсы из Женевы и Цюриха в Малагу, Барселону, Мадрид, Валенсию, Бриндизи, Флоренцию, Неаполь, Рим, Гетеборг, Копенгаген, Париж и Брюссель. Также компания расширит полеты по существующим рейсам в Амстердам, Афины, Берлин, Лиссабон, Порту, Лондон и Стокгольм. С 1 июня авиакомпания планирует дважды в неделю летать из Цюриха в московский аэропорт Домодедово и петербургский Пулково.

Еще одна дочерняя авиакомпания Lufthansa, Eurowings, полетит на Майорку из четырех городов Германии – Кельна, Дюссельдорфа, Гамбурга и Бонна.

Brussels Airlines и Austrian Airlines, также входящие в Lufthansa Group, надеются возобновить полеты в июне. Бельгийская компания планирует восстановить полеты в ограниченном режиме с 15 июня, чтобы поэтапно расширять сеть маршрутов, когда страны начнут открывать границы. Как отметили в пресс-службе авиакомпании, при подготовке к открытию авиасообщения Brussels Airlines намерена соблюдать все меры по охране здоровья пассажиров и персонала во время полета.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Голландская авиакомпания KLM с 4 мая возобновила ряд рейсов по Европе: из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки. Пассажирам и бортпроводникам до 31 августа необходимо носить маски в самолете.

Как сообщает газета Prague Morning, авиакомпания Czech Airlines начнет выполнять международные рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам с 18 мая. С 24 мая к ним добавятся полеты в Киев, а с 25 мая – в Одессу и Бухарест.

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Издание Liverpool Echo отмечает, что британский лоукостер EasyJet не сообщает дату возобновления полетов и утверждает, что может продержаться 9 месяцев в условиях полного прекращения авиасообщения без финансовой поддержки. Кроме того, компания меняет отмененные с начала пандемии билеты на новые без доплат.

Между тем, ирландская Ryanair планирует к 1 июля выполнять около тысячи рейсов в день, если другие европейские страны снимут ограничения на полеты и введут эффективный санитарно-эпидемиологический контроль в аэропортах. В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Бюджетный авиаперевозчик Jet2 намерен возобновить полеты 17 июня.

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Air France планирует начать расширять полетную сетку с 1 июня, чтобы до июля восстановить 30% воздушного трафика. Межконтинентальные перелеты авиакомпания намерена возобновить с середины июня при условии открытия границ. В ближайший месяц из аэропорта Шарль-де-Голль самолеты летают только в некоторые африканские страны, например, Джибути, Кот-д’Ивуар, Алжир. Внутри страны осуществляются перелеты только в Марсель, Ниццу и Тулузу. Правительство предложило гражданам ездить на скоростных поездах.

Как сообщили в пресс-службе Etihad Airways, авиакомпания собирается возобновить пассажирские авиаперевозки 16 мая, однако пока полеты будут осуществляться по сокращенному графику. Бронирования на рейсы, начиная с этой даты, уже открыты. Кроме того, с 1 июля Etihad планирует запустить новый рейс в Вену.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Авиакомпания Emirates в среду объявила в Twitter о возобновлении с 21 мая регулярных рейсов из Дубая в Лондон, Франкфурт, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней и Мельбурн. Также Emirates восстановит транзитные перевозки через Дубай для путешествий между Великобританией и Австралией. Предполагается, что будут возобновлены рейсы в Джакарту, Тайбэй, Чикаго, Тунис, Алжир и Кабул.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, из ручной клади проносить в салон самолета будет разрешено только ноутбуки и дамские сумочки. В аэропорту Дубая все пассажиры будут проходить тесты на коронавирус. Все бортпроводники и пассажиры обязаны носить маски и перчатки во время полета, соблюдать правила социального дистанцирования.

Как сообщает издание Business Traveller, авиакомпания Flydubai возобновляет авиасообщение с 5 июня. На сайте перевозчика открыты бронирования по нескольким направлениям, в том числе в Оман, Азербайджан, Бахрейн, Грузию, Таджикистан и Иорданию.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Между тем, Qatar Airways объявила о начале постепенного расширения географии перелетов и увеличении частоты полетов по мере снятия ограничений, введенных странами в связи с пандемией коронавируса. Так, к концу мая планируется возобновить рейсы по 52 направлениям, в июне эта цифра вырастет до 80.

На первом этапе расширение полетной сетки затронет в первую очередь маршруты, связывающие аэропорт базирования авиакомпании в Дохе с глобальными транзитными центрами авиакомпаний-партнеров по всему миру, включая Лондон, Чикаго, Даллас и Гонконг, а также открывающиеся ключевые туристические и деловые направления, такие как Мадрид и Мумбай. Тем не менее, рейсы в британский Гатвик, Бирмингем и Кардифф не будут осуществляться до зимы.

На втором этапе предполагается открытие рейсов в Москву (сейчас билеты можно купить на рейсы с 15 июня), а также другие популярные туристические направления Европы и Азии, среди них – Гонконг, Сеул, Токио, Пекин, Шанхай, Бангкок, Сингапур, а также Афины, Будапешт, Стамбул, Амстердам, Стокгольм, Барселона, Брюссель, Париж, Копенгаген, Дублин, Эдинбург, Рим, Франкфурт, Лондон, Мадрид, Манчестер, Мюнхен, Милан, Осло, Берлин, Вена и Цюрих.

Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air с июня возобновит международные полеты. Как сообщает Travel Daily Media, с 1 июня компания планирует осуществлять полеты по 19 направлениям из международного аэропорта Инчхон: в Вашингтон, Сиэтл, Ванкувер, Торонто, Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Пекин и другим.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Авиакомпании Singapоrе Airlines и ее "дочка" Silk Air сообщают, что с мая по июнь выполняют ограниченное число рейсов в Индонезию, Малайзию, Филиппины, Вьетнам, Германию, Швейцарию и Великобританию. На сайте компании можно в настоящий момент забронировать билеты из Москвы со 2 июля.

На борту самолетов двух перевозчиков действуют специальные меры защиты: пассажиры обязаны носить маски на протяжении всего полета, соблюдать социальную дистанцию. Все пассажиры будут проходить скрининг перед вылетом. Питание временно отменено на рейсах в пределах Юго-Восточной Азии и Китая.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Таиланде запрет на международные полеты продлен до 31 мая. Как сообщает газета Bangkok Post, авиакомпания Thai AirAsia и региональный перевозчик Thai Smile надеются возобновить рейсы с 1 июня. Национальный авиаперевозчик королевства Thai Airways намерен возобновить международные полеты 30 июня-1 июля.